El salto del e-commerce en Argentina contado por uno de sus protagonistas 

En Rosario hay mucho por hacer, porque es una localidad que tiene un gran ejido de emprendedores y pymes pero no todos tienen bien desarrollado el canal de ventas online. Este año, Tiendanube tomó la decisión de llevar a costo cero la plataforma inicial de ventas, lo que permite a quienes se están iniciando, y no tienen gran presupuesto, poder comenzar sus ventas online con una plataforma de calidad. Radavero explica que con esta estrategia “se bajaron las barreras para emprender, porque todos pueden usarla”. Eso sí, una vez que comienzan a crecer pueden requerir plataformas más complejas que ellos tienen a disposición y que, por supuesto, tienen costo. La idea de dar el servicio inicial de forma gratuita es muy buena para fidelizar a sus clientes, porque una vez que tienen desarrollado el e-commerce es posible que ya no quieran cambiar de sistema.