Lo nuevo de Roxana Glikstein: una experiencia gastronómica en altura

Creó “Desde mi casa”, se trata de encuentros para aprender secretos de la cocina gourmet en grupos reducidos de seis personas.

18 de noviembre 2025 · 11:54hs
Roxana en su hogar

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Roxana en su hogar, donde recibe a quienes se inscriben en los cursos de su nuevo emprendimiento: Desde mi casa.

La búsqueda de vivir nuevas experiencias en la propia ciudad donde se habita es una demanda que cada vez más instalada. Se valoran las ideas innovadoras, las propuestas con valor agregado, aquellas con un diferencial. En esa línea está el nuevo emprendimiento de la rosarina Roxana Glikstein quien desde agosto creó “Desde mi casa”, una propuesta para aprender secretos de la cocina gourmet en la intimidad de su hogar. Y, tras preparar los platos, la cena y degustación se realiza en su departamento con un plus: una vista maravillosa, ya que vive en un piso 13 con terraza en la primera línea del río Paraná.

“Esta experiencia en mi casa es como un paréntesis en la vida cotidiana de quienes vienen”, describe Roxana acerca de cada encuentro. Los realiza, en esta primera etapa, todos los martes y jueves de 18:30 a 21:30 hs. Explica a Negocios de La Capital que cada clase y degustación los organiza así: ella arma los grupos, que suelen ser de seis personas, les envía previamente el menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre) y se encarga también de la bebida. A cada grupo los reúne una vez al mes y van rotando.

81737865
Roxana preparando el postre de uno de los encuentros de noviembre.

Roxana preparando el postre de uno de los encuentros de noviembre.

Cuando llegan los invitados, Roxana comienza a contarles y mostrarles el paso a paso de cada plato, con todos sus detalles. “Siempre me gustó agasajar, de hecho, todos los viernes preparo la cena para un grupo de amigas. Y me daba cuenta de que cada vez le dedicaba más tiempo a poner la mesa, definir los platos, todo eso me gustaba mucho, por eso me decidí a armar Desde mi casa”, explica. Y agrega un dato más: “En esa época, cuándo mis amigas me preguntaban la receta, nunca se las decía, pero ahora eso cambió, a quienes vienen a los cursos les cuento todos los secretos”.

Desde Nilda de Siemienczuk hasta Francis Mallmann

El encuentro entre Roxana y la cocina no es reciente. Si bien a ella se la conoce en Rosario por haber estado siempre en la organización de eventos importantes de la ciudad, en su tiempo libre siempre le gusta cocinar y se fue capacitando. Recuerda que el primer taller lo hizo con la recordada cocinera de Canal 5, Nilda de Siemienczuk, y luego comenzó un camino donde tomó cursos con Francis Mallmann, el Gato Dumas, Osvaldo Gross, entre muchos otros.

Además, Roxana ya había incursionado en la gastronomía cuando junto a su hija Delfina abrieron un local boutique de ensaladas sobre calle Paraguay y Córdoba que funcionó durante varios años. Pero decidieron dar un paso al costado por la enorme demanda que tiene un espacio de este tipo. Entonces, ella decidió pensar en un emprendimiento que le permitiera más tiempo libre. “Uní las dos cosas que más me gustan, cocinar y estar en mi casa”, sintetiza.

Embed

Estos encuentros comenzaron en agosto y el plan es seguir creciendo. Para la previa de las fiestas de fin de año, Roxana tiene pensado lanzar unos encuentros especiales para dar tips y recetas de platos fríos e innovadores para esas noches de calor. Y para el año próximo ya está proyectando encuentros temáticos, donde en la previa del momento de cocinar puedan sumarse profesionales de distintas artes y ampliar los temas de interés. “Yo pude ver que la gente está ávida de cosas nuevas, porque a determinada edad hay mucha gente que tiene tiempo y quiere aprovecharlo para hacer cosas interesantes”, suma.

Lo que hay que saber para tomar los cursos

Para poder ser parte de la mesa de Roxana, los interesados le escriben por Instagram, pero se requiere que sean recomendamos por otra persona que sea conocida o haya asistido al taller. Cuenta Roxana que el público tiene en general más de 55 años y suele haber gente de distintos rubros, pero en general son empresarias y empresarios. También asisten personas que se han jubilado y tienen mucho interés en ocupar el tiempo en nuevas experiencias. “Se arman grupos muy lindos, y charlas muy interesantes, todos con buena onda y predisposición”, asegura.

81737862
Las recetas de Roxana son muy variadas, hay carnes y pescados, así como productos de estación.

Las recetas de Roxana son muy variadas, hay carnes y pescados, así como productos de estación.

Respecto a las recetas y los tipos de platos que se cocinan, Roxana detalla que es muy variado. “Hacemos malfati de espinaca, lenguado en hojaldre, croquetas de champiñones, palta asada, voy cambiando porque me gusta usar siempre productos de estación. Por ejemplo, el postre de esta semana es con frutillas, mientras que la semana pasada aproveché la temporada de espárragos”, explica. Además, añade que, si tiene que pensar en su mejor receta, piensa que lo que más le piden sus amigos es la clásica pastafrola, pero advierte un dato esencial en su taller: “los invito a saborear y disfrutar, con todos los ingredientes. En estas recetas hay manteca, hay crema, hay harina, no es para comer todos los días, sino para ese día especial”.

3e978717-62bc-4840-9f9c-efe1c574dbec
La prioridad es utilizar productos de estación, como es el caso de los espárragos.

La prioridad es utilizar productos de estación, como es el caso de los espárragos.

Así, Roxana se decidió a abrir este nuevo camino porque unió algunos ingredientes que le hacen bien, como cocinar, agasajar y estar en su casa. Y un dato más, cuenta a Negocios que dentro de su rutina está la meditación, el valorizar el aquí y el ahora, y eso también es parte de aprender a cocinar. Porque asegura que no es lo mismo hacer una mousse con una concentración total en lo que se está batiendo, en ese aquí y ahora, que hacerlo mirando un celular.

Franco y Pedro Destéfano, al frente de la empresa AHORA Desarrollos Inmobiliarios.

Desarrollaron un ecosistema inmobiliario que multiplica las ganancias de sus asesores

Un 94% de las mujeres con altos cargos practicaron deportes en su juventud, según una encuesta de la consultora EY.

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El tradicional corte de cintas para inaugurar el nuevo complejo de laboratorios, BCRlabs, de la Bolsa de Comercio.

Con inversión de u$s 13 M, la Bolsa de Comercio estrenó un laboratorio modelo en la región

El nuevo espacio será pet friendly y contará con baños abiertos a todo el público.

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

