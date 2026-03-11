En Santa Fe no habrá cambios en la RTO a pesar de los anuncios desde el gobierno nacional

La Nación anunció la extensión en los tiempos para las revisiones técnicas, pero la provincia no se adhirió y continúa con controles más periódicos

El gobierno nacional confirmó el decreto 196/25, que introdujo cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , a pesar del rechazo de las cámaras empresarias. Sin embargo, Santa Fe no se adhirió a esas modificaciones y la RTO no sufre modificaciones en la provincia: la primera será a los tres años y las siguientes cada dos años para, luego de 7 años de antigüedad del rodado, comenzar a repetirlas cada un año.

El decreto sostenido por la Casa Rosada introduce cambios en la ley de tránsito 24.449, pero como toda norma a nivel nacional, las provincias deben adherirse. Santa Fe no lo hizo. Es por eso que desde la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) de la provincia explicaron que los cambios anunciados no corren para Santa Fe.

“El gobierno publicó un decreto donde rechazaba un reclamo administrativo de una cámara de RTO porteña , iniciado a raíz del decreto 196/25”, dijo Carlos López, gerente ejecutivo de CCIV, en LT8 .

Esta modificación de la ley de tránsito generó diversos reclamos cautelares argumentando la desnaturalización del sistema y que conspiraban contra la seguridad vial por extender los plazos de controles, que siguen vigentes, señaló López, y explicó que el decreto 139/26 del lunes sólo sirvió para anular el reclamo de la cámara porteña anteriormente mencionada. En este sentido, el representante de la CCIV remarcó: “Si uno lee la letra fina del decreto 139/26, el gobierno admite que necesita reglamentación y adhesión de las provincias sobre el 196/25”.

No hay cambios en la RTO

En este contexto, sin la adhesión de Santa Fe los conductores registrados en la provincia no tienen que preocuparse por cambios en la revisión técnica de sus vehículos. “El decreto 196/25 no tiene ninguna aplicación en Santa Fe porque la revisión es exclusiva de las provincias y cada una tiene su propia regulación”, afirmó López. En Santa Fe, el último manual de procedimientos dispuso el control en más de 300 puntos del vehículo, se realiza en unos 20 minutos si no se detectan inconvenientes y su precio base es de 59 mil pesos.

>> Leer más: RTO en Santa Fe: advierten que uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

El representante de la CCIV subrayó los análisis privados y públicos que muestran que “el desgaste de las piezas y de los materiales hace que la frecuencia de la revisión técnica tenga que ser en los años que estaba planteada”. En definitiva, en Santa Fe continúa el sistema que estaba vigente: la primera revisión a los tres años de antigüedad, la segunda a los cinco años de antigüedad y a partir del séptimo año de antigüedad, la periodicidad se vuelve anual.

“Ninguna provincia adhirió a los cambios que propone el decreto de 2025. Además, inmediatamente desde que fue publicado llovieron medidas cautelares”, detalló López.

Defensa empresarial y de seguridad vial

López reconoció que como cámara empresaria “defendemos el empleo y a las empresas” y desconoció el propósito “detrás de la decisión del gobierno” de aplicar cambios en la revisión técnica.

A su vez, el director ejecutivo de la CCIV planteó que las modificaciones impuestas por el gobierno “van a contramano de la seguridad vial” y señaló que el 25% de los accidentes de tránsito tienen que ver directamente con la seguridad del vehículo.

A la decisión de Casa Rosada sobre la revisión, López agregó: “El gobierno se desentendió del mantenimiento de las rutas nacionales a pesar de tener presupuesto para hacerlo. Sin el control mecánico, es un combo perfecto para el aumento de accidentes y de víctimas fatales”.