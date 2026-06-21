Las tecnológicas rosarinas se alistan para ser proveedoras de la industria minera

En un encuentro organizado por Express Telecomunicaciones, las empresas de base tecnológicas se juntaron para escuchar las demandas de la industria minera

Esta semana el Polo Tecnológico Rosario fue escenario de un encuentro de gran interés para las tecnológicas que quieren sumarse al mercado de la minería. Organizado por Express Telecomunicaciones, se desarrolló el panel “Nuevas Oportunidades en Minería y Tecnología” , donde se convocó a titulares y administradores de empresas vinculadas al Polo, con el objetivo de orientarlos acerca de cómo posicionarse como potenciales proveedores en ese mercado de gran potencial. La exposición estuvo a cargo del consultor Pedro Buttazzoni, director de la firma Altum .

Express lleva tiempo organizando este tipo de encuentros apuntados al sector empresario. En este caso, la elección de la minería como tema principal estuvo vinculada a la experiencia de la firma como proveedora de servicios para este rubro en Salta . “Entendemos que en Rosario hay mucha necesidad de información acerca de la minería. Invitamos a toda la gente que participa del Polo Tecnológico y a nuestros clientes corporativos”, explicó Ángeles Pérez, jefa corporativa de marketing de la compañía de telecomunicaciones.

Como primera instancia de la jornada, se presentó un informe elaborado por Altum, con el objetivo de graficar el potencial productivo del sector. Según los datos reflejados, los principales nichos a considerar son la explotación del cobre y del litio . Conforme las estimaciones de la consultora, la brecha entre la oferta y la demanda de estos materiales tenderá a crecer en los próximos 15 años.

En el caso del cobre, desde Altum calculan que la oferta no alcanza para cubrir los requerimientos de la industria a nivel global. La brecha negativa pasaría de 5Mt (toneladas métricas) a 11Mt para 2040, un salto del 140%. En el mercado del litio, todavía hay un esquema equilibrado, pero se espera que el déficit llegue a las 155 mil toneladas en el mismo plazo temporal.

Los consultores confían en que, si Argentina logra un mayor desarrollo de su sector minero, las exportaciones de este rubro crezcan en un 300% para 2035, apuntaladas mayormente por el avance del cobre y el litio. El mercado que pronostican implicaría un total de 25.500 millones de dólares, con mayor componente de cobre (11.700 millones de dólares) y una fracción similar de litio (11.300 millones de dólares).

Pedro Buttazzoni, consultor en minería al frente de la firma Altum. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

La clave para llegar a estos valores será la inversión en el desarrollo de la estructura de explotación. Para el litio, Altum estima una demanda de inversión de 15.000 millones de dólares para alcanzar una producción objetivo de 400.000 toneladas anuales en 2035. Los proyectos de explotación de cobre son notoriamente más caros, por lo que la proyección es de una inversión de 40.000 millones de dólares para un caudal productivo de 1,25 Mt anuales de cobre fino al año para 2040.

Los que llevan ventaja

Según Buttazzoni, cinco provincias concentran toda la actividad minera de Argentina: Santa Cruz, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca. “Santa Cruz es el principal exportador de Argentina con proyectos de oro y plata, pero actualmente está en una especie de meseta y no hay una proyección a futuro. San Juan es la joya argentina por los grandes proyectos de cobre que hay”, explica. Por otro lado, apunta a Salta, Catamarca y Jujuy como zonas de litio en plena transformación de sus matrices productivas.

En total, hay 12 mineras de oro y plata operando en el país, y otras 7 dedicadas a la extracción de litio. Sin embargo, dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya se aprobaron proyectos mineros valuados en 8.000 millones de dólares y todavía quedan a punto de ingresar al régimen otros seis por 38.750 millones de dólares.

En este escenario, la puja de los empresarios tecnológicos de Rosario es por tratar de insertarse como proveedores para una industria en plena expansión.

La misión rosarina

De acuerdo con Buttazzoni, las mineras tienen una lógica de compra “de anillo”. Conforme su explicación, “la prioridad de compra está en el primer anillo, donde están las comunidades linderas a la operación. En segundo lugar, están las ciudades cercanas, luego el resto del país y en último puesto la importación”. En este punto, el especialista subraya un asunto crucial: la reglamentación de la minería es provincial. La ausencia de un marco nacional único para proveedores implica que, para ingresar al negocio, hay que tener un entendimiento cabal de cada territorio.

En locaciones como Salta, Jujuy o Catamarca, las regulaciones establecen que un 70% de los insumos y servicios de las mineras deben ser de proveniencia local. Esto plantea el mayor desafío para los empresarios rosarinos ya que, a menos que logren establecer una presencia en inmediaciones de la explotación, se ven obligados a disputarse una pequeña cuota de mercado. A las reglamentaciones regionales, Buttazzoni agrega como un factor a considerar la presión de las cámaras provinciales que buscan apuntalar la contratación local.

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“La mejor forma de entrar es asociarse y colaborar con un partner local. Lo ideal es buscar empresarios del lugar que sean del mismo rubro y que puedan, a partir de la asociación, brindar un mejor servicio”, indica. Por otro lado, subraya como primer paso lograr ingresar al sistema de registro de proveedores de la provincia de su interés. “Sin inscripción, no hay acceso a compras”, dice en su informe.

