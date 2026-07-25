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Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula da Silva

El mandatario brindó un discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal y aseguró que el país vecino tiene "riesgo Lula"

25 de julio 2026 · 16:04hs
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El presidente Javier Milei fue a Brasil a apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei fue a Brasil a apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei criticó a su par de Brasil, Lula da Silva, al afirmar que el país vecino posee el factor del "riesgo Lula", en clara semejanza al concepto de "riesgo kuka" que suelen agitar desde las filas libertarias en Argentina. Su visita busca apoyar la candidatura presidencial del actual senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei durante su discurso, a través del cual convocó a los brasileños “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.

Milei cargó fuertemente contra su par brasileño, a pesar de que desde el gobierno de Lula habían advertido que iban a seguir de cerca su discurso y que las agresiones personales iban a ser límites que no tolerarían que se pasen.

“Si en Argentina tenemos como factor económico el riesgo kuka, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro. Confiamos en tí para lograr parar a la basura socialista“, aseveró Milei.

Además, aseguró que la misión de su gobierno es "advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores".

Más agresiones

Luego de cargar contra el presidente brasileño, Milei dijo que Argentina pasó de "ser una potencia mundial" a que "los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza".

"Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales y donde sea que hayamos tenido la oportunidad, lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo", sostuvo.

Y agregó: "Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso".

>> Leer más: Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos

En ese sentido, indicó que el socialismo "es el camino al totalitarismo" y afirmó que operan bajo un "modus operandi" que se basa en "causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas".

"Como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie. Eso es lo que Flávio representa. Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil", concluyó.

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