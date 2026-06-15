Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

En una Copa del Mundo marcada por las condiciones climáticas, el equipo de Lionel Scaloni cuenta con una buena perspectiva para sus primeros tres partidos

Lionel Messi, durante uno de los entrenamientos de la selección argentina en Kansas City, durante el Mundial 2026.

En su conferencia de prensa previa al debut frente a Argelia, el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, confesó que esperaban "más calor" para los entrenamientos que vienen realizando en Kansas City , donde el equipo eligió hacer base durante el Mundial . La referencia es hacia una cuestión que se volvió central en la competencia: las altas temperaturas y sus posibles afectaciones tanto a jugadores como a hinchas, trabajadores y voluntarios .

Los 16 estadios que serán sede de partidos del Mundial se reparten entre Estados Unidos (11), México (3) y Canadá (2). De ese total, apenas tres tienen sistemas de refrigeración y todos quedan en el país qué más canchas dispone para la cita. Están ubicados en Dallas, Houston y Atlanta .

Argentina jugará dos de sus tres partidos en Dallas. El AT&T Stadium albergará los encuentros que la selección dispute ante Austria y Jordania. Si el estadio no contase con el sistema de aire acondicionado que posee, habría, según el índice elaborado por Climate Central , un 95% de probabilidades ante los europeos y un 98% ante los asiáticos de que los jugadores argentinos sufran una merma en sus condiciones físicas producto de las altas temperaturas.

El primer partido , este martes a las 22 hora argentina ante Argelia, se disputará en Kansas City . El estadio local no cuenta con sistema de refrigeración y el porcentaje de incidencia del clima, según las estimaciones de Climate Central, será del 68 % . Sin embargo, esa cifra está aumentada en 13 puntos porcentuales debido a las consecuencias derivadas del cambio climático, que intensifica estos fenómenos .

>> Leer más: El calor golpea al Mundial y hay 5 sedes en las que podría bajar el rendimiento de los jugadores

Sedes complicadas

La referencia para determinar la magnitud de esa afectación es el índice WBGT (siglas en inglés de temperatura del globo y bulbo húmedo), que combina temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación solar para medir el estrés térmico en el cuerpo humano. Es una variable que suele usarse para magnificar las potenciales alteraciones que sufren los cuerpos de los atletas expuestos a actividades durante jornadas de altas temperaturas.

El umbral WBGT se ubica en torno a los 28º para que los organismos de los futbolistas funcionen de la mejor manera posible. Por encima de esa temperatura y en condiciones de alta humedad como las que está experimentando la Tierra en este momento, con El Niño empezando su desarrollo de manera intensa (los principales modelos climáticos muestran anomalías de temperaturas muy por encima de 0,5º promedio), se incrementan las probabilidades de que los jugadores experimenten una merma en sus rendimientos.

Al menos 5 de las 16 sedes tienen, en esta época del año, registros de temperaturas extremas por calor. Dos de ellas, Dallas y Houston, cuentan con sus estadios cerrados y con equipos de climatización, mientras que en las otras tres sedes (Guadalajara, Monterrey y Miami) los futbolistas tendrán que afrontar encuentros en los que las condiciones climáticas podrán afectar hasta un 90% sus desempeños.