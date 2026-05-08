La Capital | Negocios | virtual

Crean showrooms virtuales y lograron llegar a grandes constructores

Tres jóvenes diseñaron un sistema de showrooms virtuales para mostrar desarrollos en el pozo. En poco más de un año, ya llegaron a las principales marcas del rubro y suman hasta 15 clientes cada mes

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

8 de mayo 2026 · 12:57hs
El equipo de desarrollo casi completo: Juan Cruz Caceres

Foto gentileza

El equipo de desarrollo casi completo: Juan Cruz Caceres, Joan Barenghi, Santiago Medina Palacios, Tomás Carrari e Ignacio Apestegui.

A veces, las mejores ideas pueden surgir de una charla entre amigos. Ignacio Apestegui y Tomás Carrari cultivan su amistad desde hace años; se conocieron durante su cursado en la carrera de arquitectura. Sus intereses y curiosidades los llevaron a preguntarse por el modo en el que se presentan los desarrollos inmobiliarios que están en la etapa del pozo. Combinando la formación en la facultad con la inspiración de algunos modelos internacionales, crearon un servicio que suma clientes de alta jerarquía en el rubro de la construcción: la creación de showrooms virtuales para edificios que aún se encuentran en etapa de desarrollo.

La marca que crearon es Urbania 3D y comenzó a tomar forma hace poco más de un año, en marzo de 2025. Apestegui y Carrari tenían una idea del producto que demandaba el mercado, pero necesitaban herramientas para desarrollarlo. Allí apareció Juan Cruz Cáceres, programador y último integrante del trío fundador. “Contacté a Juan a través de LinkedIn y empezamos a pensar entre los tres una herramienta digital que permitiera centralizar toda la información de un proyecto y recorrerlo antes de que esté construido”, relata Apestegui. El espíritu de Urbania 3D es constituirse como el único elemento de venta que requiera un equipo comercial para comercializar un proyecto.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Urbania (@urbania3d)

El sistema funciona así: los desarrolladores entregan los planos y reciben como resultado final una plataforma digital con una representación virtual en tres dimensiones, en la que se puede recorrer todo el proyecto. Esta plataforma es accesible desde un simple enlace que luego los responsables de la comercialización pueden compartir con potenciales inversores. “Creamos renders interactivos de exteriores, interiores, pisos, amenities, plantas de unidades y de niveles, y todo eso lo plasmamos en el showroom virtual”, explica el arquitecto.

A su vez, quienes contratan el servicio reciben un panel de usuario. Desde allí pueden actualizar la información de la obra. De este modo, cargan en tiempo real los avances de la construcción, la disponibilidad de ciertas unidades o modificaciones en los precios.

“Por lo general, una vez por mes el cliente realiza un relevamiento de la obra con video y fotografía. Ese material se puede cargar directamente en su panel para que luego se muestre en el showroom. Así puede exhibir los trabajos preliminares, estructuras, aberturas, terminaciones, todo con fechas, lo que le permite contar con una línea temporal del avance del proyecto”, detalla Apestegui.

chrome-capture-2026-04-27

En cuanto al planteamiento de las tarifas, el sistema contempla un desembolso inicial del 50% del valor total del trabajo y el resto a contraentrega del showroom virtual terminado. Luego, se abona una renovación anual que permite mantener el hosting de la plataforma digital.

Jóvenes en expansión

La juventud es un rasgo que Urbania 3D comparte con sus fundadores: todos los integrantes del equipo tienen entre 22 y 26 años. Sin embargo, eso no les impide crecer a ritmo exponencial, ya que aseguran que están sumando entre 12 y 15 clientes nuevos por mes. Considerando que el tiempo de entrega de cada trabajo es de unos dos meses, se encuentran ante el desafío de ampliar el equipo y automatizar algunos procesos internos para seguir respondiendo a la alta demanda.

