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Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

La luna llena del sexto mes del año trae consigo abundancia y buena fortuna. En el cielo nocturno de Rosario podrá observarse a simple vista

29 de junio 2026 · 09:46hs
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A fines de junio llega la Luna de Fresa

A fines de junio llega la Luna de Fresa

Antes de que comience el mes de julio, un evento astronómico iluminará el cielo en Argentina. Junio ofrecerá una buena oportunidad para mirar el cielo ya que habrá un evento astronómico. La noche de este lunes 29 de junio será una buena oportunidad para observar la llamada "Luna de Fresa".

¿Qué es la Luna de Fresa? Así se llama la última Luna llena antes del solsticio de invierno (hemisferio sur) o verano (hemisferio norte).

Aunque se suele creer que su nombre proviene de un color especial que teñirá a la luna, en realidad la Luna de Fresa debe su nombre a una coincidencia natural: durante esta fase lunar, la fresa de Virginia (Fragaria virginiana) alcanza su punto máximo de maduración y marca el inicio de su cosecha.

>>Leer más: Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II

Cuándo se podrá ver la Luna de Fresa en Rosario

La Luna de Fresa alcanzará su punto máximo el lunes 29 de junio a las 20.57 (hora argentina).Su presencia en el cielo nocturno de Rosario será notable y podrá observarse una simple vista desde cualquier punto del país, siempre que el clima lo permita.

Se recomienda elegir un lugar alejado de la luz artificial y apagar las luces de los patios y balcones para que no estorben la visibilidad.

Por qué se llama Luna de Fresa

Aunque su nombre podría hacer pensar en un color particular, la realidad es que la Luna de Fresa tiene sus raíces en antiguas tradiciones culturales. El término proviene de los pueblos originarios de América del Norte, específicamente de las tribus algonquinas, quienes la bautizaron de esta forma ya que coincidía con la temporada de cosecha de las fresas silvestres.

En este sentido, todas las lunas llenas tienen nombres tradicionales vinculados a la naturaleza o los ciclos de la agricultura. En este caso, el nombre fue revelado en la década de 1930 por el Maine Farmer's Almanac, una publicación estadounidense que recopiló los nombres tradicionales utilizados por diversas culturas para referirse a las distintas fases lunares.

En particular, esta luna marcaba la maduración de la fresa de Virginia (Fragaria virginiana), una planta herbácea perenne de color rosado, perteneciente a la familia de las rosáceas. Esta especie crece de forma silvestre en regiones con suelos alcalinos de Estados Unidos y Canadá, y era un fruto muy codiciado por sus comunidades originarias.

Qué significa la Luna de Fresa

Al tratarse de una luna llena relacionada con la temporada de cosechas, muchas culturas la han asociado con la abundancia. Por esta razón, la noche del29 de junio significa un momento especial para manifestar dinero y buena fortuna.

>> Leer más: Histórico lanzamiento de Artemis II: la Nasa volvió a enviar astronautas a la Luna tras más de 50 años

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