Ciudad Industria: el ambicioso desarrollo de cuatro jugadores de peso de Rosario

thumbnail_3.jpg Al ingreso llegarán colectivos interurbanos y los operarios luego tendrán buses internos eléctricos para trasladarse a cada nave. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Si hablamos de algunos números, Jorge puntualiza “son 21 kilómetros de infraestructura, de pavimento, y de redes eléctricas, de desagües cloacales y pluviales”. Por otra parte, la provisión de energía es una de las claves del diferencial de Ciudad Industria porque tienen junto al parque una estación transformadora con conexión directa de Transener. Estiman que tendrán una línea provisoria que comenzará a operar en los próximos 30 días, mientras que en tres meses -EPE mediante- alcanzarán la energía definitiva. Mientras tanto, ya se ven algunas pymes trabajando con el suministro de generadores temporarios.

Un boulevard, un lago y espacios parquizados

Si bien la fisonomía del área es bien industrial, tiene algunos detalles que lo hacen peculiar. Un gran boulevard con luminaria de diseño “enhebra todo el parque y organiza la distribución”, detalla Carpman al tiempo que describe que se proyectan pequeños buses eléctricos que lleven a los operarios a sus plantas desde los ingresos. Además, hay bicisendas para que no transiten las bicicletas por las mismas calles que los camiones y armaron un circuito aeróbico para quienes quieran utilizarlo en el tiempo de descanso en planta, así como espacios al aire libre con mobiliario para ese tiempo extra. En todo el perímetro del desarrollo se plantaron unos 20 mil ejemplares de árboles que Jorge explica que funcionan como una “barrera forestal de amortiguación para el impacto ambiental con el exterior” y detalla que hay hasta siete hileras de árboles de distintas especies.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundar (@fundar.construcciones)

Otra de las obras grandes del predio es una laguna artificial de siete hectáreas con tres metros de profundidad que es “un reservorio para el impacto de la lluvia, es una obra monstruosa, tiene enterrado un muro de contención de tierra de 600 metros que hace el cierre del lago. Además, cuenta con una cisterna con captación de agua de 300 metros cúbicos que la tratamos para uso sanitario”, agrega. Esa agua también funcionará como almacenaje para casos de incendios, dentro del parque se proyecta una estación de bomberos con camión propio más un centro sanitario con atención primaria y ambulancia.

thumbnail_4.jpg El boulevard del Parque Industrial ya está terminado. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Un 50% ya colocado

A la hora de hablar de negocios, dos son las opciones claras para quienes quieran acceder a un lote en Ciudad Industria. Por un lado, están las grandes manzanas donde los lotes parten de los 3.000 metros cuadrados en adelante, en ese sector se vislumbran dos grandes naves en construcción. Pero por el otro, está el área de Naves Pymes, una enorme estructura de 18.500 metros cuadrados donde hay subdivisiones para 36 mini naves para pequeñas industrias. Cada espacio tiene 500 metros cuadrados y se entrega llave en mano, con la obra totalmente realizada, doble vidriado térmico, playa de estacionamiento, portones automáticos y servicios que incluyen la energía en baja tensión. Toda la primera nave ya está vendida, por lo cual ahora comenzarán a construir la segunda. “Esto es para aquellos empresarios que tienen un taller en el centro de las ciudades, venden su terreno y por un valor muy razonable se instalan en Ciudad Industria”, explica.

thumbnail_5f1294b7-cc06-4310-be85-d6d016885155.jpg En el sector de Naves Pymes ya hay gente trabajando. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Respecto a los avances de las naves, Jorge calcula que en el 2024 unas 20 industrias comenzarán la obra para su posterior desembarco. En total, está vendido el 50% del parque, todos consumidores finales salvo en el área de Naves Pymes donde sí entraron inversores que alquilan el espacio proyectando buena rentabilidad. Aunque no quieren detallar los nombres de las empresas que se instalarán, para no adelantar la jugada estratégica de sus compradores, Jorge explica que hay del rubro metalmecánico y de servicios, pero que el parque está abierto a industrias de todos los rubros, siempre que no sean contaminantes. Carpman agrega que la venta se realizó a buen ritmo y que ahora en un contexto económico complejo algunos negocios están un poco retraídos, pero que la demanda sigue. Respecto de su visión sobre la coyuntura, Jorge dice “veo un optimismo forzado porque aún no hay indicadores positivos, aunque sí es verdad que comenzaron a entrar algunos productos de importación que son claves para determinadas industrias”.

Un shopping industrial

Por otro lado, un párrafo aparte merece otro desarrollo en carpeta del grupo. Están en pleno armado de la estrategia que tendrá el llamado Mercado Industria, una especie de shopping que acompañará el parque industrial, donde contemplan: estación de servicio para camiones y autos, sector de gastronomía que incluya algún servicio rápido que pueda ser levantado desde el auto (del estilo de los autoMac de McDonald's), gimnasio, oficinas y hasta un hotel de ruta de tres estrellas.