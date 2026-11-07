En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

Central superó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y cuando preparaba el festejo Boca se impuso en el descuento ante Defensa. Para el infarto

Julián Fernández anotó el primer gol de Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

A Central se le escapó el título al final. Ganó 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Pero Boca lo ganó a los 96' con un gol de Enner Valencia ante Defensa. Y Argentinos perdió 2 a 0.

Gol de Central Coronel para el 2 a 0.

A LOS 25' ST, ROSARIO CENTRAL SE QUEDA CON UNO MENOS, MIENTRAS LE GANA 1-0 A ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO. Luego de la revisión en el VAR, el Gato Ávila fue expulsado por una dura plancha sobre Gualiteri. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/1Sdwf1A0hE

Empezaron a jugar los segundos tiempos de los tres partidos.

¡LO GRITÓ COMO UN HINCHA! Así vivió Jorge Almirón el gol de Julián Fernández que significó el 1-0 de Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. ¡PUEDE VALER UN TÍTULO! pic.twitter.com/Yq7IWazd91 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Gol de Central 43': Julián Fernández

OFFSIDE CONFIRMADO: El VAR le dio la derecha al línea y no suma el gol de Merentiel vs. Defensa.



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Gol anulado a Merentiel, de Boca, por posición adelantada

Casi gol de Defensa y Justicia ante Boca

¡SE PARALIZARON TODOS LOS CORAZONES EN LA BOMBONERA! El cabezazo de David Martínez pegó en el TRAVESAÑO y Boca se salva del primero de Defensa.



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Segundo gol de Huracán ante Argentinos.

INSULTÓ ANTES... Y NO LO PODÍA CREER DESPUÉS: así vivió Nico Diez el primer tanto del partido entre Argentinos Juniors y Huracán en La Paternal. Fue de Cortés, para el Globo. pic.twitter.com/y9PWveMdTm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Argentinos pierde ante Huracán.

Ya se juegan Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

El Canalla no la tendrá nada fácil para consagrarse debido a que está tercero en la tabla anual con 59 puntos (+16 en goles), uno menos que Boca (60 y +22) y Argentinos Juniors (60 y +12), y necesita que se den ciertos resultados para gritar campeón y obtener el bicampeonato de Liga.

Uno de los escenarios que le permitiría consagrarse campeón sería que derrote a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos partidos, que son contra Defensa y Justicia y Huracán.

Incluso si empata con el equipo cordobés, Central podría ser campeón de Liga, aunque en este caso dependería de un milagro porque Argentinos Juniors tendría que caer frente a Huracán y Boca debería perder por más de seis goles contra Defensa y Justicia.

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Las estadísticas de Central y Estudiantes de Río Cuarto