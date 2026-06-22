Hotel Plaza Real y Camerata Rosario sorprendieron con una experiencia mundialista en la puerta del hotel

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Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
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Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"
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Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
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El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
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Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
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De la Espriella ganó por muy poco el balotaje en Colombia pero aún no festeja
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Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados