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La Capital | Motores | moto

Las claves para los motociclistas ante el frío y el invierno

En la moto, el cuerpo queda expuesto a las bajas temperaturas, por lo que el uso de indumentaria técnica es esencial para evitar riesgos en la conducción

31 de mayo 2026 · 09:17hs
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La indumentaria es fundamental para los motociclistas ante las bajas temperaturas.

Héctor Río / La Capital

La indumentaria es fundamental para los motociclistas ante las bajas temperaturas.

Ante las bajas temperaturas del otoño y el comienzo del invierno, los conductores de motos se enfrentan a un dilema recurrente que afecta a cada uno de los que maneja este tipo de vehículos. La crudeza del clima plantea un desafío para la seguridad, pero la industria ofrece elementos capaces de afrontar las inclemencias.

Distintos especialistas señalaron que la clave para combatir el frío al conducir una moto reside en una preparación adecuada que priorice tanto la comodidad como la seguridad, permitiendo que la circulación en dos ruedas no se convierta en una experiencia traumática ni peligrosa.

La conducción en invierno exige una atención redoblada, ya que el frío no es solo una molestia sensorial, sino un factor que influye directamente en la capacidad de respuesta del piloto. Cuando el cuerpo pierde calor, los músculos tienden a tensarse y los reflejos se ralentizan, lo que en una situación de tráfico intenso puede derivar en maniobras imprecisas.

Por este motivo, los especialistas subrayan que los actuales avances en indumentaria técnica son los mejores aliados para seguir utilizando la moto sin resignar ninguno de los estándares de protección necesarios para la vida urbana.

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Qué es el sistema de tres capas

Una de las metodologías más eficaces y recomendadas por instituciones de referencia, como la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), es la implementación del sistema de tres capas. Este concepto, heredado de los deportes de alta montaña y adaptado al motociclismo, constituye una estrategia inteligente para gestionar el calor corporal y, fundamentalmente, para evitar que la humedad se convierta en el peor enemigo del conductor.

Este método contempla una primera capa de transpirabilidad, la que se encuentra en contacto directo con la piel y tiene como función primordial mantener el cuerpo seco. Para lograrlo, los especialistas recomiendan materiales transpirables, siendo la lana térmica una de las opciones más destacadas. El objetivo es permitir que el sudor sea evacuado hacia el exterior, evitando que la humedad se enfríe sobre el cuerpo y genere una caída brusca de la temperatura interna.

En tanto, la segunda capa es de aislamiento, una división intermedia que tiene la tarea de actuar como un aislante térmico. Su misión no es generar calor por sí misma, sino retener el calor que el propio cuerpo produce, creando una cámara de aire templado que separa al conductor del aire frío del exterior.

Finalmente, la tercera capa es la de protección exterior, la que sirve como escudo o barrera infranqueable frente a los elementos externos. Esta misma debe ser resistente tanto al viento como a la lluvia, impidiendo que el efecto de la velocidad, que suele multiplicar la sensación de frío, penetre hacia las capas internas.

Especial atención en las manos y pies

Más allá del torso, la protección de las extremidades es un punto crítico en la conducción de motos durante el período de frío. Las manos y los pies son las zonas del cuerpo donde el impacto de la temperatura se siente con mayor intensidad y de manera más inmediata.

En el caso de las manos, el problema trasciende la simple incomodidad: el entumecimiento de los dedos afecta directamente la sensibilidad necesaria para accionar el embrague, el freno delantero y el acelerador. Para contrarrestar este fenómeno, se recomienda el uso de guantes de alta calidad, con modelos que incorporan soluciones tecnológicas avanzadas para mantener una temperatura constante en las palmas y dedos.

Del mismo modo, para los pies es indispensable contar con botas impermeables que no solo protejan de posibles impactos, sino que funcionen como un sello hermético contra el agua y el viento, conservando la sensibilidad fundamental para el uso de los pedales de freno trasero y cambios.

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Casco puesto y sellado

Incluso los conductores que cuentan con cascos de alta gama pueden sufrir que el aire frío encuentra los caminos para filtrarse hacia el rostro y el cuello, zonas extremadamente sensibles que pueden enfriarse rápidamente. Para completar el equipamiento de seguridad y confort, el uso de pasamontañas rompevientos se presenta como una solución fundamental.

Este accesorio permite sellar las brechas que quedan entre el casco y la campera de protección, evitando que las ráfagas heladas impacten en la garganta y en la nuca del conductor. Al evitar la entrada de aire frío por las aperturas del casco, se reduce significativamente la fatiga del conductor y se previene la irritación de las vías respiratorias.

La integración de estos elementos permite que el motociclista mantenga su atención plenamente enfocada en el camino, sin las distracciones provocadas por el malestar físico derivado de las bajas temperaturas. Ante el frío, la clave no radica en la resistencia, sino que en el equipamiento técnico correcto para que la experiencia de andar en moto no se convierta en un desafío extremo.

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