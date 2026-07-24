¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | Renault

Test drive day en Rosario: el Renault Boreal recorrerá las calles de la ciudad

Circular les presentará a sus clientes el nuevo modelo de la firma con una experiencia única para conocer en primera persona su eficiencia híbrida

24 de julio 2026 · 10:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El nuevo Renault Boreal recorrerá las calles de Rosario este sábado

El nuevo Renault Boreal recorrerá las calles de Rosario este sábado, con una jornada de test drive.

El nuevo Renault Boreal llegó a Rosario de la mano de Circular, que este sábado 25 de julio presentará la oportunidad de realizar test drives a bordo del flamante modelo en la ciudad. El evento tendrá lugar en su concesionario de Córdoba al 2801, desde las 9.30 de la mañana, con desayunos exclusivos, hasta las 13.

Esta experiencia única de manejo le ofrecerá a los clientes rosarinos la posibilidad de conocer sus comodidades en primera persona y probar la novedad de la firma del rombo en las calles de la ciudad.

Mientras la industria automotriz atraviesa un proceso de cambios, Renault interpretó a la perfección el pulso de los nuevos tiempos. El nuevo Boreal de la firma francesa no solo suma un exponente a su catálogo, sino que establece un nuevo estándar en términos de lo que un SUV moderno debe ofrecer.

El concesionario de Renault de Circular en Rosario vivirá una jornada de expectativa total, con tests drives que demostrarán que el Boreal llega para competir en el mercado.

Diseño: la silueta coupé

Desde el primer vistazo, el Renault Boreal impacta por su presencia. Los diseñadores del rombo lograron una síntesis perfecta entre la robustez necesaria de un SUV y la elegancia fluida de una coupé. Su silueta se destaca por una línea de techo descendente que le otorga dinamismo visual, incluso cuando el vehículo está detenido.

En el frontal, la nueva identidad visual de la marca cobra protagonismo con el renovado emblema "Nouvel’R" en el centro de una parrilla con entramado tridimensional. Las ópticas con tecnología LED y la firma lumínica en forma de "C" (C-Shape) no solo garantizan una visibilidad óptima, sino que le confieren una mirada tecnológica y agresiva.

Los detalles en cromo satinado y las llantas de aleación de hasta 19 pulgadas, con diseños aerodinámicos, terminan de conformar un conjunto que destila modernidad por donde se lo mire.

Características técnicas

Bajo el capó, el Boreal esconde su verdadero corazón innovador. El modelo desembarca con la tecnología E-Tech full hybrid, una solución que combina un motor de combustión interna de 1.6 litros con dos motores eléctricos y una batería de iones de litio. Esta configuración permite una potencia combinada de 145 CV, ofreciendo una respuesta inmediata al pedal del acelerador gracias al torque instantáneo de los propulsores eléctricos.

La gran ventaja técnica de este sistema es su capacidad de circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en trayectos urbanos, lo que reduce el consumo de combustible en un 40% respecto a un motor térmico tradicional.

Además, la transmisión inteligente multimodo sin embrague garantiza pasajes de marcha imperceptibles, priorizando siempre la eficiencia energética sin sacrificar el placer de conducción que caracteriza a la marca.

>> Leer más: El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: qué dijo sobre su continuidad en Alpine

Tecnología al servicio del confort

El habitáculo del Boreal fue diseñado como un verdadero centro de comando tecnológico. El protagonismo se lo lleva el sistema OpenR Link, que integra una pantalla táctil vertical de alta resolución. Gracias a la incorporación de servicios de Google, el conductor puede acceder a Google Maps, Google Assistant y una amplia gama de aplicaciones de Google Play.

La calidad de materiales marca un salto de calidad notable. Tapizados con materiales sostenibles y texturas suaves al tacto se combinan con un sistema de iluminación ambiental personalizable (Multi-Sense), que permite adaptar la atmósfera del interior al estado de ánimo del conductor.

A su vez, el espacio interior es generoso. A pesar de su caída de techo tipo coupé, la habitabilidad en las plazas traseras es destacable y el baúl ofrece una capacidad de carga líder en su categoría, ideal para los viajes en familia.

Seguridad

Para Renault, la seguridad no es un opcional, y el Boreal es prueba de ello. El modelo incorpora más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se destaca el Active Driver Assist, que combina el control de crucero adaptativo con la función de centrado de carril, ofreciendo una experiencia de conducción autónoma de nivel 2 que alivia la fatiga en viajes largos por autopista.

El equipamiento de seguridad pasiva incluye seis airbags de serie, estructura de acero de alta resistencia y anclajes ISOFIX. No obstante, es en la prevención donde más se destaca, con su frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, la alerta de tráfico cruzado trasero y la cámara de visión 360°, que facilitan las maniobras en los entornos urbanos. Con el Boreal, Renault demuestra que la vanguardia tecnológica y la seguridad vial son dos caras de una misma moneda.

Ver comentarios

Las más leídas

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Lo último

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Test drive day en Rosario: el Renault Boreal recorrerá las calles de la ciudad

Test drive day en Rosario: el Renault Boreal recorrerá las calles de la ciudad

Newells vs. Talleres por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Tras ser vista en la terminal de colectivos de Córdoba, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una suma de dinero para quien aporte información útil

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Ciudad

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono
Información General

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Ovación
Almirón, luego de la derrota: Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien
Ovación

Almirón, luego de la derrota: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

Almirón, luego de la derrota: Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien

Almirón, luego de la derrota: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

El exdefensor de Newells que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El exdefensor de Newell's que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

La variante en Central de la que todos opinaron: Elías Verón por Ángel Di María en el final

La variante en Central de la que todos opinaron: Elías Verón por Ángel Di María en el final

Policiales
Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

La Ciudad
La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso
Política

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo
Ovación

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe
La Región

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema
Información General

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores
La Ciudad

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía
Economía

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión
Policiales

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre
Negocios

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre