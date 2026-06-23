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El gobierno provincial abre la billetera para Funes y Pérez con obras de la EPE

La licitación para construir dos nuevas estaciones de media tensión recibió propuestas de cuatro empresas. Refuerzo del servicio eléctrico en ambas ciudades

23 de junio 2026 · 15:07hs
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Obras de la EPE en Funes y Pérez

Obras de la EPE en Funes y Pérez

La provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en su plan de fortalecimiento de la infraestructura energética con la apertura de las ofertas para ejecutar dos nuevas alimentaciones en media tensión destinadas a las ciudades de Funes y Pérez. La obra demandará una inversión de $659.049.406,46 y recibió propuestas de cuatro empresas interesadas en llevar adelante los trabajos.

El acto fue encabezado este martes por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodríguez. La iniciativa contempla la construcción de dos nuevas salidas subterráneas de 33 kV que permitirán mejorar la capacidad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio eléctrico en una de las zonas de mayor crecimiento del sur santafesino.

Las empresas oferentes fueron Del Sol Constructora S.A., que cotizó $421.161.398,80 más IVA; Bauza Ingeniería S.R.L., $718.347.671,20 más IVA; Winkelmann S.R.L., $571.913.113,20 más IVA; y Eleczar S.A., $652.808.605,96 más IVA.

EPE en Funes y Pérez

En la actividad, estuvieron presentes el senador provincial por Rosario, Ciro Seisas; el intendente interino de Funes, Carlos Olmedo; el concejal de esa localidad, Ignacio Rimini; el secretario de Obra y Servicios de Pérez, Marcelo Suárez, entre otras autoridades. Se trata de dos localidades gobernadas por el peronismo.

Durante la apertura de sobres, realizada en la sede de gobierno de Rosario, Puccini destacó que la obra forma parte de una estrategia provincial orientada a transformar la eficiencia del Estado en inversiones concretas para el desarrollo. “Estas obras reflejan el camino trazado por el gobernador Maximiliano Pullaro: un Estado ordenado que no busca el superávit fiscal como un fin en sí mismo, sino que vuelca sus recursos a la infraestructura, que es crecimiento y desarrollo para la región”, afirmó.

Apertura de sobres de las obras de la EPE

Apertura de sobres de las obras de la EPE

El ministro remarcó además que los trabajos permitirán “repotenciar una zona estratégica muy cercana a Rosario”, donde la provincia viene ejecutando importantes inversiones en materia energética y de infraestructura productiva.

Por su parte, Rodríguez señaló que la intervención significará “una mejora sustancial del servicio para ambas localidades”, ya que permitirá reforzar la infraestructura existente y sumar nuevas alternativas de abastecimiento para responder a la creciente demanda residencial e industrial.

Detalles de la obra

Los trabajos consisten en la instalación de dos nuevas salidas subterráneas de 33 kV desde la Estación Transformadora del Parque Industrial Metropolitano de Funes hasta dos puntos de vinculación con la línea aérea de media tensión existente, denominada "Salida Funes–Pérez", proveniente de la Estación Transformadora Rosario Sur.

La intervención permitirá independizar circuitos, incrementar la potencia disponible y optimizar las maniobras operativas de la red, mejorando la continuidad y calidad del servicio eléctrico. Además, contempla adecuaciones en las redes de baja y media tensión existentes para eliminar interferencias y optimizar la distribución en toda el área de influencia.

La obra se enmarca en la política energética impulsada por el gobierno provincial para modernizar el sistema eléctrico provincial, acompañar el crecimiento productivo y garantizar un servicio más eficiente y confiable para hogares, comercios e industrias. El plazo de ejecución previsto es de nueve meses.

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