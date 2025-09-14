La Capital | Negocios | Banco Macro

La apuesta digital de Banco Macro para conquistar 10 mil empresas en el 2025

La estrategia de la entidad financiera para dar la batalla en un mercado muy competitivo como es el corporativo.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

14 de septiembre 2025 · 10:09hs
Adrián Scosceria

Adrián Scosceria, gerente de Banca Empresas de Banco Macro, dialogó con Negocios de La Capital acerca del potencial de sus productos digitales.

En un contexto donde la digitalización define la competitividad, Banco Macro quiere pisar fuerte en el segmento corporativo. Con Macro Soluciones, su plataforma diseñada para empresas, la entidad se propuso un objetivo concreto para el 2025: alcanzar las 10 mil empresas clientes activas en la app. La estrategia busca consolidar el vínculo con pymes, agroindustrias y grandes compañías a través de una gestión financiera más ágil y centralizada.

Esta decisión forma parte de un plan global de la firma que tiene dos ejes definidos. Por un lado, no descuidar el canal presencial, sumando atención personalizada para estar cerca de sus clientes. Por el otro, una fuerte inversión en productos digitales donde Macro Soluciones es la estrella en el mundo de la banca empresas, una herramienta innovadora que propone un ecosistema digital integral para simplificar los procesos de gestión financiera en las empresas.

En diálogo con Negocios de La Capital, Adrián Scoscería, gerente de Banca Empresas de Banco Macro explicó cómo la plataforma digital está revolucionando la gestión de cobranzas, el acceso al financiamiento y las operaciones de las empresas a nivel nacional. “Con esta solución buscamos sumar nuevos clientes en Banca Pyme, Medianas Empresas, Agro y Corporativa. Macro Soluciones atraviesa todos estos segmentos de Banca Empresas, y es útil para compañías con distribución nacional. Actualmente tenemos 65.000 clientes pymes con cuentas activas y esperamos alcanzar al menos 10.000 empresas operando con este producto para fin de año”, aseguró el directivo.

Una por una, las innovaciones

El primer producto que integra la interfaz de Macro Soluciones es un concentrador de cobranzas, un servicio digital que permite a las empresas unificar en un solo reporte todos los cobros recibidos, sin importar el banco en el que el cliente haya pagado. Scoscería da un claro ejemplo: “Una empresa de bebidas que le vende a varios supermercados o puntos de venta puede visualizar en tiempo real los pagos de cada cliente. Se llama concentrador porque reúne todas las cobranzas en un archivo y facilita la gestión financiera de la empresa”.

Otra opción a la que los clientes van a poder acceder a través de la herramienta es a Última Milla, que permite realizar la cobranza y validación en el punto de venta. Por ejemplo, cuando el camión descarga bebidas en un kiosco, se genera un pago inmediato a través de un QR. El cliente visualiza online ese cobro, lo que hace más eficiente la logística, ya que antes debía ir al banco, hacer la fila y depositar un cheque, mientras que ahora puede operar en el momento desde la app, reduciendo costos y evitando trámites presenciales.

WhatsApp Image 2025-07-15 at 15.12.44 (3)
La entidad tiene dos ejes: seguir dando una buena atención presencial y sumar más productos digitales.

La entidad tiene dos ejes: seguir dando una buena atención presencial y sumar más productos digitales.

“Macro Soluciones nos convierte en un socio estratégico para las empresas porque no solo proveemos servicios financieros, sino que los ayudamos a ser más eficientes, reducir costos y crecer. Así, se transforma la relación del banco con los clientes, de ser un mero proveedor de servicios financieros, nos volvemos un verdadero socio estratégico”, consideró el directivo y agregó: “queremos que cualquier empresa que utilice esta plataforma, que es amigable, tecnológica y diseñada para optimizar su gestión, termine eligiéndonos como su banco de referencia”.

Más productos digitales

Además de Macro Soluciones, el banco lanzó una plataforma innovadora para el descuento de Factura de Crédito Electrónica y de eCheq, que permite a sus clientes acceder a liquidez de manera inmediata desde el homebanking, sin necesidad de acercarse a una sucursal. Por ejemplo, una pyme que tiene una factura de YPF con vencimiento a 70 días puede descontarla en la app y recibir los fondos acreditados en el día.

Este desarrollo forma parte de una decisión de la entidad financiera que lleva más de cinco años invirtiendo millones de dólares en un plan de productos digitales para individuos y empresas, con un servicio de postventa que incluye capacitaciones para asegurar una implementación rápida y eficiente en las empresas clientes. El gerente de Banca Empresas del Macro no dudó en afirmar que buscarán seguir creciendo en todos los segmentos, tanto en cuentas de individuos, que hoy llegan a más de seis millones activas, como en el corporativo, sumando productos digitales de alto valor agregado para ambos canales.

“Macro es un banco federal que entiende las distintas economías regionales, la metalmecánica en Córdoba, la yerba en Misiones, la vitivinicultura en Mendoza, la minería en Salta, Jujuy, San Juan y Catamarca, y, por supuesto, el agronegocio en todo el país. Estamos en un proceso continuo de inversión, preparando a nuestros clientes actuales y futuros para nuevos lanzamientos que seguirán apuntando a la reducción de costos y al acompañamiento en la digitalización”, concluyó Scoscería.

Noticias relacionadas
Mauricio Majorano, CEO de Partiendo.com.

Se viene el Mundial 2026 y las agencias de turismo se preparan con todo

Leonardo Librici frente a las amplias oficinas de Remax Flor en Funes. Es broker y corredor inmobiliario CI 2091.

Remax Flor acompaña la expansión de Funes con un equipo consolidado

Javier, Marcos y Franco Avigliano, son hermanos y creadores de la marca Bond.

Los hermanos que crearon Bond, la marca de ropa para hombres que da pelea en el sector textil

Josefina Tomatis es la creadora de Eat. Su prima Florencia Funoll es nutricionista y armó las recetas para los nuevos productos para niños.

Tras consolidar sus viandas saludables, lanzan una marca para los más chicos

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Lo último

Pedagogía y memoria: No basta sólo con contar los hechos de nuestra historia. Es necesario vivenciarlos

Pedagogía y memoria: "No basta sólo con contar los hechos de nuestra historia. Es necesario vivenciarlos"

La apuesta digital de Banco Macro para conquistar 10 mil empresas en el 2025

La apuesta digital de Banco Macro para conquistar 10 mil empresas en el 2025

Thiago Medina, ex Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Tres nuevas aperturas en poco tiempo convierten a esa zona mixta entre Martin y el centro en un punto atractivo para captar público en un área densamente poblada que tenía poca oferta

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por Nicolás Maggi

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización plena de la Corte de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización plena de la Corte de Santa Fe

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Thiago Medina, ex Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Ovación
River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada
Ovación

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Policiales
La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

La Ciudad
Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez
La Región

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo
politica

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo
Economía

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina