Renault Centro lanza beneficios exclusivos para comprar un cero kilómetro en 2025

Renault Centro ofrece un plan de pagos para acceder a un cero kilómetro en cuotas.

La posibilidad de comprar un auto cero kilómetro para muchos resulta ser remota o requiere de un esfuerzo económico difícil de alcanzar, por lo que existen planes de pago que abren las puertas a nuevos clientes. Las oportunidades son claves para el auge del mercado en 2025 y obtener un nuevo vehículo otorga la libertad de viajar con autonomía.

Muchos conductores buscan alternativas para obtener un nuevo modelo y en Renault Centro proponen una iniciativa que va más allá de “una decisión económica” , sino de “dar un paso hacia adelante”.

Al respecto, el Plan Rombo presenta la oportunidad de cumplir el objetivo de obtener un modelo cero kilómetro con la “tranquilidad de invertir” a futuro. Esta propuesta se trata de “una alternativa directa de fábrica que permite estrenar un cero kilómetro, entregar el usado y pagar en cuotas en pesos, sin intereses bancarios y con la seguridad de estar invirtiendo en un bien que no pierde valor tan rápido como el dinero”, según destacó Matías Cardona, asesor oficial de Renault Centro, en diálogo con La Capital .

Este plan de pagos ofrece a los clientes la posibilidad de generar ahorro e ir paso por paso en el camino a obtener un nuevo vehículo , el cual puede llegar tan solamente unos meses más tarde. A su vez, Renault presenta beneficios exclusivos para acceder a un Kwid o una Kangoo.

Kangoo Stepway Renault 2

Beneficios en el Plan Rombo de Renault Centro

Los clientes que ingresan en este plan para adquirir un Renault Kwid, una oferta directa para alcanzar un cero kilómetro moderno y económico, tienen la posibilidad de ingresar con 99 mil pesos de sellado provincial (durante septiembre sin inscripción) y abonar cuotas mensuales de 210 mil pesos, las cuales incluyen los gastos de retiro.

En la misma línea, la Renault Kangoo presenta una oportunidad directa para los trabajadores que necesitan carga y movimiento diario. Quienes recurren al plan de pagos para este modelo tienen la chance de abonar 169 mil pesos de sellado provincial (este mes sin inscripción) y cuotas mensuales de 340 mil pesos con todo incluido.

Desde la firma señalaron que “cada cliente tiene su historia”, por lo que reciben también autos usados de cualquier marca bajo la modalidad “llave por llave” para llegar a un “cambio simple, rápido y sin complicaciones”.

Por otro lado, ofrecen una acción exclusiva para lectores de La Capital, con un cupo especial de 20 inscriptos que podrán acceder a un beneficio adicional de $1.000.000 en accesorios originales Renault.

Para más información: Matías Cardona (+54 9 341 690 6550)