Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Más de 200 jóvenes presentaron sus proyectos finales en el Demo Day 2026 de Tecnoteca Rosario. Desde impresión 3D hasta servicios digitales con IA

Un sistema para realizar elementos para la rehabilitación de personas con discapacidad utilizando la impresión 3 D, propuestas de diseño sonoro para producciones audiovisuales o el desarrollo de productos y servicios digitales apoyados en inteligencia artificial. Todo esto dejó el Demo Day 2026 de Tecnoteca Rosario, un evento del que participaron unos 200 jóvenes que curaron las capacitaciones gratuitas ofrecidas en el espacio de innovación de los galpones del parque Nacional a la Bandera. Todas las iniciativas tienden un puente entre la tecnología y organizaciones sociales, instituciones y empresas .

Los jóvenes que participaron durante el primer semestre en las capacitaciones gratuitas de Tecnoteca Rosario, que cuentan con certificación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), presentaron el jueves pasado los proyectos finales desarrollados para organizaciones sociales, instituciones y empresas de la ciudad, en el marco del Demo Day 2026.

Durante la cursada se desarrollaron 46 proyectos con impacto comunitario y productivo , que permitieron a las y los participantes aplicar los conocimientos adquiridos a desafíos concretos, fortaleciendo su experiencia y sus posibilidades de inserción laboral.

La muestra exhibió trabajos de los ocho trayectos formativos que ofrece Tecnoteca Rosario: Inteligencia Artificial para la Automatización, Asistente de Ventas Virtuales, Introducción al Desarrollo de Videojuegos, Diseño e Impresión 3D, AudioLab: Diseño y Narrativa Sonora, Diseño y Montaje de Tiendas Online, Gestión de Redes Sociales y Vibe Coding : de la Idea al Producto Digital con Inteligencia Artificial. Este último, certificado por Ecloud Agency, es un ejemplo de cómo el sector privado se suma a una iniciativa pública para potenciar la formación tecnológica de las y los jóvenes de la ciudad.

Los trayectos formativos de Tecnoteca se diseñan en articulación directa con el sector productivo local: los contenidos se construyen a partir de demandas puntuales de empresas e instituciones de la ciudad, de manera que las y los jóvenes se forman en habilidades con aplicación real e inmediata en el entorno productivo de Rosario.

Al dirigirse a las personas presentes, la directora de Tecnoteca Rosario, Marina Calleia, destacó el compromiso de quienes participaron de las capacitaciones: "Hoy estamos acá no sólo para mostrar proyectos, sino para mostrar lo que ocurre cuando un grupo de jóvenes se anima a sostener algo en el tiempo, con toda la dificultad que eso implica. Muchas veces se dice que esta generación es la de lo inmediato y la gratificación instantánea. Pero ustedes eligieron la constancia y eso, en un mundo que muchas veces invita a abandonar rápido, es un acto de resistencia y también de rebeldía".

También puso en valor el sentido colectivo del espacio: "Quiero destacar algo que para mí es el corazón de este galpón: el cuidado de lo común. Este lugar es de todos. Ustedes lo llenaron de sentido, lo cuidaron, lo habitaron y lo hicieron propio. Lo más valioso que puede pasarle a una política pública es que las personas sientan que ese lugar les pertenece, y eso se construye entre todos".

La jornada reunió a estudiantes, docentes, representantes de empresas, organizaciones e instituciones destinatarias de los proyectos, junto a autoridades municipales, provinciales y universitarias, entre ellos el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

Cabe destacar que la semana próxima se abrirá la preinscripción para la segunda cohorte del año. Toda la información va a estar disponible en la web de Tecnoteca.

Conocimiento, innovación y trabajo colaborativo

En Impresión 3D, las y los estudiantes diseñaron e imprimieron elementos de rehabilitación para el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado (ILAR). Ivo Nicolás Menotti fue el docente de este trayecto y explicó que el objetivo de este trabajo fue "ayudar tanto a las personas que realizan tratamientos como a las profesionales que las acompañan, generando soluciones funcionales y también estéticas".

