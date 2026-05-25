Crisis en salud mental: los números del crecimiento de los suicidios y los intentos

Rosario concentra casi la mitad de los casos de Santa Fe y los intentos de suicidio ya superan los niveles históricos en el país. Qué dicen los números

Durante muchos años el suicidio fue un tema atravesado por el silencio, los prejuicios y los tabúes. Sin embargo, en los últimos años - y especialmente a partir del trabajo de organizaciones, especialistas y organismos públicos - comenzó a instalarse cada vez más como un problema de salud pública que exige ser abordado de manera integral. El desafío ahora no pasa sólo por dimensionar el fenómeno a través de las estadísticas, sino también por comprender su complejidad, hablar del sufrimiento psíquico sin estigmas y reforzar las estrategias de prevención ante una problemática que especialistas insisten en definir como prevenible.

Esta nota forma parte de una serie de informes de La Capital sobre la crisis de salud mental y el aumento de suicidios e intentos de suicidio en Rosario y la región . El objetivo no es solo poner en contexto los números, sino también mostrar cómo el fenómeno atraviesa hoy al sistema de salud, a las familias, a los vínculos sociales y a la vida cotidiana.

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Los datos reflejan una transformación profunda. Rosario concentra casi la mitad de los suicidios registrados en Santa Fe y el fenómeno ya se consolidó como la principal causa de muerte violenta tanto en la provincia como en la Argentina, por encima de los homicidios y de los siniestros viales. En paralelo, los padecimientos subjetivos, las situaciones de angustia, ansiedad y sufrimiento psíquico aparecen cada vez con más frecuencia en guardias, centros de salud y pedidos de ayuda.

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Mientras gran parte de la discusión pública sobre violencia continúa enfocada en los homicidios, las estadísticas revelan otra dimensión de la crisis. En 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país, contra 3.539 muertes viales y 1.802 homicidios dolosos. Desde 2023, el suicidio encabeza las causas de muerte violenta en Argentina.

En Santa Fe, el escenario es todavía más preocupante. La provincia alcanzó una tasa de 13,6 suicidios cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional, que se ubicó en 9,8. Además, los casos pasaron de 371 en 2022 a 460 en 2024, consolidando una tendencia ascendente que ya preocupa a autoridades sanitarias y judiciales.

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Dentro de ese mapa provincial, Rosario aparece como el principal foco. Como contó La Capital, el informe elaborado por la Fiscalía Regional II contabilizó 221 intervenciones vinculadas a suicidios durante 2025, cerca del 49% del total santafesino. De esos casos, 167 ocurrieron en Rosario.

El propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) reconoce el cambio de escala del fenómeno. Según el informe, en Santa Fe hubo 448 suicidios durante 2025, contra 306 muertes viales y 210 homicidios dolosos. “El homicidio doloso, la categoría que más espacio ocupa en los medios y en la conversación cotidiana, es la menor de las tres”, advierte el documento.

Una tendencia que no se detiene

Las estadísticas nacionales también muestran que no se trata de un fenómeno aislado ni coyuntural. Tras una caída registrada durante 2020, los suicidios comenzaron a crecer de manera sostenida: fueron 3.262 en pandemia, 3.648 en 2021, 3.959 en 2022, 4.205 en 2023 y 4.249 en 2024. El incremento ronda el 28% si se compara con 2017.

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Los informes oficiales trazan además un perfil definido de las víctimas. Cuatro de cada diez personas que se quitaron la vida tenían entre 20 y 34 años y más del 80% eran varones. La franja más afectada fue la de jóvenes adultos de entre 25 y 29 años.

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Los intentos de suicidio, la dimensión menos visible

La magnitud del problema también aparece reflejada en otro indicador que suele quedar oculto detrás de las cifras de mortalidad: los intentos de suicidio y las situaciones de crisis subjetiva que no siempre ingresan a los registros oficiales.

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) advirtió que tanto los intentos como los suicidios consumados se encuentran “por encima de lo esperado” en comparación con los valores históricos recientes. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 18 de este año se registraron 4.079 intentos sin resultado mortal y 177 con resultado mortal.

Especialistas y equipos sanitarios advierten además sobre las dificultades para construir estadísticas precisas. Muchas situaciones llegan a guardias y servicios de emergencia como cuadros de intoxicación, episodios de angustia extrema o autolesiones, detrás de los cuales puede existir riesgo suicida o sufrimiento psíquico severo.

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Las cifras provinciales y nacionales coinciden en que el crecimiento sostenido de suicidios e intentos refleja una crisis de salud mental que dejó de ser un fenómeno privado o individual para convertirse en un problema sanitario y social de escala pública.

Los especialistas insisten en que detrás de cada número hay trayectorias atravesadas por sufrimiento, aislamiento y dificultades para acceder a tiempo a espacios de escucha y acompañamiento. Por eso, remarcan que hablar del tema sin estigmas y fortalecer las redes de atención sigue siendo una de las principales herramientas de prevención

Si necesitás ayuda o conocés a alguien que la necesita, podés acercarte a cualquiera de los centros de salud, hospitales o efectores médicos de la ciudad. También podés comunicarte telefónicamente y de manera gratuita al número 107.