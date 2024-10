Arte en Tránsito: Pascual Construcciones transforma sus cercos en galerías abiertas en Rosario

Arte en Tránsito es la nueva iniciativa que encararon los arquitectos de Pascual Construcciones y que busca darle valor agregado al frente de sus terrenos mientras no estén ocupados. El objetivo es transformar el cerco de sus edificaciones en vidrieras para que distintos artistas de la ciudad puedan exhibir allí sus trabajos, desde pinturas, hasta objetos decorativos y esculturas.

“ Mientras el terreno no tenga uso, el frente se va a transformar en vidriera para que los artistas de la ciudad tengan la posibilidad de dar a conocer su trabajo. Cuando las obras en el edificio comiencen, la idea es que la exposición continúe, pero en un espacio más chico, en función de las reformas edilicias que se hagan”, contó a suplemento Negocios Gonzalo Pascual, al frente de la empresa junto a su hermano Fernando.

El detalle de las obras

Durante el 2024, Arte en Tránsito se va a exhibir en dos desarrollos de la firma. Uno de ellos está ubicado en Salta 2030 y se inauguró el 11 de octubre con la muestra “Intimidad Cromática”, de la artista visual, Silvia Chirife. El otro se encuentra en Balcarce 1124 y ya tiene el espacio montado para la exhibición, aunque esta aún no se puede ver porque la instalación eléctrica no está conectada. También contaron que el artista que estrenará este segundo lugar está elegido, pero todavía no pueden dar a conocer su nombre.