El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales fue denunciado por violencia de género por su expareja, Karen, quien publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación. La joven afirmó que la denuncia judicial ya fue presentada y explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras mujeres a no permanecer en silencio frente a situaciones de violencia.

"Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió Dinna en su cuenta de Instagram. Además, sostuvo que sufrió episodios en los que, según su relato, fue "agarrada del pelo", "ahorcada", golpeada "con piñas y patadas" y amenazada de muerte.

En la publicación, donde comparte imágenes en donde se la puede obsevar con moretones y golpes, también denunció que durante la convivencia el jugador presuntamente la dejaba encerrada en la vivienda mientras asistía a los entrenamientos "porque tenía miedo" de que ella se fuera.

Asimismo, aseguró que cuando intentó denunciarlo recibió amenazas por parte de familiares del futbolista. "Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar" , expresó.

La joven señaló que el miedo fue el motivo por el que demoró en realizar la denuncia y explicó por qué decidió hablar: "El silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad", concluyó en el mensaje.

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La publicación también difunde conversaciones privadas con el delantero, que ignora completamente su reclamo ante los hechos violentos, y con la madre del futbolista, que afirma "ponerse en su lugar y sentirlo en el alma" en una comunicación datada en mayo de este año.

Hasta el momento, Gonzalo Morales no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas por la expareja del jugador, quien este sábado fue titular ante River e incluso marcó el gol de la victoria por 1-0, válida por la primera jornada del Clausura 2026.

Barracas Central se expresó en las redes

El que sí se expresó fue la entidad a través de un comunicado publicado en las redes sociales. "El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.

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"La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", reza una parte del escrito.