Kiricocho: la marca que cuenta la historia del fútbol estampada en la indumentaria

Kiricocho desembarcó en Rosario de la mano de dos emprendedores apasionados por el fútbol. Cada remera relata grandes hitos de este deporte.

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

9 de diciembre 2025 · 08:40hs
Emiliano Cabrol y Alexis Sanabria. Juan Diego Fontenla.

Kiricocho es una marca diferente. Su valor agregado es que cuenta la historia del futbol a través de sus prendas, con ilustraciones que acercan a los futboleros algunos momentos imborrables de la historia de este deporte. Con sólo ir al local y echar un vistazo a las remeras, se pueden ver jugadas históricas de Maradona con momentos inolvidables de su carrera, también está la atajada del Dibu en el mundial, y por supuesto, las gambetas del gran Messi.

Desde hace dos meses los rosarinos tienen acceso directo a esta marca gracias a la franquicia que trajeron Alexis Sanabria y Emiliano Cabrol sobre calle Sarmiento 780. En diálogo con Negocios de La Capital, Alexis explica: "Teníamos pensado desde el inicio ir a una zona apasionada por el futbol, y qué mejor que Rosario, la ciudad del fútbol”.

La estrategia de ellos fue primero testear la marca en su lugar de residencia, Paraná, por lo cual abrieron en 2023 su primera franquicia. Con ese mercado ya funcionando, hicieron una nueva apuesta. “Nos postulamos para traer la franquicia a Rosario y los creadores de Kiricocho confiaron en nosotros”, añade. La firma fue creada en 2016 por los jugadores del Club Atlético Excursionistas, Juan Diego Fontenla y Martín Mazza, quienes son los que definen el plan de crecimiento en el país y la cuna de Messi era un lugar estratégico para desembarcar.

Las remeras son lo más demandado de la marca. Vale la pena hacer un recorrido por las historias que cuentan.

Como todo lo que hay en la marca tiene una gran historia detrás, hasta el curioso nombre hace honor a ese estilo. Eligieron Kiricocho porque así era el apodo de un colaborador de Carlos Bilardo que, como tenía fama de traer mala suerte, lo mandó siempre a recibir a los equipos rivales.

El mercado hoy

Si bien llevan algo más de dos meses en el centro rosarino, Alexis detalla: "Las expectativas son altas, en poco tiempo notamos que la marca gusta, a la gente le gustan los productos, vuelve al local, consulta por las redes, se respira fútbol en la ciudad. Estamos poniendo el foco en la difusión, que sepan de nosotros, nos vengan a conocer, y creemos que las fiestas van a ser muy importantes para esto. Luego de este proceso y con la pasión por el fútbol que vemos todos los días en la ciudad, las proyecciones son muy buenas”.

Hay vasos de topo tipo: con la cara de Messi, con la copa del Mundial y hasta con forma de botines.

El producto estrella de la marca son las remeras y las que más eligen los clientes “son aquellas que están relacionadas con los dos mejores jugadores de la historia, Maradona y Messi, es decir el campeón del 86 y el campeón del 2022, y por supuesto, los que hacen referencia a Newells y Central”, describe. La apuesta de ellos es al diseño, originalidad y calidad en las remeras. Pero también tienen otros productos como un gran abanico de medias temáticas, hasta copas y copones con forma de pelota de fútbol, de la copa, o del botín de Messi. Hay para todos los gustos.

Alexis y Emiliano se conocieron justamente jugando al fútbol en el Club Universitario de Paraná. “Siempre tuvimos la idea de emprender entre amigos, buscando alternativas teníamos planificado visitar la expo franquicias 2023 en Buenos Aires, como cada uno ya tenía su emprendimiento propio, pensamos que el modelo franquicia era el ideal, ya que hay un camino previo hecho por la marca y no hay que crearla desde 0”, detalla y agrega: “Casualmente, antes de la expo me llega un regalo de mi cuñada de Kiricocho, ella vivía a una cuadra del primer local de la marca ubicado en Villa Urquiza, a partir de ahí la conocí e iniciamos los contactos para encontrarnos en la Expo”.

Se decidieron por esta marca porque tiene un diseño pensado al detalle, ya que consideran que no es sólo una imagen popular plasmada en una prenda, sino que tiene una excelente confección y calidad de los materiales. “Es una marca que trae recuerdos, sentimientos, hace que las personas se identifiquen con ese momento o anécdota que rememoran. Muestra nuestra identidad y pasión”, define Alexis.

A la par de manejar las franquicias, Alexis sigue con su dedicación al deporte. Juega en la en la primera de fútbol del Club Universitario de Paraná y, además, coordina la Escuela de Futbol Mirage FC. Tiene también otros negocios, como la gestión de los locales para mascotas, Amores Perros. Mientras que Emiliano, exjugador, está enfocado en diversos proyectos desde el 2017 entre los que destaca la gestión de una empresa dedicada al sector tambero en Entre Ríos.

Los productos que tienen más demanda son los de Maradona y los de Messi.

Ahora, juntos, proyectan seguir haciendo crecer la marca en la ciudad, con nuevos productos ligados a los principales clubes de Rosario. Respecto de esto, Alexis adelanta: “El acercamiento a los equipos rosarinos se logró desde la marca a través de Torneos y Competencias. Kiricocho tiene una fuerte relación y se optó por esa vía para agilizar tiempos y poder incluir algunos productos lo antes posible. Queremos hacer mercadería con nuestra impronta para los hinchas, brindarles algo diferente, que los lleve a algún momento icónico en la historia de sus clubes, sus ídolos, y también de su historia como hinchas, momentos que hayan marcado sus vidas y quieran recordar”.

