La Capital | Motores | autos

Un buque de una marca china de autos llegará a la Argentina con miles de vehículos electrificados

BYD traerá miles unidades al país a través de un embarque de su propia flota, la cual puede descargar hasta 7 mil autos de la firma

14 de enero 2026 · 15:03hs
Miles de autos de la marca BYD

Miles de autos de la marca BYD, de origen chino, llegarán al país durante la próxima semana.

Los autos de fabricantes chinos son la nueva sensación del mercado de vehículos en Argentina. Uno de los nombres más fuertes es el de BYD, la automotriz especialista en electrificados que enviará uno de sus buques propios cargado de unidades hacia el país, con un arribo programado para la próxima semana.

La empresa decidió apostar para utilizar su propia flota marítima para hacer una entrega directa al mercado local y los modelos llegarán en los próximos días al puerto de Zárate para descargar un embarque del que por ahora se desconoce la cantidad de unidades que lo componen.

El barco, identificado como BYD Changzhou, forma parte de la estrategia logística global de la marca, que consiste en utilizar su flota de buques tipo Ro-Ro (roll-on/roll-off) para transportar vehículos sin depender de navieras externas. Estos buques permiten que los autos entren y salgan andando del barco, lo que agiliza la logística de descarga y reduce los tiempos de operación portuaria.

Buque BYD autos marca china (1)

Una apuesta fuerte en Argentina

Cada embarcación de este tipo puede transportar hasta 7 mil vehículos en un solo viaje, consolidando así una cadena de suministro más eficiente para abastecer distintos mercados internacionales. El Changzhou es uno de los ocho barcos que la compañía posee a nivel global para este fin logístico, con un plan de operar su flota para mover cerca de un millón de autos durante 2026 alrededor del mundo.

Gran parte de esa importación llegará con el beneficio que ofrece el gobierno para importar modelos electrificados por un valor FOB (el que tienen antes de subir al barco) sin el arancel de importación del 35%. Además, la marca lleva un año en el país y cuenta con una estructura de filial de la sede central, por lo que es la propia empresa la que estableció su estructura para vender autos en la Argentina.

>> Leer más: La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

La llegada del Changzhou acelera el proceso de la firma en el país, ya que permitirá aumentar rápidamente el volumen de unidades disponibles en el mercado. La estrategia logística propia de BYD se suma a una tendencia global de la marca por tener control directo sobre buena parte de su cadena de transporte internacional.

Los modelos de BYD

Desde su desembarco, BYD comercializa en el país modelos como el Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro, disponibles en versiones 100 % eléctricas o híbridas, entre otras variantes. Estos vehículos forman el núcleo de su oferta en Argentina y han contribuido al creciente interés de los consumidores por tecnologías de movilidad más sostenibles.

Adicionalmente, la marca ya tomó reservas anticipadas para lanzamientos futuros, incluida una camioneta híbrida enchufable que se espera llegue en el corriente año y que ampliará la gama de productos disponibles en el mercado argentino.

En 2025 se fabricaron 490.876 autos. La producción bajó por segundo año consecutivo. El futuro de la industria en crisis.

La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

