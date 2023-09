Los Pumas, un debut con sangre y lágrimas para el olvido

Con el diario del lunes es más fácil emitir una opinión, pero lo cierto es que la bomb squad que diseñó Cheika le explotó en la mano. En su debut, el equipo argentino fue una sombra y estuvo lejos de mostrar la solvencia necesaria que invita a soñar. Falló en el juego y además no encontró respuestas anímicas ante un rival que le ganó la pulseada aún con un jugador menos en casi todo el desarrollo del partido.

El pie de Ford, el sustituto de Owen Farrell, fue determinante. El 10 inglés con una puntería envidiable, se lució tanto con la pelota en el piso como pateando drops, aunque éste último punto no es su fuerte. Fue tan determinante como la cantidad de pelotas perdidas por los argentinos.

A Los Pumas les faltó reacción; les faltó en la conducción y en algunos puestos claves, hombres de experiencia para poder superar una defensa que no ahorró en tackles y que, desde ahí, empezó a edificar la victoria. Una pena, porque mientras Los Pumas intentaban jugar y no les salía una, Cubelli, Sánchez, de la Fuente e Imhoff veían el partido desde la tribuna (porque ni siquiera estuvieron dentro de los 23), un lugar lejano para poder hacer algo.

El bomb squad no sirvió de nada. La apuesta de una pareja de medios joven no resultó. Faltó la experiencia de Cubelli para manejar el pack o la de Sánchez para leer el partido. Fue un equipo sin rumbo, mentalmente derrotado desde lo táctico, sin respuestas, que hizo más decoroso el marcador con un try fabricado con más corazón que juego. Los Pumas arrancaron el Mundial de la peor manera. Inglaterra le dio un baño de realidad que el cuerpo técnico deberá entender para poder corregir el rumbo, porque si siguen por el mismo camino, van a armar el bolso antes de lo pensado.