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Hotel Plaza Real y Camerata Rosario sorprendieron con una experiencia mundialista en la puerta del hotel

Con la estrategia de acompañar a los rosarinos en la fiesta del Mundial, el Plaza Real llevó a la orquesta Camerata Rosario al frente del hotel. Allí, los músicos tocaron el himno nacional, generando una vivencia inesperada.

22 de junio 2026 · 12:54hs
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La orquesta Camerata Rosario en el hall del Hotel Plaza Real.

Foto gentileza

La orquesta Camerata Rosario en el hall del Hotel Plaza Real.

Bajo el concepto de marca “Experiencias reales”, Hotel Plaza Real instaló un botón en la puerta de su edificio e invitó a vecinos y transeúntes a animarse a presionarlo. Quienes lo hicieron, activaron una sorpresa: la aparición en vivo de la orquesta Camerata Rosario, interpretando el Himno Nacional Argentino en plena vía pública.

La acción de Hotel Plaza Real junto a la orquesta Camerata Rosario buscó transformar un gesto simple en una experiencia colectiva, conectando con una emoción profundamente argentina: la pasión por la Selección, el orgullo nacional y ese sentimiento que se despierta cada vez que suena el himno.

El botón que pulsaron los transeúntes e hizo que la orquesta comience a tocar.

El botón que pulsaron los transeúntes e hizo que la orquesta comience a tocar.

“Queríamos llevar el clima mundialista a la calle, pero no desde una promoción tradicional, sino desde una experiencia que la gente pudiera vivir de verdad. Plaza Real trabaja sobre la idea de que un hotel no es solo un lugar para hospedarse, sino un espacio donde pueden suceder historias reales”, expresaron los directivos de la marca.

La intervención fue registrada en video y compartida en redes sociales, donde se puede ver la reacción de quienes se animaron a tocar el botón y se encontraron, de un momento a otro, con una interpretación en vivo del himno. Con esta acción, Hotel Plaza Real y Camerata Rosario lograron unir hotelería, música y emoción en una experiencia urbana pensada para celebrar el sentimiento argentino en la previa mundialista.

Un hotel que es un clásico en la ciudad

Ubicado en Rosario, Hotel Plaza Real viene desarrollando distintas propuestas orientadas a fortalecer su vínculo con la ciudad, sus huéspedes y el público local, apostando a una comunicación más cercana y conectada con los momentos que movilizan a la sociedad.

A través de su sitio web y sus redes sociales @plazarealsuiteshotel, la marca presenta su oferta de hospedaje y las diferentes experiencias que impulsa durante todo el año. Bajo el concepto “Experiencias Reales”, el hotel busca trascender la estadía tradicional, creando propuestas que combinan bienestar, gastronomía, entretenimiento y conexión humana, transformando cada visita en un recuerdo significativo para quienes lo eligen.

Por su parte, la Camerata Rosario es una orquesta de cuerdas que desde 2018 viene desarrollando conciertos de diseño abordando repertorios clásicos y latinoamericanos, presentándose en diferentes provincias del país. La próxima presentación que realizarán en la ciudad de Rosario será el 16 de julio a las 21 horas en el Teatro El Círculo con su emblemático concierto titulado “Las 8 Estaciones®” donde ponen en diálogo la música de Antonio Vivaldi con la de Astor Piazzolla. La agrupación ha grabado dos álbumes de estudio que se encuentran disponibles en plataformas de música como Spotify, YouTube y Apple Music, entre otras.

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