Además, Menotti enfatizó sobre la importancia de que existan estos espacios gratuitos para las y los jóvenes de la ciudad. "Apuntar y proyectar hacia las juventudes es necesario porque van a ser primero quienes forjan y quienes van a forjar este país. Considero que es muy importante que se le dé presupuesto, que se le dé visibilidad y que se charle (con las juventudes) y que vengan a conocer este tipo de espacio", señaló.

De dicha formación participó Kevin, un joven que ya tenía conocimientos previos en la temática por ser un "autodidacta". Él destacó el aprendizaje adquirido en el manejo de programas de diseño como Tinkercad y en la configuración de impresoras 3D.

"Una de las cosas que más me gustó del curso fue aprender a manejar bien los parámetros de impresión y las cositas sutiles que ayudan a que el producto sea un producto profesional, con los acabados y las terminaciones perfectas", indicó. En sintonía, remarcó que si bien en Internet y en Youtube puede haber tutoriales para realizar el diseño y las impresiones en 3D, "en esos espacios no te enseñan toda la data que te pasan acá" y por eso reconoció que "anteriormente cometía muchos errores que no sabía de dónde venían y hoy les puedo poner nombre".

Por último, el estudiante remarcó el valor que tiene la presencialidad para la formación en esta especialidad porque pudo hacer muchos amigas y amigos. "Compartir con gente, estar cara a cara estudiando, haciendo los proyectos fue una de las mejores experiencias que me llevo de Tecnoteca".

En el trayecto formativo de AudioLab desarrollaron el diseño sonoro para producciones audiovisuales realizadas junto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) Rosario.

Brisa, una de las estudiantes de la formación, contó que ella no tenía conocimientos previos en el rubro y que aprendió desde cero a grabar, editar y producir piezas utilizando el software Reaper. "Empezamos con el celular a grabar sonido nosotros y después pasamos al programa Reaper para acomodar y organizar todo", agregó.

A su vez, la joven hizo mención a que se trató de una experiencia atravesada por el compañerismo. "Hicimos un montón de amigos y ahora vamos a seguir juntándonos", afirmó.

Del mismo trayecto participó Ramiro, quien señaló que previamente tenía interés en estudiar audio y encontró en la propuesta una oportunidad llamativa para acercarse a la temática. También mencionó que el uso del software Reaper le permitió profundizar conocimientos previos y comprender mejor el funcionamiento de la herramienta.

Sin embargo, aseguró que lo más importante de la cursada fue el sentimiento de comunidad. "Lo que a mí realmente me gustó más es esa sensación de ser parte de algo más grande que todos nosotros. De compartir y conocer otras formas de ver las cosas, es como que tenés distintas perspectivas de todo porque quizás uno piensa que tal cosa funciona de una manera y viene otro y te da su punto de vista", relató.

En Desarrollo de Videojuegos se produjeron seis videojuegos 2D junto a Rosario Game Devs, y en Vibe Coding los equipos crearon doce aplicaciones y productos digitales publicados en internet con dominio propio, en articulación con Ecloud Agency. Micaela fue una de las asistentes de esta formación y explicó que decidió hacerla porque considera que "va a ser una herramienta más en futuras búsquedas laborales" y que también le servirá incorporar la IA en su diaria.

Durante la cursada ella aprendió a utilizar plataformas como Vercel y a desarrollar productos y servicios digitales apoyados en inteligencia artificial. A su vez, resaltó que "el acompañamiento de las y los docentes fue muy importante" durante las semanas de formación y que se trató de una experiencia que le servirá "un montón" de cara a su futuro profesional.

Por otra parte, entre los proyectos destacados en los trayectos restantes se presentaron automatizaciones de procesos para organizaciones sociales vinculadas a la Fundación Bolsa de Comercio, como Etnade, Mucar y Fonbec, además de desarrollos tecnológicos para un comercio local y para la propia Tecnoteca. También se implementaron estrategias comerciales para emprendimientos de la Economía Social, tiendas virtuales operativas, campañas de comunicación digital y asistentes de ventas basados en inteligencia artificial.