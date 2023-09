Michael Cheika, tras el golpazo: "El mundo no se terminó"

Más adelante, el técnico señaló: “El mundo no se terminó, todavía tenemos mucho que trabajar para clasificarnos a los cuartos de final, los jugadores aprenderán de esa experiencia”.

“Debemos estar preparados para enfrentar en el próximo compromiso al seleccionado de Samoa y seguir con nuestros esquema de juego que hoy (por ayer) no se vio plasmado”, expresó.

Por su parte, el capitán de Los Pumas, Julián Montoya, aseguró: “No se dio el partido como nosotros queríamos, perdimos frente a Inglaterra que es una potencia internacional. No hicimos cosas que teníamos que haber hecho, crédito para Inglaterra que ganó la batalla estratégica”.

“Es el primer partido de un torneo largo, igualmente tenemos que mejorar rápidamente en varios aspectos y analizar los próximos rivales”, manifestó.

Luego aseveró que “cada uno tiene que mirar para adentro para ver qué cosas hay que hacer mejor y qué hicimos bien. El Mundial recién empieza y tenemos varios partidos por delante que son muy importantes”.

Y, adelantó: “Hay que seguir confiando en el proceso y plasmar en la cancha lo que trabajamos durante tanto tiempo”. Por último, el capitán valoró el esfuerzo del equipo pese a la adversidad. “Rescato que el equipo sigue peleando hasta el final. Tenemos un bajón por el partido, pero esto sigue”, destacó.

Pablo Matera, otro de los referentes del equipo destacó: “No hay que buscarle mucha vuelta. Inglaterra nos superó en el contacto y no somos el equipo que mostramos hoy. En el primer tiempo no dominamos en el contacto y nuestro juego empieza justamente ahí. Duele no haber hecho el partido que preparamos. Sigo confiando que estamos muy preparados”.

Los Pumas regresarán a la ciudad de la Baule para continuar su preparación para su segundo compromiso frente a Samoa, el viernes 22, a las 12,45 en Saint Etienne.