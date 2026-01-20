Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Comenzó la demanda anticipada de vacunas contra la gripe. Santa Fe evalúa adelantar la inoculación en grupos de riesgo. A quiénes recomiendan vacunarse y qué características tiene la dosis 2026

En marzo comenzarán a colocar las vacunas contra la gripe, empezando por los grupos de riesgo

El Ministerio de Salud de la Nación publicó este lunes el Boletín Epidemiológico Nacional , en el que se confirmaron los primeros dos casos de gripe H3N2 subclado K en la provincia de Santa Fe durante el inicio de 2026. Esa variante es la que generó el brote en Europa y otros países del hemisferio Norte durante diciembre.

Fuentes sanitarias confirmaron que se trata de dos personas mayores de 65 años del departamento Rosario que no tienen antecedentes de vacunación antigripal. Estos contagios están vinculados a viajes al hemisferio norte: uno de los contagiados había viajado recientemente y el otro tuvo contacto estrecho con un familiar que volvió del exterior con síntomas gripales.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación decidió darle impulso a la campaña 2026 desde el mes de enero, mucho antes que otros años, y ya hay farmacias de Rosario y zona que están anotando a la gente que quiera reservar su dosis. Se estima que las nuevas vacunas llegarán recién en dos meses a los establecimientos y vacunatorios, de acuerdo a información que maneja el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad.

¿Cómo estarán conformadas las nuevas vacunas contra la gripe? Es importante destacar que cada año las cepas cambian, justamente teniendo en cuenta qué sucede en el invierno europeo, por lo tanto, la vacunación es anual, gratuita y obligatoria para determinados grupos.

De acuerdo a información que brinda el Ministerio de Salud nacional la vacuna para la gripe 2026 contendrá la protección para las siguientes cepas: H1N1 H3N2 y linaje B. Estas vacunas permiten a las personas que se inoculen evitar las formas graves de la enfermedad, que puede ser especialmente severa para quienes están en grupos de riesgo.

¿Quiénes tienen que vacunarse?

resfrios.jpg

En Argentina, los grupos de riesgo para la gripe incluyen niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas y puérperas, además tienen que vacunarse las personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida) y pacientes inmunosuprimidos (trasplantados, oncológicos, con VIH), incluyendo convivientes y personal de salud, que deben vacunarse anualmente para prevenir complicaciones severas.

Quienes no están incluidos, pero desean o necesitan vacunarse por recomendación médica pueden adquirir la dosis en las farmacias. El precio que tendrá en esta temporada aún no se conoce.

Además, la cartera sanitaria provincial informó que evalúan adelantar la inmunización de los grupos de riesgo de acuerdo con la evolución epidemiológica y la disponibilidad de nuevas dosis.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que Santa Fe continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la comunicación responsable, con el objetivo de cuidar la salud de la población, prevenir cuadros graves y evitar alarmas innecesarias, promoviendo la vacunación y las medidas de cuidado habituales como herramientas clave de protección colectiva.

La gripe es una enfermedad contagiosa que se produce por un virus. Se presenta generalmente con fiebre, dolor corporal, en las articulaciones, tos y resfrío. Puede derivar en bronquitis o neumonías. Todos los años hay cientos de fallecidos por esta causa. De allí la importancia de que se protejan los más vulnerables y se tomen otras medidas como ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos y evitar estar en espacios cerrados con mucha gente en temporada de frío, cuando aumentan los casos.

Envío de otras vacunas

El Ministerio de Salud de la Nación ya comenzó la distribución de las vacunas de calendario correspondientes al primer trimestre del año. Son más de 3,4 millones de dosis y sus correspondientes insumos que incluyen jeringas, ampollas y descartadores.

La cartera nacional explicó que entre las dosis incluidas están las de la campaña de sincicial respiratorio que se inició el pasado 12 de enero, recomendada para las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de la gestación y que protege a los recién nacidos del virus que genera bronquiolitis y es especialmente grave en los más chiquitos.

Se incluye también una entrega parcial de vacunas adicionales de triple viral para implementar el adelanto de la segunda dosis contra el sarampión, rubeola y paperas a los 15/18 meses, que se incluye en el nuevo calendario. El objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva debido a la circulación del virus en países de la región.

Vacunas seguras y aprobadas

El Ministerio de Salud nacional expresó que "todas las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación son seguras y fueron aprobadas científicamente". Y que las campañas "buscan incrementar las coberturas de vacunación que no solo protegen a la población contra todo tipo de enfermedades sino que también disminuyen las formas graves".