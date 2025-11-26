La Capital | Negocios | indumentaria

Romualda: una apuesta por la calidad y diseño de indumentaria en tiempos de fast fashion

Son de Pergamino y ya tienen su marca de indumentaria en cincuenta locales. Una historia de expansión a pulmón y con identidad propia.

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

26 de noviembre 2025 · 10:35hs
Joaquín Giorgi y Silvana Ligotti crearon la marca de indumentaria Romualda en 2009.

Foto gentileza Romualda

Joaquín Giorgi y Silvana Ligotti crearon la marca de indumentaria Romualda en 2009.

Joaquín Giorgi y Silvana Ligotti registraron la marca Romualda en 2009, mientras todavía se encontraban estudiando en Rosario, ya que ambos son de Pergamino. Él es contador público y viene de una familia que se dedicó a la industria de la seda, mientras que ella es diseñadora de indumentaria. De la unión de estas afinidades surgió una marca de ropa que hoy abastece a una red de más de cincuenta locales multimarca en la región, y que ya se plantea seguir expandiéndose en el interior del país.

Romualda se caracteriza por diseñar y confeccionar colecciones pequeñas que le garantizan exclusividad en los diseños y una alta rotación de productos. Si bien se mantienen permanentemente a tono con las tendencias de moda, tienen como principio la transversalidad de sus cápsulas, preservando una coherencia en sus diseños y colores, para que todos sus productos sean combinables, incluso entre temporadas. Esa versatilidad y su fuerte apuesta por la calidad impulsaron su crecimiento y su consolidación en múltiples localidades pequeñas, aunque no descartan llegar a los barrios rosarinos.

“Al principio íbamos en colectivo desde Rosario a otras ciudades como San Nicolás para vender las prendas que fabricábamos a tiendas locales. Más tarde, empezamos a pedir prestado el auto a nuestras familias como para ir a distintos pueblos. En 2010, nos instalamos en Pergamino y abrimos nuestro local en pleno centro, pero siempre nuestro objetivo fue la venta mayorista. Fue todo muy a pulmón”, recuerdan Joaquín y Silvana de los primeros tiempos.

Ocurre que, más allá de su énfasis en el diseño y la confección, la gran apuesta de la pareja es preservar el trato personal y el diálogo con cada uno de sus clientes, un valor cada vez más difícil de hallar en tiempos digitales. A 15 años de dar los primeros pasos como emprendedores, la pareja sigue viajando a los pueblos en los que distribuyen sus productos, brinda asesoría personalizada, organiza desfiles con nuevos lanzamientos y conduce encuestas para mejorar sus diseños.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.30.59 PM Romualda
El local de la marca está en el centro de Pergamino, pero tienen también la estrategia de ser fuertes como mayoristas.

El local de la marca está en el centro de Pergamino, pero tienen también la estrategia de ser fuertes como mayoristas.

Seis meses de desarrollo para cada pieza

El concepto de Romualda se basa en prendas de calidad con diseños que no caducan con los cambios de tendencias. Si bien esto implica mantener una coherencia entre la gama de colores que utilizan y los tipos de prendas que fabrican, cada cápsula conlleva un fuerte trabajo de planificación que comienza hasta seis meses antes de llegar a los negocios. “Armamos pirámides de productos en las que distinguimos aquellos de salida rápida y los diferenciales. Probamos modelos en más de cinco personas, hacemos encuestas con nuestros clientes y, por último, armamos un book de terminaciones”, explica Silvana.

Luego, una vez que llegan a las tiendas, se dedican al asesoramiento para optimizar las vidrieras, armar combinaciones recomendables, analizar un precio de venta adecuado y brindar todo el paquete de marca que incluye gráficas, cartelería y bolsas personalizadas. “Buscamos orientar para que la rotación del producto sea rápida. Es ropa totalmente diferente de la que puede conseguirse en lugares tradicionales de Buenos Aires. Nuestro diferencial es que damos la posibilidad de que incorporen una marca a una tienda, con un concepto perceptible, con colecciones bien definidas y con toda la estética que acompaña a los productos”, detalla Joaquín.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.31.55 PM Romualda
Los chalecos son un clásico de la marca y son tendencia para esta temporada.

Los chalecos son un clásico de la marca y son tendencia para esta temporada.

Actualmente, Shein y su concepto de moda rápida aparece como un fuerte competidor para la industria textil nacional. Sin embargo, los fundadores de Romualda confían en su producto y en la fuerza de la industria de la indumentaria a nivel nacional. “El consumidor que solamente busca precio lo va a encontrar ahí, pero nuestro fuerte está en la calidad y en la rotación de colecciones. Además, confiamos en la relación que tenemos con nuestros clientes en los pueblos y en el vínculo entre ellos y su público local, esa conexión personal es algo que Shein no puede imitar”, concluyen ambos, sumando valor agregado a lo que proponen.

