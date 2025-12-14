Elecciones en Newelll's: votaron los cuatro candidatos a presidente, seguí el minuto a minuto en La Capital

Desde las 9 de la mañana se habilitaron las urnas para que los socios de Newell's elijan a la nueva comisión directiva. Todos los detalles en La Capital

Los socios de Newell's votan en el estadio cubierto hasta las 18. Una postal del nene con la pelota.

Llegó el gran día de la democracia en Newell’s . En una jornada que desde la madrugada arrancó pasada por agua, desde las 9 de la mañana de este domingo se habilitaron las elecciones para renovar a la comisión directiva leprosa en el mandato 2025-2029. Seguí el minuto a minuto de los comicios en vivo por La Capital.

En el inicio de la mañana los socios se fueron acercando de manera tranquila debido a que todavía el tiempo y la lluvia no acompañaban.

A las 9.10 llegó el candidato a presidente Juan Cuneo junto a Julián González de Fuerza Leprosa e ingresaron a sufragar. Cuneo votó a las 9.30. "Estoy muy contento y con expectativas. Estamos confiados. El socio sabe que se necesita un cambio. Voté temprano y con mucha alegría", le dijo a La Capital.

También arribó el candidato de Unen, Ignacio Boero , a las inmediaciones del estadio cubierto leproso.

A las 10, votó el reconocido periodista Eduardo van der Kooy.

A las 10.15 votó el candidato Guillermo Muñoz en la mesa 18. "Hay mucha gente para votar. Lo que le pido al hincha es que venga a votar. Mientras más gente venga, más gente le va a hacer un favor a Newell's. Hoy juega Newell's en serio", le dijo a La Capital.

Muñoz Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

Pasadas las 10.30, en la mesa 4, votó el candidato a presidente de Unen Ignacio Boero. "Hay mucha expectativa y creemos que más allá de la lluvia la gente va a acompañar", expresó tras votar. "Estamos muy contentos por la cantidad de gente que viene a votar. La gente no quiere más estos diez años de saqueo y de ruina deportiva. De no ganar los partidos que tenemos que ganar. Siento mucho apoyo de la gente. Desde mañana damos una vuelta de página", le dijo Boero a La Capital.

Boero El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También votó el exjugador Jorge Theiler.

Se espera que el grueso de los socios vaya a sufragar entre las 10 y las 13, y el resultado estaría entre las 20 y las 20.30 de este domingo.

Según la junta electoral hasta las 10.45 votaron unos 850 socios del padrón leproso.

A las 11.10, votó Claudio Vivas, que será coordinador del fútbol en caso de que gane Cristian D'Amico, en la mesa de vitalicios número 29.

Vivas Claudio Vivas. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Otro personaje del día que ya pasó por las urnas y votó es Cristian D’Amico, el candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro. Fue a las 11.30. "Primero estoy muy contento porque podemos validar la democracia y que los socios se puedan expresar con su voto. Es una parada difícil, hay un club destruido. Lo que hizo Astore no le saldrá barato, me voy a encargar de que él y toda la comisión directiva, si hay algo fuera de la ley, de llevarlos a Justicia y expulsarlos como socios. Aprovecho para saludar a todos los candidatos que competimos hoy", le dijo D'Amico a Ovación.

D'Amico votó muy cerca de Julián González (de Fuerza Leprosa) y se saludaron. Le dijo Julián González a Ovación: "Hoy es un punto de inflexión en la historia de Newell's y la gente está muy contenta. Paró de llover y eso facilita. Está todo muy tranquilo para que la gente se acerque. Newell's está por arriba de todo y de todos".

CDamico Cristian D'Amico, candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También habló con La Capital el periodista Ariel Senosiain: "Newell's necesitaba renovarse, tener elecciones. El que gane que genere un punto de inflexión. Las elecciones siempre son buenas en todas las instituciones. A los jugadores del club hay que darles un marco".

Ya pasado el mediodía fue el turno de aparecer en escena de Roberto Sensini, candidato a director deportivo si gana Unen: "Siempre que se vota para el bien del club es muy bueno. Hay mucho entusiasmo y es lo que necesitamos. Hay que volver a creer. Esperemos que después de las seis de la tarde salga el sol que todos queremos con la lista de Boero, Hay que recuperar la memoria de este gran club. Falta un mes para el inicio del torneo y hay que armar un nuevo plantel".

A su vez, pasó a votar el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que manifestó: "Siempre es importante que haya elecciones. Newell's necesita salir con mucha fuerza de este momento difícil, lo mejor que tiene es el corazón de su gente. El que gane va a necesitar de todo el club. Newell's siempre sale adelante con la participación".

También habló Roberto Battión, que será mánager si gana Fuerza Leprosa de Juan Cuneo: "Hay mucha gente. El socio quiere un cambio. Armamos un grupo de trabajo y sabemos qué hay que hacer". Estuvo junto a Julián Maidana, Germán Ré y Ariel Rosada, que serán sus colaboradores.

Más de 28 mil socios habilitados

Están habilitados 28.601 socios para concurrir a las urnas para la elección de la nueva comisión directiva de Newell’s. El horario de votación es de 9 a 18, en las 29 mesas que están instaladas en el interior del estadio cubierto Claudio Newell.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas oficializadas por la junta electoral. De estos nombres saldrá el sucesor de Ignacio Astore en el máximo cargo del club, que además asumirá en funciones este mismo lunes.

Los requisitos para votar en Newell's

Los requisitos para votar para la elección de autoridades para el período 2025-2029 son los siguientes: figurar en el padrón electoral, ser mayor de 18 años (cumplidos al cierre del padrón, el 30 de septiembre de 2025), contar con 2 años de antigüedad en cualquier categoría social y tener paga la cuota de noviembre.

La documentación obligatoria para poder votar es el DNI físico y el carné de socio. No se podrá votar con denuncia de extravío del documento.

De las 29 mesas de votación, dos son exclusivas para los vitalicios.

Los vitalicios ingresan por el portón número 5, que se encuentra al lado de la pileta, mientras que el resto de las categorías societarias entran por la puerta principal del estadio cubierto, ubicada frente al Palomar.

La oficina de atención al socio permanece abierta durante los comicios para regularizar la cuota social.

Los medios no pueden ingresar al sitio de votación a tomar imágenes por orden de la seguridad de la Provincia.

Fotografías: Sebastián Suárez Meccia / La Capital