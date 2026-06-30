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Según el índice de las Bolsas, la economía marcha a paso lento

El índice de actividad ICA ARG mostró una suba mensual de 0,03 % en mayo y una baja interanual del 0,8 %. Solo crecieron 4 de 10 ítems relevados

30 de junio 2026 · 21:32hs
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La cosecha de soja logró mantener el indicador de actividad en terreno positivo.

La cosecha de soja logró mantener el indicador de actividad en terreno positivo.

El Indice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), que elaboran las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, tuvo una variación positiva del 0,03 % en mayo, mientras que la comparación contra igual mes del año pasado exhibe una caída del 0,8 %. Este resultado indica que la actividad económica se mueve a bajo ritmo y no logra superar el máximo relativo alcanzado en 2025, a pesar de que el indicador acumula siete meses consecutivos de alzas mensuales.

Los economistas del Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) señalaron que el buen inicio del 2026 en materia de actividad se debilitó en mayo, particularmente por caídas en dos sectores que habían traccionado en los meses previos: construcción e industria. El sector agrícola, que nuevamente alcanzó un máximo histórico, sostuvo al índice agregado, acompañado por buenos datos de recaudación del gobierno nacional y de ventas minoristas.

En el quinto mes del año sólo cuatro de los diez indicadores que conforman el ICA-ARG tuvieron un desempeño positivo

Evolución heterogénea

El nivel actual del indicador es muy inferior al que usualmente se observa luego de siete meses de variaciones positivas. Ello da cuenta de que la marcha de la actividad continúa de manera heterogénea.

Luego de dos meses de retrocesos, las labores agrícolas registraron una suba mensual del 2,6 %, impulsadas por la aceleración de la cosecha de soja tras las demoras ocasionadas por las lluvias. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 10,5 % por encima del nivel de mayo de 2025.

En cambio, la producción industrial registró una caída mensual luego de cinco meses consecutivos de recuperación. En términos interanuales, el sector se ubicó 0,3 % por debajo, con incidencia de la industria automotriz y de una disminución mensual en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI).

La construcción presentó una baja mensual del 0,7 %, la primera en lo que va del año, aunque en la comparación interanual mostró un incremento del 2,7 %. Por su parte, las importaciones totales de bienes retrocedieron 1,2 % respecto de abril y acumularon una caída interanual del 6,1 %, explicada principalmente por menores importaciones vinculadas a la producción y al sector energético.

En el mercado interno, las ventas minoristas registraron una suba mensual estimada del 0,3 %, mientras que los patentamientos de vehículos nuevos mostraron una caída del 5,2 %. En términos interanuales, las ventas minoristas se ubicaron 7 % por debajo del nivel de mayo de 2025 y los patentamientos registraron una caída del 18,6 %.

La recaudación total del gobierno nacional mostró un incremento mensual del 1,5 % y una variación interanual positiva del 0,3 %, la primera desde mediados de 2025.

Retracción laboral

En el mercado laboral, el número de asalariados privados registrados mostró una variación mensual prácticamente neutra (-0,02 %) y una caída interanual del 1,7 %, equivalente a aproximadamente 107 mil puestos menos respecto de mayo de 2025.

Por su parte, la tasa de entrada al mercado laboral registró una suba mensual estimada del 0,7 % y un incremento interanual del 8,5 %, mientras que la remuneración bruta total real de los empleados privados registrados permaneció estable respecto del mes anterior (-0,02 %) y cayó 1,5 % interanual.

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