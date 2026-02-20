Seguridad vial: cómo denunciar picadas ilegales y maniobras peligrosas

Las situaciones de riesgo vial comprometen en muchos casos la seguridad de los vecinos, por lo que es fundamental reportar este tipo de faltas con urgencia

Las picadas ilegales y las maniobras peligrosas en la vía pública constituyen infracciones graves a las normas de tránsito y representan un riesgo para los conductores, peatones y vecinos . En Rosario, existen canales formales para denunciar este tipo de situaciones y permitir la intervención de las autoridades competentes.

Este tipo de carreras ilegales de velocidad, aceleraciones bruscas, derrapes intencionales, circulación a contramano o exhibiciones temerarias con motos y autos están prohibidas . Estas conductas pueden derivar en multas, retención del vehículo, inhabilitación para conducir e incluso causas penales si se pone en peligro la integridad de terceros.

Qué datos aportar

Para que la denuncia sea efectiva, es importante brindar la mayor cantidad de información posible. Cabe destacar que cuanto más precisa sea la información, mayores serán las posibilidades de identificar a los responsables y aplicar sanciones. Entre los datos útiles se encuentran:

Dirección exacta o intersección donde ocurre el hecho.

Día y horario aproximado.

Descripción de los vehículos involucrados (marca, modelo, color).

Número de patente, si es posible.

Cantidad de participantes.

Registro fotográfico o en video, siempre que pueda obtenerse sin ponerse en riesgo.

Sanciones

La Ley Nacional de Tránsito establece que está prohibido participar u organizar competencias no autorizadas en la vía pública. En Santa Fe, además, la normativa provincial y las ordenanzas locales contemplan sanciones específicas para la conducción temeraria.

Las multas pueden variar según la gravedad de la infracción. En situaciones donde se detecta conducción peligrosa con riesgo para terceros, las sanciones económicas pueden ser elevadas y acompañarse de la inhabilitación para conducir. Si el hecho provoca lesiones o daños, puede intervenir la Justicia penal.

En el caso de motos, una de las infracciones frecuentes es la circulación sin patente visible, sin casco reglamentario o con caños de escape modificados. Estos elementos también pueden ser motivo de retención del vehículo.

Recomendaciones para los vecinos

Las autoridades recomiendan no enfrentar a quienes participan de picadas o maniobras riesgosas. La intervención directa puede derivar en situaciones de violencia. Por eso, la vía adecuada es siempre la denuncia formal a través de los canales habilitados. De la misma manera, también se aconseja registrar los hechos desde un lugar seguro y no exponerse para obtener pruebas, ya que la prioridad debe ser la integridad personal.

Ante situaciones reiteradas en un mismo punto de la ciudad, la acumulación de denuncias puede facilitar la planificación de operativos específicos. Es por esto que dejar una constancia formal es clave para que el reclamo tenga un seguimiento administrativo.

>> Leer más: Concejo Municipal: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Las picadas ilegales y la conducción imprudente no solo vulneran la normativa de tránsito, sino que afectan la convivencia urbana. La denuncia permite activar mecanismos de control y contribuir a la prevención de siniestros viales, los cuales en muchos casos dejan lamentables tragedias.

En Rosario, los canales están disponibles tanto para emergencias en curso como para reclamos preventivos. Con información precisa y el uso de las vías oficiales, los vecinos pueden colaborar con las autoridades para reducir este tipo de prácticas en la vía pública.