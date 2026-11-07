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En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Central superó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y cuando preparaba el festejo Boca se impuso en el descuento ante Defensa. Para el infarto

7 de noviembre 2026 · 19:40hs
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Julián Fernández anotó el primer gol de Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Julián Fernández anotó el primer gol de Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

A Central se le escapó el título al final. Ganó 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Pero Boca lo ganó a los 96' con un gol de Enner Valencia ante Defensa. Y Argentinos perdió 2 a 0.

Incidencias de la definición del campeonato

Gol de Central Coronel para el 2 a 0.

Roja a Gastón Ávila en Central

Empezaron a jugar los segundos tiempos de los tres partidos.

Gol de Central 43': Julián Fernández

Gol anulado a Merentiel, de Boca, por posición adelantada

Casi gol de Defensa y Justicia ante Boca

Segundo gol de Huracán ante Argentinos.

Argentinos pierde ante Huracán.

Ya se juegan Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

El Canalla no la tendrá nada fácil para consagrarse debido a que está tercero en la tabla anual con 59 puntos (+16 en goles), uno menos que Boca (60 y +22) y Argentinos Juniors (60 y +12), y necesita que se den ciertos resultados para gritar campeón y obtener el bicampeonato de Liga.

Uno de los escenarios que le permitiría consagrarse campeón sería que derrote a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos partidos, que son contra Defensa y Justicia y Huracán.

Incluso si empata con el equipo cordobés, Central podría ser campeón de Liga, aunque en este caso dependería de un milagro porque Argentinos Juniors tendría que caer frente a Huracán y Boca debería perder por más de seis goles contra Defensa y Justicia.

Leer más: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Las estadísticas de Central y Estudiantes de Río Cuarto

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