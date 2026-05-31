La importancia de mantener la RTO al día, clave para prevenir accidentes y salvar vidas

Todos los autos que circulan por la provincia deben mantener las revisiones técnicas obligatorias al día para evitar sufrir imprevistos que generen siniestros

En medio de un escenario de incertidumbre económica , donde muchas personas analizan cada uno de sus gastos, el mantenimiento de los autos emerge como una prioridad que no permite postergaciones para quienes se trasladan en vehículos particulares todos los días. Por eso, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se posiciona no solo como un requisito legal, sino como un diagnóstico vital para reducir la siniestralidad en las rutas o en la ciudad .

“Entendemos que cuando la economía se deteriora se requiere de mayor agudeza y mayores mecanismos de control, porque el contexto económico no justifica circular con un vehículo que no esté en condiciones , ya que está en juego la vida, que está por encima de la economía ”, afirmó Carlos López, director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) en Santa Fe, en diálogo con La Capital .

Al respecto, detallaron que las revisiones en los 28 centros de inspección vehicular de Santa Fe tienen un costo de 75 mil pesos cada una , con precio único en toda la provincia, fijado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Cada control puede tener una demora de entre 15 o 20 minutos y cada vehículo debe mantener una frecuencia según su edad: la primera revisión se da a los 3 años, la segunda y la tercera cada 2 años y, luego de los 7 años cumplidos, se repite una vez por año .

>> Leer más: Cómo manejar con niebla: siete recomendaciones clave para evitar accidentes

“Los autos que uno ve por la calle que parecen nuevos, ya en las primeras inspecciones a los 3 años tienen una cantidad de anomalías enorme. Hablo de que, cada 10, entre 7 u 8 presentan anomalías diversas, y cada anomalía que uno detecta, fundamentalmente las graves, son las que previenen los accidentes”, le aseguró López a este medio.

La seguridad antes que la economía

Una de las principales preocupaciones de los últimos tiempos es si la crisis económica redujo la cantidad de revisiones vehiculares. Por ello, el director de la CCIV sostuvo que la afluencia se mantiene, pero que se percibió un leve aumento en la cantidad de rechazos de estas inspecciones.

“No hemos notado una disminución en la cantidad de revisiones. Se ha mantenido o se ha ido incrementando levemente. Sí podemos observar que aumentaron los rechazos y los condicionales. En el caso de los rechazos, se han elevado a lo mejor al doble, un porcentaje cercano al 7%, y los condicionales cerca de un 20 o 22%. Los demás, aprobados”, señaló.

López consideró que el deterioro de la economía debe ser un llamado a la agudeza en los controles, no a la falta de firmeza. La premisa de que “la vida está por encima de la economía” sostiene la importancia de respetar las frecuencias de revisión estipuladas en Santa Fe por cuestiones de seguridad, más allá de la obligatoriedad.

Los fallos habituales de los vehículos

Cuando un vehículo es rechazado o queda en estado “condicional”, lo que implica que debe reparar las fallas y volver a verificar, las causas suelen repetirse. Aunque se controlan más de 300 puntos, López destacó algunos factores recurrentes.

“Las fallas más reiteradas aparecen en neumáticos, luces, tren delantero, frenos y amortiguadores”, indicó sobre las anomalías que son detectadas por los ingenieros que aplican el manual de procedimientos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La conducta humana, el estado de las rutas y la seguridad de los autos son los tres pilares fundamentales de la seguridad vial. Si bien la imprudencia de los conductores suele llevarse gran parte de las responsabilidades, el factor técnico también es determinante. “Según el Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial (ISEV), las causas de los accidentes que están relacionados con la seguridad vehicular alcanzan entre el 22 y el 25%”, expresó López.

>> Leer más: Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

El trabajo de los centros de inspección es, en esencia, una tarea de prevención invisible. “En la Argentina los fallecimientos por causas viales son un número elevado. Nosotros salvamos vidas previniendo accidentes en la calle que son más comunes de lo que uno cree”, resaltó el director, que además agregó: “Normalmente vemos que se registran los accidentes que ocurren, pero no se registran los accidentes que se evitan, que se previenen”.

La importancia de la prevención

Entre los puntos cruciales que destacó López sobre las inspecciones vehiculares, subrayó que la RTO tiene la “fortaleza de ser independiente e imparcial en el diagnóstico, a diferencia de los talleres mecánicos o concesionarios donde tienen intereses contrapuestos que podrían hacer que el diagnóstico no fuera fiel”.

En relación a su precio, estimó que el costo de 75 mil pesos “es más o menos el equivalente a medio tanque de nafta”, por el cual “el usuario obtiene un diagnóstico brindado por equipos exclusivos de la CCIV”.

Finalmente, López garantizó que “la inspección no es algo de lo que haya que desconfiar, sino que hay que familiarizarse e incorporarlo en la cultura de cada uno” para promover la protección personal y de los demás. “Es importante para la seguridad de uno, de su familia y de los terceros. La frecuencia con que se plantea es la que está analizada y estudiada para que nos ofrezca una garantía mínima de la seguridad activa y pasiva de los vehículos”, concluyó.