Carlos Milicic: el hombre que construyó desde cero los cimientos de un gigante

Quienes lo conocen aseguran que Carlos Milicic es un visionario , inteligente , un hombre comprometido con su trabajo , capaz de crear desde cero la empresa constructora que lleva su apellido y que hoy es referencia nacional en el sector de petróleo y gas , así como en minería .

Tal es así que, según cuentan en su entorno, los domingos suele darse una vuelta por la planta ubicada sobre presidente Perón al 8100 para seguir de cerca la marcha de su industria. Esa ética del hacer explica buena parte de los hitos de la empresa Milicic , cuyo crecimiento se apoya en un know how muy específico: la gestión de obras de gran escala y alta complejidad .

Carlos no solo se adelantó en ver oportunidades de negocio antes que muchos, sino en preocuparse por la continuidad de su legado. Por eso trabajó para inculcarle a su familia el conocimiento y la pasión por lo que hace. Hoy son sus hijas quienes llevan las riendas de la empresa junto a todo el equipo de Milicic. María de los Ángeles es la cara visible, desempeñándose como gerenta General, y Flavia lidera la gerencia de Administración y Finanzas. Junto al directorio, llevan adelante los proyectos estratégicos que la compañía tiene en marcha y que Carlos sigue de cerca. Es por eso que La Capital Multimedios decidió distinguirlo por su Visión y Trayectoria. En un cálido abrazo, fue Gustavo Scaglione el encargado de darle este reconocimiento.

“Yo no tengo título universitario. Me gratifica decir que soy un hacedor: disfruto haciendo cosas, disfruto trabajando. No me veo en mi casa mientras tenga energía y pueda levantarme cada día sintiendo que soy útil y doy gracias a Dios por eso. Nuestra empresa ya cumplió 52 años desde que me independicé, muy joven, apenas me casé. Hemos crecido mucho con el sector privado, reinvirtiendo las utilidades permanentemente. Hoy tengo a dos de mis hijas en la empresa, con mucha fuerza. Me animo a decir que el cambio generacional está asegurado”, celebró Carlos, al relatar unas palabras de agradecimiento ante un público repleto de empresarios que asistieron al evento de Negocios.

Gustavo con Jorge Carlos Milicic recibió su distinción en manos de Gustavo Scaglione. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Milicic fue fundada en 1973, comenzando desde abajo con la venta de materiales y fletes para la construcción. El despegue grande se dio en los años 80 con la construcción de los puertos agroexportadores del cordón industrial para consolidarse en los 90 acompañando la modernización de compañías privatizadas. Luego, en 1995 ingresó a un negocio que aún hoy define su mayor potencial: la minería. Con 2.300 colaboradores y más de 800 proyectos ejecutados, la firma brinda soluciones para los desafíos más complejos en minería, Oil & Gas, energía e infraestructura.

“Somos una constructora que trabaja desde el sur del país, y también en petróleo, minería y litio. Tenemos una estructura acorde a la exigencia de nuestros clientes, que son compañías altamente demandantes y estamos orgullosos de que nos quieran y nos sigan eligiendo y no nos conformamos con los logros obtenidos. Con la tecnología y los recursos humanos que tenemos hoy, es más fácil ser eficientes, pero hay que poner empeño, dedicación y buscar siempre la satisfacción de nuestros clientes y de nuestra gente”, aseguró el empresario al hacer un balance del camino recorrido y los retos por delante.

Ambición y liderazgo

Proveniente de una familia rural, Carlos se crio en una quinta cercana a la sede de su compañía. Desde adolescente se dedicó a actividades como la agricultura, cultivando verduras y hortalizas y realizando distintos tipos de oficios ligados a la vida de campo como la alimentación y el cuidado de animales que colaboraban en tareas productivas. Ya en su juventud decidió cambiar de rumbo y se volcó de lleno al sector de la construcción. Comenzó trabajando en el puerto de Rosario con un camión, lo que le permitía vender materiales a distintas empresas y participar en la descarga de los barcos que llegaban al lugar. Fue un visionario porque ya desde aquel momento registró el futuro de la agroindustria y su puerto.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 16.37.28 Milicic es una de las principales empresas proveedoras de la industria de Oil and Gas. Además, trabajan en minería de litio, metalífera y cemento. Foto: gentileza Milicic.

Su carisma y espíritu emprendedor le abrieron nuevas puertas: empezó a generar vínculos comerciales y a sumar clientes que pronto confiaron en demandarle otros servicios vinculados a la maquinaria pesada. Ese crecimiento lo impulsó a ampliar su flota de camiones y a expandir progresivamente su actividad, profesionalizándose en un rubro altamente competitivo como la construcción, que tiene a decenas de empresas de peso en Rosario y la zona, pero de las cuales supo diferenciarse, consolidando una propuesta de valor propia.

La fórmula que Carlos eligió para impulsar su empresa y consolidarse en la región es más simple de lo que muchos imaginarían. Para el fundador de Milicic la clave siempre estuvo en: “hacerse querer por los clientes para que no nos cambien y así tener trabajo siempre”. “Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible; para merecer lo mejor hay que trabajar con responsabilidad y hacerse querer. El hecho de que estemos con clientes hace muchos años significa que ese es el camino”.

Respecto a las cuestiones coyunturales del país, como todos los argentinos, Milicic debió atravesar los vaivenes económicos, sorteando crisis, adaptándose a los cambios y reinventándose para seguir en pie. El último gran embate llegó sobre el 2024, momento donde se dio el cambio de gobierno, con la asunción de Javier Milei y nuevas reglas de juego que entraron en vigencia. Para Carlos, la economía en ese entonces estaba atravesando una etapa muy dura, con tasas de interés y una inflación muy alta, aunque valoró que haya señales positivas: “todavía falta que baje más el riesgo país para que las inversiones grandes confíen y se animen a apostar por la Argentina”.

Minería y nuevos proyectos

Un país que piensa la energía como un sector estratégico necesita aliados en todos los eslabones de la cadena. Milicic lleva años cimentando esas bases, con una oferta integral que incluye grandes obras civiles, movimiento de suelos, excavaciones, maquinaria pesada y servicios ambientales. El Oil & Gas concentra gran parte de sus operaciones, pero también viene haciendo punta con la minería de litio, metalífera y de cemento, principalmente en San Juan, donde hace más de diez años inauguraron Milicic Minería.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 16.37.52 (1) Imagen de una de las grandes obras que la firma lleva adelante en Argentina. Foto: gentileza Milicic.

En diálogo con Negocios, Carlos dio su visión sobre los cambios en el sector. Expresó que la minería de alta montaña nueva todavía no arrancó, refiriéndose a la extracción de metales como oro o cobre, por encima de los 3.000 msnm. “Las existentes continúan y seguimos con ellas. También estamos trabajando con el litio, con inversiones de menor envergadura y en Punta Colorada, con ese oleoducto para exportar petróleo desde Vaca Muerta hasta Río Negro”.

También se refirió a las expectativas para el próximo año. Aseguró que lo primero es una inversión en equipamiento, porque el contexto obliga a modernizarse de forma continua. “Es una inversión constante y, sin lugar a duda, tenemos un backlog con el 90% de los contratos firmados para 2026, así que prevemos un año bueno”, sostuvo.

Lo que viene para la industria puede resumirse en la visión que Carlos repite cada vez que habla del futuro: consolidar lo construido, adaptarse a los cambios permanentes y mantener ese espíritu intrépido que caracteriza tanto a él como a su equipo a la hora de detectar oportunidades y asumir riesgos. Entendiendo que nada está garantizado, pero que, si se sostienen ciertos principios de trabajo, los resultados terminan llegando.