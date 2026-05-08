Crean showrooms virtuales y lograron llegar a grandes constructores

Tres jóvenes diseñaron un sistema de showrooms virtuales para mostrar desarrollos en el pozo. En poco más de un año, ya llegaron a las principales marcas del rubro y suman hasta 15 clientes cada mes

A veces, las mejores ideas pueden surgir de una charla entre amigos. Ignacio Apestegui y Tomás Carrari cultivan su amistad desde hace años; se conocieron durante su cursado en la carrera de arquitectura. Sus intereses y curiosidades los llevaron a preguntarse por el modo en el que se presentan los desarrollos inmobiliarios que están en la etapa del pozo. Combinando la formación en la facultad con la inspiración de algunos modelos internacionales, crearon un servicio que suma clientes de alta jerarquía en el rubro de la construcción: la creación de showrooms virtuales para edificios que aún se encuentran en etapa de desarrollo.

La marca que crearon es Urbania 3D y comenzó a tomar forma hace poco más de un año, en marzo de 2025. Apestegui y Carrari tenían una idea del producto que demandaba el mercado, pero necesitaban herramientas para desarrollarlo. Allí apareció Juan Cruz Cáceres, programador y último integrante del trío fundador. “Contacté a Juan a través de LinkedIn y empezamos a pensar entre los tres una herramienta digital que permitiera centralizar toda la información de un proyecto y recorrerlo antes de que esté construido”, relata Apestegui. El espíritu de Urbania 3D es constituirse como el único elemento de venta que requiera un equipo comercial para comercializar un proyecto.

El sistema funciona así: los desarrolladores entregan los planos y reciben como resultado final una plataforma digital con una representación virtual en tres dimensiones, en la que se puede recorrer todo el proyecto. Esta plataforma es accesible desde un simple enlace que luego los responsables de la comercialización pueden compartir con potenciales inversores. “Creamos renders interactivos de exteriores, interiores, pisos, amenities, plantas de unidades y de niveles, y todo eso lo plasmamos en el showroom virtual”, explica el arquitecto.

A su vez, quienes contratan el servicio reciben un panel de usuario. Desde allí pueden actualizar la información de la obra. De este modo, cargan en tiempo real los avances de la construcción, la disponibilidad de ciertas unidades o modificaciones en los precios.

“Por lo general, una vez por mes el cliente realiza un relevamiento de la obra con video y fotografía. Ese material se puede cargar directamente en su panel para que luego se muestre en el showroom. Así puede exhibir los trabajos preliminares, estructuras, aberturas, terminaciones, todo con fechas, lo que le permite contar con una línea temporal del avance del proyecto”, detalla Apestegui.

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En cuanto al planteamiento de las tarifas, el sistema contempla un desembolso inicial del 50% del valor total del trabajo y el resto a contraentrega del showroom virtual terminado. Luego, se abona una renovación anual que permite mantener el hosting de la plataforma digital.

Jóvenes en expansión

La juventud es un rasgo que Urbania 3D comparte con sus fundadores: todos los integrantes del equipo tienen entre 22 y 26 años. Sin embargo, eso no les impide crecer a ritmo exponencial, ya que aseguran que están sumando entre 12 y 15 clientes nuevos por mes. Considerando que el tiempo de entrega de cada trabajo es de unos dos meses, se encuentran ante el desafío de ampliar el equipo y automatizar algunos procesos internos para seguir respondiendo a la alta demanda.

También se encuentran en proceso de expansión a nivel nacional e internacional. En el plano local, la firma ya trabaja con desarrolladores de renombre como Grupo Briones, la empresa dirigida por el influencer del real estate Beltrán Briones. “Contactamos a distintas personas dentro de la empresa hasta que dimos con el jefe de marketing. Le encantó lo que hicimos y a los dos días ya estábamos trabajando con ellos. A nosotros nos sirve mucho que él nos muestre y a él le sirve contar con nuestro producto en todos sus proyectos”, explica Apestegui.

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La cartera de clientes argentinos no se queda ahí. Urbania 3D también trabaja con Grupo Proaco, desarrolladora fuerte de Córdoba, así como con el Grupo Portland y Fernández Prieto en Puerto Madero. “Se nos empieza a conocer por la calidad de los clientes con los que trabajamos”, se enorgullece el arquitecto.

Mientras tanto, fronteras afuera, la empresa ya acumula clientes en Uruguay, Chile, Paraguay, República Dominicana y México. “Queremos tomarnos todo el mes de mayo para expandir el equipo, lo que nos permitirá asumir más trabajos en algunas de estas locaciones”, detalla.

Innovación permanente

La apuesta de los emprendedores es mantenerse a la vanguardia de la innovación. Si bien hoy se especializan en el servicio para desarrolladores, uno de los planes que tienen en carpeta es adaptarlo a otros nichos, como hoteles: “Creemos que pueden mostrar todo su complejo, incluso si ya está construido. En lugar de subir miles de fotos de un all inclusive, pueden exhibirlo con un showroom virtual y lograr que todo se entienda con dos clics”.

Otra incorporación es la inteligencia artificial, que permitirá a los potenciales inversores realizar pruebas de diseño en los showrooms virtuales; es decir, pedirle a un motor de IA que modifique amoblamientos, pisos o colores de las paredes.

Urbania 3D es la evolución natural de aquella primera conversación entre amigos que se animaron a pensar cómo mostrar lo que todavía no existe. Hoy, con proyectos que cruzan fronteras y una demanda que no deja de crecer, la esencia sigue siendo la misma: transformar una idea en una experiencia concreta.