Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Un hombre de 74 años oriundo de Mendoza falleció tras contagiarse de esta influenza que alerta a los equipos de salud. Tenía patologías previas

21 de enero 2026 · 13:11hs
Un paciente de Mendoza falleció en el hospital Carrillo falleció tras contagiarse de la gripe H3N2K

Un paciente de Mendoza falleció en el hospital Carrillo falleció tras contagiarse de la gripe H3N2K

Se registró la primera muerte de un paciente contagiado con la influenza A (H3N2) subclado K en Argentina, según publicó el Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de un hombre de 74 años internado en Mendoza. En Santa Fe hay dos casos de personas mayores de 65 años que residen en Rosario con esta gripe, sin antecedentes de vacunación antigripal.

La directora del Hospital Carrillo de Mendoza, Beatriz Montenegro, reconoció que el paciente fallecido tenía una infección por gripe H3N2 y aseguró que “sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, según consignó en MDZ Radio.

La influenza A (H3N2) del subclado K afecta principalmente a mayores de 60 años y menores de 10 años. Esta gripe llevó a la mitad de los afectados requirió internación y que sólo 2 de cada 10 infectados estaban vacunados.

H3N2 en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la Nación publicó este lunes el Boletín Epidemiológico Nacional, en el que se confirmaron los primeros dos casos de gripe H3N2 subclado K en la provincia de Santa Fe durante el inicio de 2026. Esa variante es la que generó el brote en Europa y otros países del hemisferio Norte durante diciembre.

Fuentes sanitarias confirmaron que se trata de dos personas mayores de 65 años del departamento Rosario que no tienen antecedentes de vacunación antigripal. Estos contagios están vinculados a viajes al hemisferio norte: uno de los contagiados había viajado recientemente y el otro tuvo contacto estrecho con un familiar que volvió del exterior con síntomas gripales.

El informe oficial reúne la información epidemiológica disponible hasta el 10 de enero y tiene como objetivo fortalecer la toma de decisiones en salud pública y retroalimentar el sistema de vigilancia sanitaria a nivel nacional.

Según el Boletín, en América Latina continúa una tendencia ascendente de casos de gripe, con predominio de la influenza H3N2 en la mayoría de las regiones, a excepción de la subregión andina.

Los casos del subclado K se distribuyeron en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.

De esos casos, 13 personas estaban internadas y 15 fueron pacientes ambulatorios, con mayor concentración en mayores de 60 años, seguidos por menores de 10 años.

En relación con la provincia de Santa Fe, el Boletín Epidemiológico solo detalla que los dos casos confirmados pertenecen al subclado K.

Vacunas al tope

Frente al avance de los casos hay farmacias de Rosario y zona que están anotando a la gente que quiera reservar su dosis. Se estima que las nuevas vacunas llegarán recién en dos meses a los establecimientos y vacunatorios, de acuerdo con información que maneja el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad.

¿Cómo estarán conformadas las nuevas vacunas contra la gripe? Es importante destacar que cada año las cepas cambian, justamente teniendo en cuenta qué sucede en el invierno europeo, por lo tanto, la vacunación es anual, gratuita y obligatoria para determinados grupos.

De acuerdo con la información que brinda el Ministerio de Salud nacional la vacuna para la gripe 2026 contendrá la protección para las siguientes cepas: H1N1 H3N2 y linaje B. Estas vacunas permiten a las personas que se inoculen evitar las formas graves de la enfermedad, que puede ser especialmente severa para quienes están en grupos de riesgo.

¿Quiénes tienen que vacunarse?

En Argentina, los grupos de riesgo para la gripe incluyen niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas y puérperas, además tienen que vacunarse las personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida) y pacientes inmunosuprimidos (trasplantados, oncológicos, con VIH), incluyendo convivientes y personal de salud, que deben vacunarse anualmente para prevenir complicaciones severas.

Quienes no están incluidos, pero desean o necesitan vacunarse por recomendación médica pueden adquirir la dosis en las farmacias. El precio que tendrá en esta temporada aún no se conoce.

Además, la cartera sanitaria provincial informó que evalúan adelantar la inmunización de los grupos de riesgo de acuerdo con la evolución epidemiológica y la disponibilidad de nuevas dosis.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que Santa Fe continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la comunicación responsable, con el objetivo de cuidar la salud de la población, prevenir cuadros graves y evitar alarmas innecesarias, promoviendo la vacunación y las medidas de cuidado habituales como herramientas clave de protección colectiva.

La gripe es una enfermedad contagiosa que se produce por un virus. Se presenta generalmente con fiebre, dolor corporal, en las articulaciones, tos y resfrío. Puede derivar en bronquitis o neumonías. Todos los años hay cientos de fallecidos por esta causa. De allí la importancia de que se protejan los más vulnerables y se tomen otras medidas como ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos y evitar estar en espacios cerrados con mucha gente en temporada de frío, cuando aumentan los casos.

