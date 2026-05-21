Garantía de seguridad: el Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del año

El modelo de la marca alemana, comercializado en Rosario por Pesado Castro, fue reconocido por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)

El Volkswagen Taos fue reconocido como el SUV mediano más seguro del 2025.

El Volkswagen Taos fue reconocido como el SUV mediano más seguro del mercado en Argentina por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI). Este prestigioso galardón destaca la excelencia en seguridad de los vehículos y reconoció al modelo de la marca alemana, que demostró cumplir con los más altos estándares de protección para sus ocupantes .

El estudio de CESVI evaluó la seguridad de distintos modelos en el mercado argentino, considerando factores como la estructura del vehículo, los sistemas y asistentes de seguridad activos y pasivos, y los resultados de pruebas de choque .

Cabe destacar que, al igual que su predecesor en 2021, el modelo posee cinco estrellas en seguridad por LatinNCAP en protección para adultos y niños, consolidándose como uno de los SUV más seguros del mercado.

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Martin Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la innovación y la seguridad como pilares fundamentales de Volkswagen”.

“Desarrollamos vehículos pensados para brindar la máxima protección a nuestros usuarios, incorporando las últimas tecnologías y estándares internacionales. Este premio no solo destaca la excelencia del producto, sino también el trabajo de todo el equipo que día a día busca elevar el nivel de la industria en Argentina”, agregó.

Volkswagen, una garantía de seguridad

El Taos, comercializado en Rosario en los concesionarios de Volkswagen Pesado Castro, se destacó por su excelente desempeño en todas las categorías, lo que le valió el reconocimiento como el SUV mediano más seguro del 2025.

Este modelo de la firma alemana utiliza la moderna plataforma MQB, un factor elemental que le permite alcanzar este alto nivel de seguridad. Su estructura incorpora aceros de ultra alta resistencia en áreas clave, garantizando una protección superior para todos los ocupantes.

Con este reconocimiento, el Taos se posiciona nuevamente como un gran referente gracias a su completo paquete de seguridad activa y pasiva, brindando la máxima protección y asistencia al conductor y sus pasajeros.