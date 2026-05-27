El uno x uno de Central: Ledesma fue el que mantuvo al Canalla siempre a tiro del primer puesto

El arquero canalla tuvo unas cuantas intervenciones acertadas, que impidieron que el local marcara mayor diferencia. Ibarra y Campaz, al podio

Jeremías Ledesma fue uno de los jugadores de Central con más intervenciones en el partido. En el primer tiempo mantuvo el empate y en el segundo hizo que la diferencia no fuera mayor. Campaz al menos metió un par de remates venenosos e Ibarra no desentonó.

Jeremías Ledesma 7: Un error en una salida en el segundo tiempo, pero antes y después de eso unas cuantas intervenciones acertadas para mantener el empate primero y la mínima diferencia después. Otra gran atajada sobre el final.

Emanuel Coronel 4: Estuvo todo el partido más preocupado por cuidar que el rival que venía por ese sector no lo complicara que por aportar algo en ofensiva. Un partido apenas discreto.

Facundo Mallo 4: No las tuvo todas consigo a la hora de controlar a Cocoliso González. En una arriesgó demasiado con Ledesma. Sobre el final se lo notó muy cansado.

Ignacio Ovando 4: Lo mismo que Mallo, por todas esas chances de las que dispuso Cocoliso. En algunas no le quedó otra que apelar a la falta. Jugó con el perfil cambiado.

Alexis Soto 4: Lo atacaron demasiado por su sector. No contó con un buen retroceso de Campaz, pero su rendimiento fue de mayor a menor.

Franco Ibarra 5,5: La falta de potencia del equipo hizo que el rival manejara demasiado la pelota e Ibarra pagó las consecuencias. Más allá de eso, fue uno de los que intentó ir con convicción hacia adelante.

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Vicente Pizarro 4: Alguna que otra asociación con Di María y Campaz y no más que eso. Le faltó marca y pelota al pie nunca le dio claridad al juego.

Julián Fernández 3,5: insinuó mucho más de lo que pudo jugar. Nunca encontró desequilibrio por el sector derecho, por eso Almirón lo sacó en el entretiempo.

Ángel Di María 4,5: Le costó meterse en partido. En el primer tiempo estuvo desacertado con la pelota y su mayor aporte fue un tiro libre a la cabeza de Mallo. Estaba amonestado y Almirón lo sacó a los 11 del complemento. El cambio no le gustó mucho.

Jaminton Campaz 5,5: Fue intermitente, pero el único que metió dos remates que pudieron ser gol. En ambos el arquero le ganó el duelo. Colaboró poco con el retroceso.

Enzo Copetti 4: Tuvo una de las más claras de partido, en el primer tiempo y la falló, en el mano a mano con Quintaba. Después, un buen centro para Campaz y nada más.

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Ingresaron en Central

Enzo Giménez 4: No fue solución por el sector derecho. Si Almirón buscó desequilibrio, su apuesta falló. Se enredó más de lo que pudo jugar.

Guillermo Fernández 3,5: Entró para manejar el balón y en una de sus primeras intervenciones cometió el penal que derivo en el triunfo de Independiente del Valle.

Giovanni Cantizano -: Jugó pocos minutos y lo hizo en un momento en el que al equipo ya le costaba demasiado arrimarse al arco rival.

Marco Ruben -: Hizo lo que pudo en el rato que le tocó porque no le llegó ninguna. Quizá su cambio pudo haber sido antes, pero fue poco lo que pudo hacer.

Lisandro Duarte -: Un par de minutos sólo para ver si podía meter una corrida por derecha y generar algo de peligro. Casi no entró en juego.

El DT

Jorge Almirón 4: Central perdió su primer partido en la Copa, pero lo que quedó en claro es que su equipo jugó siempre al ritmo que le impuso Independiente del Valle. De no haber sido por la puntería del rival y algunas intervenciones de Ledesma, la diferencia pudo ser mayor.