La región minera argentina se concentra en cinco provincias, con regulaciones provinciales que exigen un alto porcentaje de insumos y servicios locales. Foto: Sebastián Súarez Meccia / La Capital.

Néstor González Rosemberg, uno de los asistentes al evento, es arquitecto de soluciones de infraestructura en Datawise, una empresa dedicada a la comercialización de soluciones informáticas orientadas a negocios. “Si nos demoramos mucho tiempo en hacer el partnership, ya sea tecnológico o para cumplir la reglamentación del lugar, terminará viniendo un competidor extranjero a montar su infraestructura”, afirma. Luego, añade: “Si queremos tener presencia y resultados, cuanto antes nos unamos, más ganaremos los socios locales”.

Las rosarinas que se posicionan

Las tecnológicas rosarinas que pueden aspirar a posicionarse en el sector minero pertenecen a diferentes segmentos. Federico Siri, presidente de Polo Tecnológico, detalla: “tenemos un núcleo de empresas que trabajan en telecomunicaciones que podrían dar soporte territorial, hay empresas más vinculadas a los servicios de atención al cliente que podrían trabajar allí. También vemos empresas de biotecnología y Agtech que podrían transformar un poco sus productos para ver cómo integrarlos a la actividad”.

Federico ve un terreno fértil para las firmas locales: “Diría que las habilidades que ya tenemos son bastante adaptables. Lo que falta es entender la idiosincrasia y la demanda real”. Siguiendo esta línea, ¿qué demandan los mineros?

Desafíos y oportunidades

La primera ventana de oportunidad que aparece en la minería está íntimamente ligada al relieve y la infraestructura pública. “Operar en la Puna salteña, jujeña o catamarqueña, a una altura de entre 3000 y 5000 metros, con dificultades logísticas y caminos de tierra, hace que todo sea más complejo. La tecnología juega un rol importante en materia de seguridad, prevención de riesgos y monitoreo en tiempo real”, detalla Buttazzoni.

De hecho, la consultora Altum en su informe asegura que la complejidad operativa en las zonas de explotación es uno de los mayores puntos de interés entre los empresarios de sector. En el relevamiento se muestran los principales temas que los movilizan: costos y productividad, capital, recursos y reservas, fuerza laboral, geopolítica, entre otros. Los servicios digitales y la innovación tecnológica, destaca, aparecen como una de las cuestiones que despierta cada vez más consultas.

Angeles Pérez, Jefa Corporativa de Marketing de Express Telecomunicaciones. Foto: Sebastian Suarez Meccia / La Capital.

Actualmente, según el estudio, la inteligencia artificial es la estrella de las inversiones mineras: 40% de los montos van a desarrollos de IA, plataformas digitales y procesamiento de datos. En el desglose de prioridades de inversión aparecen otros apartados vinculados al rubro tecnológico: innovación y desarrollo (19%), soluciones digitales (15%) y estrategia digital (14%).

Esta tendencia da la pauta de un panorama optimista para proveedores tecnológicos rosarinos, no obstante, el mercado no está exento de dificultades. Deberán adaptar sus propuestas a los entornos extremos, con clima severo, altura y baja conectividad. También tendrán que considerar las exigencias ambientales propias del rubro en cuanto al uso del agua, el control de emisiones y la trazabilidad bajo escrutinio constante. La seguridad del personal es otra variable de peso en un contexto de riesgos elevados y baja tolerancia al error.

Estas mismas complejidades pueden convertirse en grandes posibilidades para aquellos que logren adaptar sus servicios. La preservación de la continuidad operativa, por ejemplo, es una gran puerta de entrada al negocio. “Las máquinas no se apagan en todo el año. La tecnología ayuda en ese sentido para prevenir fallas a partir del análisis de datos. Una parada imprevista puede significar pérdidas millonarias”, dice Buttazzoni. Aquellos proveedores que puedan brindar mantenimiento predictivo, soluciones de IA aplicadas a maquinaria pesada o desarrollo de réplicas virtuales de la maquinaria con datos en tiempo real, pueden ganarse un negocio interesante.

La seguridad de las personas también es otra gran puerta de entrada. La reducción de exposición al riesgo, detección de situaciones críticas y la optimización de tareas peligrosas para reducir la intervención humana, son algunos de los puntos críticos en este apartado. Los servicios más demandados en este sentido son sistemas de visión artificial para reducir los riesgos en planta, y software de entrenamiento con realidad virtual en entornos simulados.

Por último, los proveedores locales pueden ganar terreno de la mano de la trazabilidad medioambiental. Los mineros necesitan medir, registrar y demostrar el impacto ambiental de las explotaciones. Soluciones como sensores para medir caudal y calidad de agua, activación automática de sistemas de reciclaje hídrico, plataformas de datos acerca de emisiones y rehabilitación, son de las más demandadas.

Las claves para entrar al negocio

La minería se presenta como el próximo gran negocio en Argentina, aunque acceder tiene sus complicaciones entre barreras de ingreso, diferencias idiosincráticas y condiciones medioambientales. La clave, según Buttazzoni, está en el conocimiento: “Argentina tiene un ciclo de eventos donde uno puede ir y mirar lo que está pasando con la industria, las tendencias, los proveedores y las demandas”.

Citas como el Argentina Mining, que reúne a más de 300 proveedores de todo el país, a celebrarse en Salta el 2, 3 y 4 de septiembre, pueden ser de gran ayuda. “Es importante conocer la industria desde adentro, conectarse y hacer networking para luego construir