¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

El partido había terminado, los jugadores supieron que Boca hizo un gol y en un momento celebraron como si no hubiese valido.

Marco Ruben ya sabe que Central no será campeón de la tabla anual y lo sufre. Momentos antes, todos en el Gigante festejaban.

Central ya había hecho los deberes ante Estudiantes de Río Cuarto. El equipo de Jorge Almirón había vencido a los cordobeses por 2 a 0 y sólo quedaba esperar. Todo en el Gigante era ansiedad. Boca no podía con Defensa y Justicia y al partido en la Bombonera le quedaban segundos. Todavía nadie se atrevía a festejar, por más que en ese momento el Canalla se quedaba con el título de la Liga Profesional.

Pero en un segundo todo cambió, porque el colombiano Enner Valencia convirtió para Boca en los instantes finales y de pronto las esperanzas de Central se hicieron trizas. Sin embargo, tras unos segundos de desazón, jugadores e hinchas del Canalla empezaron a festejar, como si el gol del Xeneize hubiese sido anulado.

Nadie sabe bien qué ocurrió, pero aparentemente muchos en el Gigante interpretaron mal una información y efectivamente creyeron que el gol de Boca no valía. Y si así hubiese sido, Central habría sido el campeón.

Pasaron algunos segundos más y la confirmación de la victoria de Boca ante el Halcón de Varela ratificó que el Xeneize era el campeón de la tabla anual y que Central se había quedado a las puertas de ese título. Fueron segundos de una enorme confusión, en los que muchos no entendieron qué había ocurrido realmente.

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Fue tan profunda la confusión que muchos hinchas de Central incluso saltaron al campo de juego para festejar con los jugadores. Algunos futbolistas también celebraron por unos instantes como si fueran campeones. Pero al final todo quedó en la nada.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras!



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