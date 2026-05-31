¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | RTO

La importancia de mantener la RTO al día, clave para prevenir accidentes y salvar vidas

Todos los autos que circulan por la provincia deben mantener las revisiones técnicas obligatorias al día para evitar sufrir imprevistos que generen siniestros

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

31 de mayo 2026 · 09:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es fundamental para prevenir accidentes.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es fundamental para prevenir accidentes.

En medio de un escenario de incertidumbre económica, donde muchas personas analizan cada uno de sus gastos, el mantenimiento de los autos emerge como una prioridad que no permite postergaciones para quienes se trasladan en vehículos particulares todos los días. Por eso, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se posiciona no solo como un requisito legal, sino como un diagnóstico vital para reducir la siniestralidad en las rutas o en la ciudad.

“Entendemos que cuando la economía se deteriora se requiere de mayor agudeza y mayores mecanismos de control, porque el contexto económico no justifica circular con un vehículo que no esté en condiciones, ya que está en juego la vida, que está por encima de la economía”, afirmó Carlos López, director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) en Santa Fe, en diálogo con La Capital.

Al respecto, detallaron que las revisiones en los 28 centros de inspección vehicular de Santa Fe tienen un costo de 75 mil pesos cada una, con precio único en toda la provincia, fijado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Cada control puede tener una demora de entre 15 o 20 minutos y cada vehículo debe mantener una frecuencia según su edad: la primera revisión se da a los 3 años, la segunda y la tercera cada 2 años y, luego de los 7 años cumplidos, se repite una vez por año.

RTO03.jpg

>> Leer más: Cómo manejar con niebla: siete recomendaciones clave para evitar accidentes

“Los autos que uno ve por la calle que parecen nuevos, ya en las primeras inspecciones a los 3 años tienen una cantidad de anomalías enorme. Hablo de que, cada 10, entre 7 u 8 presentan anomalías diversas, y cada anomalía que uno detecta, fundamentalmente las graves, son las que previenen los accidentes”, le aseguró López a este medio.

La seguridad antes que la economía

Una de las principales preocupaciones de los últimos tiempos es si la crisis económica redujo la cantidad de revisiones vehiculares. Por ello, el director de la CCIV sostuvo que la afluencia se mantiene, pero que se percibió un leve aumento en la cantidad de rechazos de estas inspecciones.

“No hemos notado una disminución en la cantidad de revisiones. Se ha mantenido o se ha ido incrementando levemente. Sí podemos observar que aumentaron los rechazos y los condicionales. En el caso de los rechazos, se han elevado a lo mejor al doble, un porcentaje cercano al 7%, y los condicionales cerca de un 20 o 22%. Los demás, aprobados”, señaló.

López consideró que el deterioro de la economía debe ser un llamado a la agudeza en los controles, no a la falta de firmeza. La premisa de que “la vida está por encima de la economía” sostiene la importancia de respetar las frecuencias de revisión estipuladas en Santa Fe por cuestiones de seguridad, más allá de la obligatoriedad.

Los fallos habituales de los vehículos

Cuando un vehículo es rechazado o queda en estado “condicional”, lo que implica que debe reparar las fallas y volver a verificar, las causas suelen repetirse. Aunque se controlan más de 300 puntos, López destacó algunos factores recurrentes.

“Las fallas más reiteradas aparecen en neumáticos, luces, tren delantero, frenos y amortiguadores”, indicó sobre las anomalías que son detectadas por los ingenieros que aplican el manual de procedimientos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La conducta humana, el estado de las rutas y la seguridad de los autos son los tres pilares fundamentales de la seguridad vial. Si bien la imprudencia de los conductores suele llevarse gran parte de las responsabilidades, el factor técnico también es determinante. “Según el Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial (ISEV), las causas de los accidentes que están relacionados con la seguridad vehicular alcanzan entre el 22 y el 25%”, expresó López.

>> Leer más: Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

El trabajo de los centros de inspección es, en esencia, una tarea de prevención invisible. “En la Argentina los fallecimientos por causas viales son un número elevado. Nosotros salvamos vidas previniendo accidentes en la calle que son más comunes de lo que uno cree”, resaltó el director, que además agregó: “Normalmente vemos que se registran los accidentes que ocurren, pero no se registran los accidentes que se evitan, que se previenen”.

La importancia de la prevención

Entre los puntos cruciales que destacó López sobre las inspecciones vehiculares, subrayó que la RTO tiene la “fortaleza de ser independiente e imparcial en el diagnóstico, a diferencia de los talleres mecánicos o concesionarios donde tienen intereses contrapuestos que podrían hacer que el diagnóstico no fuera fiel”.

En relación a su precio, estimó que el costo de 75 mil pesos “es más o menos el equivalente a medio tanque de nafta”, por el cual “el usuario obtiene un diagnóstico brindado por equipos exclusivos de la CCIV”.

Finalmente, López garantizó que “la inspección no es algo de lo que haya que desconfiar, sino que hay que familiarizarse e incorporarlo en la cultura de cada uno” para promover la protección personal y de los demás. “Es importante para la seguridad de uno, de su familia y de los terceros. La frecuencia con que se plantea es la que está analizada y estudiada para que nos ofrezca una garantía mínima de la seguridad activa y pasiva de los vehículos”, concluyó.

Noticias relacionadas
La indumentaria es fundamental para los motociclistas ante las bajas temperaturas.

Las claves para los motociclistas ante el frío y el invierno

El Ferrari Luce se convirtió en el primer modelo 100% eléctrico de la marca.

Ferrari revolucionó el mercado de lujo, se electrificó y llegó al Papa León XIV

El miércoles comenzó con visibilidad reducida en las rutas debido a la intensa niebla.

Cómo manejar con niebla: siete recomendaciones clave para evitar accidentes

El Volkswagen Taos fue reconocido como el SUV mediano más seguro del 2025.

Garantía de seguridad: el Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del año

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Lo último

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera la ejecución de obras en más de 100 localidades de alto riesgo

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera la ejecución de obras en más de 100 localidades de alto riesgo

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

El mercado está partido entre negocios orientados a sectores populares y de clase media, que sufren la caída del consumo, y los vinculados al público ABC1, que todavía logran sostener actividad

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Por Nicolás Maggi
Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa del mercado inmobiliario

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Modistas y sastres: unas 400 personas ya integran el mapa de un oficio que da pelea a la crisis

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez
La Ciudad

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega
Información General

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Ovación
Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

Vóley de lujo en Newells: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

La Ciudad
Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol

El tiempo en Rosario: un domingo con niebla y poco sol

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Gastronomía y crisis: por qué en Rosario hay ventas de comercios a precio de remate

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados
Policiales

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU
La Región

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos
Policiales

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse
La Ciudad

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años
La Ciudad

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Les decimos Negro: la particular aclaración antirracista en un torneo internacional
Ovación

"Les decimos Negro": la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

De los caños a los posts

Por Jorge Asís
En foco

De los caños a los posts

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana
La Ciudad

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia
Política

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Paul McCartney vuelve a Liverpool con The Boys of Dungeon Lane, su nuevo disco
Zoom

Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar
La Ciudad

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara