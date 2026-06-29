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Consiguió más seguidores que Tim Payne y quiere eliminar a Argentina del Mundial: la historia de Vozinha

El arquero de Cabo Verde se ganó el cariño de millones de fanáticos en la Copa del Mundo e irá por el batacazo en 16avos de final ante la Albiceleste

29 de junio 2026 · 13:00hs
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Vozinha sorprendió al mundo con Cabo Verde en el Mundial y enfrentará a Argentina.

AP

Vozinha sorprendió al mundo con Cabo Verde en el Mundial y enfrentará a Argentina.

El 15 de junio de 2026 no fue un día más en la historia de la Copa del Mundo, al menos para el fútbol africano. El debut de Cabo Verde en el Mundial dejó una de las sorpresas más grandes de los últimos tiempos, con el empate sin goles ante España y la estelar aparición de Vozinha.

El arquero caboverdiano fue la figura del partido ante la Roja y, gracias a su carisma, se ganó el cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo, que lo pusieron como una de las estrellas a seguir en esta cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La admiración por Vozinha fue tal que el arquero pasó de contar con 50 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram a sumar más de 17,3 millones, más de 32 veces la población entera de Cabo Verde. Con estos números, el arquero superó ampliamente el fenómeno de Tim Payne, de Nueva Zelanda, quien alcanzó la cifra de 5,9 millones de seguidores en la misma red social.

No obstante, el arquero de 40 años tuvo en claro que su atención debía estar por completo en el Mundial, y así fue. Cabo Verde terminó la fase de grupos invicto, con tres empates, y Vozinha solamente recibió dos goles ante Uruguay. Finalmente, se quedaron con el 2º puesto del grupo H y enfrentarán nada más ni nada menos que a Argentina en 16avos de final de la Copa del Mundo.

El sueño de Vozinha ante Argentina

Durante una entrevista con TNT Sports antes de su debut en el Mundial, Vozinha aseguró que Lionel Messi es “el mejor de todos los tiempos” y manifestó que su sueño es enfrentar a Argentina.

>> Leer más: Messi y el arte de convertir al Mundial en la felicidad del potrero rosarino

“Me encantaría jugar contra Lionel Messi. ¿Quién sabe? Tal vez cambiar la camiseta con Messi”, expresó el arquero cuando todavía asomaba como una utopía el cruce con la vigente selección campeona del mundo.

A su vez, al ser consultado sobre una hipotética victoria de Cabo Verde ante Argentina, con la posibilidad de atajarle un penal al rosarino, aclaró: “Eso ya sería mucho, pero sería un sueño lograrlo”.

Cabo Verde logró una clasificación histórica a 16avos de final de la Copa del Mundo.

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La historia de Vozinha

Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, solamente un día después de la victoria 3-1 de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de aquel año. Sus padres lo llamaron Josimar en homenaje al lateral brasileño que fue una de las figuras de esa edición.

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Durante su infancia, debido a que su padre integraba el ejército y su madre trabajaba muchas horas, creció bajo el cuidado de sus abuelos. Recibió el apodo de “Vozinha”, que en portugués significa “abuelita”, porque volvía a su casa llorando tras recibir golpes de chicos más grandes que se burlaban de él, según confesó el propio futbolista en una entrevista con la Fifa.

Cuando tenía 16 años, encontró su posición como arquero y comenzó su recorrido hasta ser futbolista profesional, con una carrera que lo llevó por Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal, donde actualmente ataja en GD Chaves de la segunda división. Luego de décadas en el fútbol, cumplirá su sueño de enfrentar a Messi.

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