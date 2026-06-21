Turismo Carey cumple 60 años y lo festeja con su activo más importante: los RRHH

La empresa fue fundada en 1966 por Nelda Carey, una de las primeras empresarias rosarinas. En esta entrevista, Ignacio Fleming, CEO actual de la compañía, desarrolla los desafíos de la industria y la importancia del capital humano en la agencia.

Ignacio Fleming es CEO de Turismo Carey. En esta entrevista, realizada en el marco del 60 aniversario de la empresa, detalla los nuevos desafíos de esta industria donde el eje son los RRHH.

Ignacio Fleming, CEO de Turismo Carey, explica el corazón del negocio del turismo con claridad: “Yo soy un convencido de que el turismo se ha vuelto un commodity. Todas las agencias tienen paquetes más o menos similares. Por eso la clave hoy es la calidad de tus recursos humanos, la capacidad de tus vendedores para hacer que un viaje sea una gran experiencia , para responder ante un llamado o de estar presentes cuando es necesario”.

Pero hay un punto más para que el capital humano de una empresa se ponga la camiseta a pleno y brinde ese servicio diferencial “deben tener excelentes condiciones de trabajo”, suma Ignacio. Así, con esa estrategia en mente, en Turismo Carey decidieron apostar a fidelizar sus recursos organizando un viaje all inclusive para todo el equipo a un lugar paradisíaco: el Club Med en Río das Pedras, Brasil. Este viaje se da en el marco de un año importante para la marca, ya que cumplen nada menos que 60 años en el mercado rosarino, es por eso que decidieron festejarlo “premiando a nuestro activo más importante, los recursos humanos”, agrega Ignacio.

En total viajaron 17 integrantes de Turismo Carey, quienes se subieron a un charter y partieron rumbo a ese destino. “Fue un gran viaje que funcionó muy bien, la idea era que todos se vinculen en un ámbito relajado, fuera de la oficina, sin los temas del día a día. Creo que fue una gran experiencia, es la primera vez que vamos todos juntos ”, describe. La experiencia no sólo incluyó la estadía, sino que también tuvieron la oportunidad de visitar en barco otras playas, como la de Lópes Mendez en Ilha Grande que aseguran es de las mejores de Brasil. Para el equipo de Carey fue una gran experiencia, incluso Ignacio detalla algo especial: en el grupo había un compañero que no había viajado nunca en avión e incluso una persona que no conocía el mar, por lo cual esta oportunidad fue muy valorada.

Otra de las acciones que llevan adelante para consolidar su capital humano son las capacitaciones a cargo de la empresa. “Es muy importante que los vendedores estén capacitados, que hagan diplomaturas, creemos que la formación es clave y en eso la empresa acompaña”, añade. Y un punto central en esta estrategia de valorar a su gente tuvo con ver con una acción muy concreta: “En cuanto pudimos, subimos las comisiones a los vendedores, es un incentivo de venta. Llevó mucho tiempo de trabajo, de mirar números, pero pudimos hacerlo. Lo que nos interesa es que, si venden bien, les vaya bien económicamente”.

Todo esto hace que, con orgullo, Ignacio pueda decir que tienen poca rotación en la empresa, de hecho, da algunos ejemplos que dan prueba de lo que dice: “En ventas está Alicia que lleva 53 años trabajando en Carey, o Silvia que está en la administración hace más de 30 años, también Ivana que lleva unos 25 años acá”.

Viento a favor post pandemia

Se sabe que la peor crisis que vivió la industria del turismo fue la del 2020/21. En esta charla con Negocios de La Capital, Ignacio recuerda ese crudo momento para el sector. “Estuvimos 18 meses paralizados y ahí también había que pensar en los recursos humanos, nosotros decidimos sostenerlos y estar activos respondiendo la demanda de todos nuestros clientes que estaban en el exterior y no podían volver”, recuerda. Eso fue un antes y un después en la industria, porque mientras que las plataformas no podían responder al volumen de consultas de sus usuarios finales, lo cierto es que las agencias estaban preparadas para dar respuestas concretas. Con eso, fidelizaron a sus clientes y captaron nuevos que venían desconformes con el sistema online.

Turismo Carey funciona en el segundo piso del Palacio Minetti. Próximamente se mudarán al tercer piso puesto que duplicarán la capacidad de sus oficinas. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“Yo pienso que este resultado positivo, que es impresionante, tiene que ver en Carey con cómo estamos viendo el negocio en los últimos diez años. Porque todo esto que te cuento está relacionado con haber puesto el foco en los recursos humanos. Creo que este crecimiento va en línea con haber tomado decisiones correctas en los peores momentos”, analiza Ignacio.

Un acceso democratizado

Mientras que dar un servicio personalizado a los clientes se transformó en algo muy valorado por la gente, la tecnología también le permitió a Turismo Carey estar a la altura del mercado. “Nosotros hoy tenemos los mismos motores de búsqueda que tiene cualquier punto com o plataforma. El sistema se democratizó porque la tecnología pasó a ser barata. Entonces desde la agencia estamos en condiciones de acceder a buscadores muy poderosos que encuentran el mejor vuelo a la mejor tarifa. Eso nos da igualdad de condiciones para lograr un buen precio”, explica.

Con esa base para operar, se entiende que la asistencia al viajero que hacen desde la agencia sea tan importante. De hecho, explica que no sólo están activos cuando hay problemas puntuales que resolver, como la pérdida de una valija, inconvenientes con un traslado o una atención médica, sino que también están en contacto con sus viajeros durante toda la experiencia.

Hay equipo: los vendedores de Turismo Carey en acción. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“El servicio es muy amplio, lo que hacemos es estar cerca sin molestar al cliente. El equipo les consulta si pudieron tomar bien las conexiones, o si, por ejemplo, pudieron subir a la Torre Eiffel con los tickets previstos, o alguna consulta de su itinerario, de esta forma el pasajero sabe que cuenta con nosotros cuando está fuera del país”, dice y añade el valor agregado: “Es una persona de carne y hueso la que está del otro lado y es alguien que te conoce, que se va a preocupar por vos y va a hacer gestiones para que, en caso de que haya una incomodidad, sea más llevadera”.

Una inversión en pleno aniversario

El equipo de Turismo Carey se está preparando para aumentar la capacidad de su oficina. Es que en breve se viene una mudanza, ya que adquirieron un espacio en el tercer piso, hoy están en el segundo, que tiene el doble de las dimensiones actuales. La estrategia con esta nueva inversión es duplicar la cantidad de vendedores, una meta que no es urgente, pero que tienen en mente en el mediano plazo.

Estas noticias se dan en el marco de un año especial para la marca. Es que esta pyme festeja 6 décadas en el mercado, ya que Turismo Carey se inauguró en 1966. Ignacio recuerda que la agencia fue fundada por una reconocida mujer en la ciudad, Nelda Russomanno de Carey: “Su historia es increíble porque fue una de las primeras empresarias de Rosario. Ella se salió un poco del molde cuando decidió abrir la agencia de viajes. Lo primero que hizo en aquel momento fue recibir a las escuelas porteñas que venían a Rosario a jurar la bandera. Los esperaba hace 60 años en la Estación de Trenes y les hacía todo el paseo por Rosario, con almuerzo incluido. Luego los volvía a llevar a la estación. Así empezó esta historia”.

Pero la trayectoria de Nelda empieza mucho antes. Nació en Carmen de Areco en 1913, era nieta de inmigrantes italianos, tuvo nada menos que quince hermanos, fue maestra rural y luego entró en la industria del turismo. De hecho, Homo Sapiens editó un libro sobre su historia llamado “Bajo esta luz”, donde se relata su vida y el legado hacia su familia.

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Generación tras generación, esta agencia logró adaptarse a todos los cambios de la industria del turismo y ahora va por más. Saben que tienen distintos nichos de crecimiento donde las agencias son fuertes. “Mientras el dólar esté equilibrado, sin turbulencias, las personas siguen priorizando viajar. Y hay destinos que los pasajeros eligen hacer con acompañamiento de las agencias, como por ejemplo Japón, Corea, India, China, Singapur, Indonesia o Malasia”, enumera. Con todo este bagaje en carpeta, el CEO de Carey está convencido de que el futuro para esta industria es prometedor.