Cirujana rosarina busca revolucionar la medicina con un suplemento para rejuvenecer células 

Foto gentileza New Cells.

Volcó sus conocimientos primero al quirófano, en cirugía estética y luego al laboratorio, donde realizó investigaciones con células madre, una terapia de medicina regenerativa que busca ralentizar el envejecimiento de los tejidos y células del cuerpo. Años de estudio y pruebas la llevaron a lanzar New Cells, un suplemento a base de nutrientes esenciales y biológico para tratar diferentes patologías en pacientes y mejorar su calidad de vida . El producto ya está disponible en Argentina y Uruguay y se distribuye en centros de estética y de medicina, a través de una red de revendedores creada por la propia Milicic.

“Por ese tiempo, recibimos la visita de un médico de Estados Unidos que nos capacitó en lo que son los tratamientos con células madre y sueros vitamínicos . Eran tendencia en el exterior, pero en el país solo podían acceder personas con gran poder adquisitivo, así que me propuse democratizar su acceso e investigar para algún día dar con mi propia línea . Encontré un laboratorio de productos biológicos y comencé a involucrarme con ellos hasta lanzar los suplementos New Cells el año pasado”, indicó Milicic a Negocios.

"Biológicos" significa que su producción conlleva organismos vivos, en este caso, se trata de ampollas que son fabricadas a base de proteínas bovinas. Según la médica, esto implica que se trabaje con una calidad más alta que en aquellos sueros desarrollados en Europa y que se basan en proteínas ovinas, las cuales no contienen la misma cantidad de nutrientes y beneficios para la salud.

“A partir de su uso creamos una solución líquida a base de aminoácidos esenciales y zinc que una vez que ingresa al cuerpo actúa como una capa sanadora sobre células dañadas y demora su deterioro. Renueva las células y al mismo tiempo revitaliza los tejidos del cuerpo, articular, epidérmico, el sistema inmunológico, reproductivo, la cognición y lo puede usar desde alguien con un problema particular, como un paciente que busca una mejora en su piel por la gran cantidad de colágeno que aporta”, sostuvo Milicic.

Faceta comercial

Con el objetivo de escalar el proyecto, Sonia se anotó para competir en el concurso Naves Federal en Santa Fe, organizado por el Banco Macro en alianza con el IAE Business School, con el objetivo de impulsar el talento emprendedor en Argentina. Finalmente, la iniciativa fue elegida entre nueve que pasarán a instancias nacionales y disputarán premios junto a otras iniciativas dentro del país.

“El programa Naves me ayudó a organizarme y armar una estructura más empresarial de mi marca. Me anoté porque quería que me ayuden a difundir el producto y que más personas puedan conocerlo e interiorizarse con sus propiedades. Es una medicina regenerativa seria, tengo todos los registros de Anmat, título de marca, la ISO 9001, buenas prácticas de manufactura y quiero seguir creciendo en estructura y entablar contacto con prepagas que quieran cubrir una parte del tratamiento”, señaló.

La emprendedora armó una red de diez vendedores que distribuyen New Cells a diferentes centros de estética y salud de Argentina a la vez que capacitan a los especialistas que serán los encargados de su aplicación. “Es un suplemento muy accesible si se piensa que hoy otros tratamientos con células madre cuestan alrededor de u$s 5 mil en el país, nosotros lo ofrecemos por un valor mucho menor, en pesos. La idea de recibir la ampolla con un médico es para garantizar que se la utilice de forma correcta y ver los resultados, aplicando una por semana ya se reciben nutrientes y se regenera el tejido celular”, aseguró Milicic y añadió que desde su lanzamiento a esta parte creció un 25% la cantidad de usuarios del suplemento.