La familia que puso a los biocombustibles en el centro de la escena nacional

Essential Energy Holding es pionera en la fabricación de biocombustibles de primera y segunda generación y tiene a padre e hijos detrás de su manejo.

Cuando los biocombustibles eran todavía un tema poco tratado en la Argentina, cuando la energía renovable apenas asomaba en la agenda pública y empresarial, la familia Pucciariello decidió apostar por un camino que pocos veían. Essential Energy Holding es el resultado de esta decisión: poner los combustibles renovables en el centro de la escena nacional , un recorrido que emprendieron hace más de dos décadas y que hoy cosecha lo sembrado, con cinco empresas en territorio argentino y varias más en el exterior. A esto se suma un logro reciente que representa un punto de inflexión: un acuerdo clave con YPF para desarrollar biocombustibles de tercera generación destinados a aviación (SAF) .

Quien inició este camino fue Federico Pucciariello , hoy CEO del grupo junto a su padre Gustavo y sus hermanos Sebastián y Tomás. Cuando aún vivía en el exterior y jugaba al rugby en Irlanda, comenzó a tejer sus primeros contactos internacionales, convenciendo a ex compañeros y ex entrenadores de invertir en una planta de este tipo en Santa Fe, todo esto antes de que se sancionara la Ley de Biocombustibles en 2006 . Esa iniciativa desembocó en la apertura de Rosario Bioenergy en 2003 , una de las primeras productoras de biodiésel del país, y más adelante, con nuevas unidades de negocio, en la conformación de Essential Energy Holding , lo que marcó un paso decisivo para la industria local.

Gente de tapa: los que no se perdieron la oportunidad de estar en la portada de Negocios

Por todo esto, La Capital Multimedios decidió distinguirlos con un reconocimiento que celebra su visión y su capacidad de adaptación en un sector atravesado por los vaivenes del país. Quien recibió la distinción en nombre de la familia fue Sebastián Pucciariello, director del Holding y presidente de Rosario Bioenergy. Se trató de un reconocimiento que honra a la empresa y al camino recorrido, en el que lograron posicionarse como un actor clave en el mapa mundial de las energías limpias.

Planta Rosario Bioenergy La planta de Rosario Bioenergy en el Parque Industrial de Roldán. Foto: gentileza Essential Energy Holding.

“Somos tres hermanos, cada uno con características completamente distintas. El que debería estar acá hoy está de viaje, así que voy a hablar en nombre de los tres”, señaló Sebastián al agradecer la distinción al plan de negocios innovador y eficiente del holding. “Somos una familia dedicada a los biocombustibles y creo que la semilla de todo esto nació en la escuela. En el colegio al que fuimos mis hermanos y yo siempre se promovieron ideas vinculadas al cuidado del medio ambiente y a las energías renovables. Crecimos con esa mirada y estoy seguro de que eso fue un gran impulso para elegir este camino”, aseguró.

Sortear las dificultades

Para el grupo empresarial, como para la mayoría de las industrias que nacen de cero, hacer pie en la Argentina no es sencillo. La industria de los biocombustibles convive con un marco regulatorio inestable, debates políticos permanentes y la presión de competir contra combustibles fósiles subsidiados, lo que obliga a las empresas a reinventarse de manera constante. “Lo cierto es que hemos demostrado ser muy resilientes. Todos los que estamos acá aprendimos a adaptarnos a todo tipo de cambios, políticos, sociales y económicos, y a seguir adelante”, afirmó Sebastián durante su discurso.

En diálogo con Negocios, profundizó sobre lo que significó para el holding atravesar las crisis normativas, dificultades macroeconómicas y la falta de financiamiento. Lo primero que destacó fue la importancia de compartir una misma visión y lo segundo, tener una forma muy clara de encarar las cosas, siempre bajo el lema de avanzar. “Venimos del rugby y esa mentalidad de no bajar los brazos está muy incorporada. A eso se sumaron decisiones consensuadas y el compromiso de no perder nunca el rumbo estratégico, que fueron claves para atravesar esos ciclos”, sostuvo.

Foto juntos (1) Sebastián Pucciariello, director de Essential Energy Holding, junto a Gabriel Grimaldi, gerente Comercial de La Capital Multimedios. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

¿Cómo vivió la familia la decisión de apostarlo todo a un negocio que, en ese momento, era prácticamente desconocido? Según describe, fue una mezcla de orgullo y vértigo. Eran los primeros años del nuevo siglo y Federico proponía desde el exterior algo que en el país no tenía lugar, lo que implicaba presentar una y otra vez el proyecto, los riesgos y también su enorme potencial. Con un capital inicial de u$s 12 millones, sentó las bases de lo que luego sería Rosario Bioenergy, hoy ubicada en el Parque Industrial de Roldán.

>>Leer más: El rosarino que impulsó la era de los biocombustibles en Argentina

“Como familia acompañamos esa decisión sabiendo que el riesgo era alto, pero también que sin ese paso no había posibilidad de crear nada nuevo. Desde lo legal, incluso en esa etapa inicial, trabajé con todo el equipo para dar una estructura sólida que nos permitiese avanzar en ese contexto tan incierto. Federico lidera la visión general, Tomás impulsa el crecimiento desde el área comercial y operativa y yo me ocupo del armado legal e institucional. Cada uno lidera un equipo que aporta una mirada complementaria y mejora las decisiones”, explicó Sebastián, y agregó que no están exentos de discusiones, pero siempre con un objetivo compartido.

En miras a nuevos proyectos

En la actualidad, Essential Energy Holding avanza en proyectos que consolidan su perfil innovador: la expansión de su capacidad de producción de combustibles renovables, la diversificación hacia subproductos industriales y la apertura de nuevos mercados a través de su holding internacional, con presencia en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos. La compañía también desarrolla biocombustibles avanzados y soluciones energéticas de mayor valor agregado para la industria.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 16.21.57 Tomás, Sebastián, Gustavo y Federico Pucciariello en las oficinas del holding en el Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

En este camino de crecimiento, el acuerdo con YPF marca un salto tecnológico y estratégico para el grupo. El plan de trabajo plantea reconvertir la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018, en una biorrefinería destinada a producir SAF y HVO, es decir, aceite vegetal hidrotratado. El proyecto busca descarbonizar el transporte aéreo, generar divisas y posicionar a Santa Fe como referente regional en energías renovables, con una operación prevista a mediano plazo tras un proceso de construcción estimado en tres años.

“Hoy la aviación es responsable de aproximadamente el 2% o 3% de las emisiones globales de CO, pero su peso climático es mucho mayor porque es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar en el corto plazo. De ahí la importancia doble que tiene este proyecto, no solo por el impacto productivo en la región, con la inversión que implica y los puestos de trabajo que generará, sino también por el impacto ambiental, ya que será la primera planta de la región en producir SAF”, destacó el directivo.

La apuesta es estratégica y está alineada con la misión del grupo de descarbonizar la matriz energética. A la vez, se creó la empresa conjunta Santa Fe Bio y se proyecta un mercado de exportación que ya tiene alta demanda en Europa y en Estados Unidos.

Con objetivos tan ambiciosos por delante, surgen interrogantes sobre el futuro del holding y cuánto de esa tradición familiar podrá mantenerse en el tiempo. Ese es el desafío que la familia ya visualiza: crecer sin perder identidad y demostrar que desde la Argentina se pueden desarrollar proyectos industriales de escala, sustentables y con impacto de largo plazo. “Tenemos una visión compartida muy clara. Argentina tiene todo para convertirse en un actor líder en energías limpias. Imaginamos a Essential Energy como una empresa que opere con estándares internacionales, sin perder su espíritu, con continuidad generacional y un papel activo en la transición energética”, concluyó Pucciariello.