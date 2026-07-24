Test drive day en Rosario: el Renault Boreal recorrerá las calles de la ciudad

Circular les presentará a sus clientes el nuevo modelo de la firma con una experiencia única para conocer en primera persona su eficiencia híbrida

El nuevo Renault Boreal llegó a Rosario de la mano de Circular , que este sábado 25 de julio presentará la oportunidad de realizar test drives a bordo del flamante modelo en la ciudad . El evento tendrá lugar en su concesionario de Córdoba al 2801, desde las 9.30 de la mañana , con desayunos exclusivos, hasta las 13.

Esta experiencia única de manejo le ofrecerá a los clientes rosarinos la posibilidad de conocer sus comodidades en primera persona y probar la novedad de la firma del rombo en las calles de la ciudad.

Mientras la industria automotriz atraviesa un proceso de cambios, Renault interpretó a la perfección el pulso de los nuevos tiempos . El nuevo Boreal de la firma francesa no solo suma un exponente a su catálogo, sino que establece un nuevo estándar en términos de lo que un SUV moderno debe ofrecer.

El concesionario de Renault de Circular en Rosario vivirá una jornada de expectativa total, con tests drives que demostrarán que el Boreal llega para competir en el mercado .

Diseño: la silueta coupé

Desde el primer vistazo, el Renault Boreal impacta por su presencia. Los diseñadores del rombo lograron una síntesis perfecta entre la robustez necesaria de un SUV y la elegancia fluida de una coupé. Su silueta se destaca por una línea de techo descendente que le otorga dinamismo visual, incluso cuando el vehículo está detenido.

En el frontal, la nueva identidad visual de la marca cobra protagonismo con el renovado emblema "Nouvel’R" en el centro de una parrilla con entramado tridimensional. Las ópticas con tecnología LED y la firma lumínica en forma de "C" (C-Shape) no solo garantizan una visibilidad óptima, sino que le confieren una mirada tecnológica y agresiva.

Los detalles en cromo satinado y las llantas de aleación de hasta 19 pulgadas, con diseños aerodinámicos, terminan de conformar un conjunto que destila modernidad por donde se lo mire.

Características técnicas

Bajo el capó, el Boreal esconde su verdadero corazón innovador. El modelo desembarca con la tecnología E-Tech full hybrid, una solución que combina un motor de combustión interna de 1.6 litros con dos motores eléctricos y una batería de iones de litio. Esta configuración permite una potencia combinada de 145 CV, ofreciendo una respuesta inmediata al pedal del acelerador gracias al torque instantáneo de los propulsores eléctricos.

La gran ventaja técnica de este sistema es su capacidad de circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico en trayectos urbanos, lo que reduce el consumo de combustible en un 40% respecto a un motor térmico tradicional.

Además, la transmisión inteligente multimodo sin embrague garantiza pasajes de marcha imperceptibles, priorizando siempre la eficiencia energética sin sacrificar el placer de conducción que caracteriza a la marca.

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Tecnología al servicio del confort

El habitáculo del Boreal fue diseñado como un verdadero centro de comando tecnológico. El protagonismo se lo lleva el sistema OpenR Link, que integra una pantalla táctil vertical de alta resolución. Gracias a la incorporación de servicios de Google, el conductor puede acceder a Google Maps, Google Assistant y una amplia gama de aplicaciones de Google Play.

La calidad de materiales marca un salto de calidad notable. Tapizados con materiales sostenibles y texturas suaves al tacto se combinan con un sistema de iluminación ambiental personalizable (Multi-Sense), que permite adaptar la atmósfera del interior al estado de ánimo del conductor.

A su vez, el espacio interior es generoso. A pesar de su caída de techo tipo coupé, la habitabilidad en las plazas traseras es destacable y el baúl ofrece una capacidad de carga líder en su categoría, ideal para los viajes en familia.

Seguridad

Para Renault, la seguridad no es un opcional, y el Boreal es prueba de ello. El modelo incorpora más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se destaca el Active Driver Assist, que combina el control de crucero adaptativo con la función de centrado de carril, ofreciendo una experiencia de conducción autónoma de nivel 2 que alivia la fatiga en viajes largos por autopista.

El equipamiento de seguridad pasiva incluye seis airbags de serie, estructura de acero de alta resistencia y anclajes ISOFIX. No obstante, es en la prevención donde más se destaca, con su frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, la alerta de tráfico cruzado trasero y la cámara de visión 360°, que facilitan las maniobras en los entornos urbanos. Con el Boreal, Renault demuestra que la vanguardia tecnológica y la seguridad vial son dos caras de una misma moneda.