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Ansés confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

El organismo ya definió las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. También se aplicará un aumento del 2,1% por movilidad

23 de junio 2026 · 15:01hs
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Cómo quedaron los haberes mensuales de las distintas prestaciones para julio 2026

Cómo quedaron los haberes mensuales de las distintas prestaciones para julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. El cronograma comenzará el 8 de julio y se extenderá hasta el 29 de julio, según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Además, durante el séptimo mes del año regirá una actualización del 2,1%, porcentaje que surge de la inflación de mayo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que se aplica mediante la fórmula de movilidad establecida en el decreto 274/2024.

Con el incremento por movilidad, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67. A su vez, quienes perciban el refuerzo previsional continuarán cobrando el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total podrá alcanzar los $481.787,67.

El bono seguirá vigente para los jubilados que cobran la mínima, aquellos titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) y los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirá el aumento del 2,1%. De esta manera, el monto general de la prestación ascenderá a $148.045,38 por hijo.

La actualización forma parte del esquema de movilidad mensual vinculado a la evolución de la inflación y alcanza a todas las prestaciones administradas por la entidad.

>> Leer más: Ansés confirmó cuándo paga los Vouchers Educativos en junio 2026: quiénes cobran el beneficio

Calendario Anses julio 2026: jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Calendario Anses julio 2026: jubilados y pensionados que superan la mínima

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminado en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminado en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminado en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminado en 8 y 9: 29 de julio

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC) en julio 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán según el siguiente esquema:

DNI terminado en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminado en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminado en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminado en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminado en 8 y 9: 15 de julio

Ansés recomienda verificar la liquidación individual antes del inicio de los pagos. La consulta puede realizarse a través de Mi Ansés, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma también es posible consultar la fecha exacta de acreditación, el banco asignado y el detalle completo de la liquidación.

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