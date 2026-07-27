La Capital | Ovación | River

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El delantero Gonzalo Morales fue denunciado públicamente por su expareja, quien aseguró ser víctima de agresiones

27 de julio 2026 · 09:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gonzalo Morales

Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo ante River, no realizó declaraciones públicas.
El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales fue denunciado por violencia de género por su expareja, Karen, quien publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación. La joven afirmó que la denuncia judicial ya fue presentada y explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras mujeres a no permanecer en silencio frente a situaciones de violencia.

"Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió Dinna en su cuenta de Instagram. Además, sostuvo que sufrió episodios en los que, según su relato, fue "agarrada del pelo", "ahorcada", golpeada "con piñas y patadas" y amenazada de muerte.

En la publicación, donde comparte imágenes en donde se la puede obsevar con moretones y golpes, también denunció que durante la convivencia el jugador presuntamente la dejaba encerrada en la vivienda mientras asistía a los entrenamientos "porque tenía miedo" de que ella se fuera.

Asimismo, aseguró que cuando intentó denunciarlo recibió amenazas por parte de familiares del futbolista. "Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar", expresó.

La joven señaló que el miedo fue el motivo por el que demoró en realizar la denuncia y explicó por qué decidió hablar: "El silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad", concluyó en el mensaje.

>>Leer más: Una seguidilla de episodios de violencia en las ligas empañan al fútbol del interior

La publicación también difunde conversaciones privadas con el delantero, que ignora completamente su reclamo ante los hechos violentos, y con la madre del futbolista, que afirma "ponerse en su lugar y sentirlo en el alma" en una comunicación datada en mayo de este año.

Hasta el momento, Gonzalo Morales no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas por la expareja del jugador, quien este sábado fue titular ante River e incluso marcó el gol de la victoria por 1-0, válida por la primera jornada del Clausura 2026.

Barracas Central se expresó en las redes

El que sí se expresó fue la entidad a través de un comunicado publicado en las redes sociales. "El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.

"La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", reza una parte del escrito.

Noticias relacionadas
El rosarino Ángel Correa fue confirmado como nuevo refuerzo de River.

Compra millonaria: un rosarino campeón del mundo es nuevo refuerzo de River

El rosarino Ángel Correa mantiene su postura de abandonar Tigres.

Se frenó el pase de Ángel Correa a River porque Tigres cambió las condiciones de la venta

El Millonario recién pudo achicar la diferencia cerca del cierre del partido en Salta.

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Rosario Central recibirá a Racing por la segunda fecha del torneo Clausura.

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Lo último

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Ovación
El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género
Ovación

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Policiales
Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

La Ciudad
Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Motores

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta campaña antiargentina
Política

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
La Ciudad

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula