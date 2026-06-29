Rescate emocionante en Venezuela: el perro argentino Bart halló a dos nenes bajo los escombros

El can, integrante del contingente enviado por Argentina, permitió orientar la excavación que terminó con el rescate de dos chicos

Un perro argentino rescató a dos menores atrapados bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

En medio de una de las mayores tragedias humanitarias de los últimos años en América latina , un perro de búsqueda y rescate de la misión argentina se convirtió en protagonista de un operativo que terminó con dos menores hallados con vida entre los escombros en Venezuela .

El hallazgo ocurrió este domingo durante las tareas que llevan adelante los equipos enviados por Argentina para colaborar con las autoridades venezolanas tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que el miércoles pasado devastaron gran parte de la costa norte del país y dejaron, hasta el momento, al menos 1.450 muertos, más de 3.100 heridos y miles de familias damnificadas.

Según precisó el Ministerio de Defensa, el equipo argentino se dirigía hacia otro punto de búsqueda cuando recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela, que había detectado indicios de personas atrapadas bajo una estructura colapsada.

El operativo cambió de rumbo gracias a Bart, uno de los perros especializados que integra el contingente argentino de búsqueda y rescate. "El perro marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto", explicó el Ministerio de Defensa al difundir imágenes del procedimiento.

Tras esa señal, los infantes de marina comenzaron a remover cuidadosamente los escombros hasta lograr rescatar con vida a dos menores que permanecían atrapados.

Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los… pic.twitter.com/7JN8prcTmG — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 29, 2026

Finalizada la operación, las autoridades venezolanas presentes en el lugar reconocieron el trabajo del animal y del equipo argentino por su desempeño durante el operativo.

La misión argentina en Venezuela

El contingente nacional forma parte del dispositivo internacional desplegado para asistir a las víctimas del terremoto. Sus tareas incluyen búsqueda y rescate de personas, asistencia humanitaria y apoyo a los equipos de emergencia locales.

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Los infantes de marina trabajan de manera coordinada con Protección Civil de Venezuela y con brigadas provenientes de otros países que participan de las operaciones en las zonas más afectadas.

En paralelo, la Cancillería argentina envió una misión consular para asistir a ciudadanos argentinos que permanecen en Venezuela. Según informó el vicecanciller Pablo Quirno, el objetivo es relevar necesidades, colaborar en la búsqueda de personas y facilitar documentación a quienes la requieran.

Hasta el momento fueron rescatados cuatro argentinos, mientras que seis fallecieron a causa del desastre. Además, siete continúan siendo buscados. La Cancillería indicó que recibió unos 215 pedidos de asistencia y habilitó una línea telefónica de emergencia para familiares y ciudadanos argentinos en Venezuela.

Una tragedia que sigue creciendo

Las tareas de rescate continúan contrarreloj en el estado costero de La Guaira, el distrito más golpeado por los sismos.

De acuerdo con el último balance oficial difundido por las autoridades venezolanas y la agencia EFE, el número de muertos asciende a al menos 1.450, mientras que más de 3.150 personas resultaron heridas y 12.721 familias fueron afectadas por el desastre.

Además, se contabilizan 189 edificios con daños totales, 585 con daños parciales, 38 hospitales afectados y 44 centros comerciales dañados.

Las autoridades venezolanas aseguraron que las tareas de búsqueda no se detendrán y anunciaron la creación de una comisión para evaluar la habitabilidad de las viviendas y organizar campamentos transitorios para las familias que perdieron sus hogares.