También se encuentran en proceso de expansión a nivel nacional e internacional. En el plano local, la firma ya trabaja con desarrolladores de renombre como Grupo Briones, la empresa dirigida por el influencer del real estate Beltrán Briones. “Contactamos a distintas personas dentro de la empresa hasta que dimos con el jefe de marketing. Le encantó lo que hicimos y a los dos días ya estábamos trabajando con ellos. A nosotros nos sirve mucho que él nos muestre y a él le sirve contar con nuestro producto en todos sus proyectos”, explica Apestegui.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Urbania (@urbania3d)

La cartera de clientes argentinos no se queda ahí. Urbania 3D también trabaja con Grupo Proaco, desarrolladora fuerte de Córdoba, así como con el Grupo Portland y Fernández Prieto en Puerto Madero. “Se nos empieza a conocer por la calidad de los clientes con los que trabajamos”, se enorgullece el arquitecto.

Mientras tanto, fronteras afuera, la empresa ya acumula clientes en Uruguay, Chile, Paraguay, República Dominicana y México. “Queremos tomarnos todo el mes de mayo para expandir el equipo, lo que nos permitirá asumir más trabajos en algunas de estas locaciones”, detalla.

Innovación permanente

La apuesta de los emprendedores es mantenerse a la vanguardia de la innovación. Si bien hoy se especializan en el servicio para desarrolladores, uno de los planes que tienen en carpeta es adaptarlo a otros nichos, como hoteles: “Creemos que pueden mostrar todo su complejo, incluso si ya está construido. En lugar de subir miles de fotos de un all inclusive, pueden exhibirlo con un showroom virtual y lograr que todo se entienda con dos clics”.

Otra incorporación es la inteligencia artificial, que permitirá a los potenciales inversores realizar pruebas de diseño en los showrooms virtuales; es decir, pedirle a un motor de IA que modifique amoblamientos, pisos o colores de las paredes.

Urbania 3D es la evolución natural de aquella primera conversación entre amigos que se animaron a pensar cómo mostrar lo que todavía no existe. Hoy, con proyectos que cruzan fronteras y una demanda que no deja de crecer, la esencia sigue siendo la misma: transformar una idea en una experiencia concreta.

Noticias relacionadas
Pablo Procopio, su mamá Lidia y su sobrino Stefano, las tres generaciones al frente de la agencia rosarina Promar.

La familia detrás de Promar, la agencia de turismo que cumplió 70 años en Rosario

Juvenal Rodríguez y Yoana Don junto a representantes de Aroma & Co, con quienes traen el café de especialidad de Colombia.

Se conocieron gracias a Miguel Russo e invirtieron en un café de especialidad

Ver comentarios

Las más leídas

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Lo último

El peronismo de Santa Fe dio el primer paso para dejar atrás una extensa etapa de dispersión

El peronismo de Santa Fe dio el primer paso para dejar atrás una extensa etapa de dispersión

Quinteros, DT de Independiente: A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar

Quinteros, DT de Independiente: "A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar"

General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

General Lagos entregó 14 viviendas y ya superó las 120 durante la gestión

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. Santa Fe busca sostener la actividad económica y aliviar la carga tributaria
Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío
La Ciudad

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario
La Región

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones
Economía

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Ovación
El ex- Newells que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Por Luis Castro
Ovación

El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

El ex- Newells que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian censura

Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian "censura"

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Policiales
Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores

Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La Ciudad
Pilay entrega un nuevo edificio en Rosario: Bauen 140
La Ciudad

Pilay entrega un nuevo edificio en Rosario: Bauen 140

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Choferes de taxis de Rosario podrán capacitarse en inglés, portugués y atención turística

Choferes de taxis de Rosario podrán capacitarse en inglés, portugués y atención turística

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Política

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
Economía

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años
La Ciudad

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados
Política

Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Policiales

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses
Economía

La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste
Policiales

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo
Policiales

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias
Economía

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción
Política

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo
Información General

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno
Política

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno

Súper Rigi: cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso
Política

"Súper Rigi": cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado
Policiales

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá ningún impuesto nuevo
Economía

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas
Política

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen
la region

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario