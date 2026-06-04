¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | RTO

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, sólo ratificó que no quieren ampliar los periodos de las inspecciones vehiculares

4 de junio 2026 · 12:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
La RTO cuesta 75.000 pesos para un automóvil particular.

Foto: La Capital / Archivo.

La RTO cuesta 75.000 pesos para un automóvil particular.

La última resolución sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) profundiza la huella en el camino de la desregulación de los controles automotores en Argentina, algo que hasta ahora fue rechazado en varios puntos del país. A pesar de estos antecedentes, fuentes oficiales confirmaron este jueves que la adhesión a la nueva normativa en Santa Fe todavía no fue descartada.

Hace poco más de un año, el decreto 196/25 introdujo múltiples modificaciones en la ley nacional de tránsito. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) desestimó casi todos, salvo los referidos a las licencias de conducir profesionales. Frente a la ratificación reciente de los cambios, el titular del organismo, Carlos Torres, aclaró: "Estamos evaluando cuáles son las mejores decisiones para cuidar a los santafesinos desde todo punto de vista".

"Nosotros podemos adherir, podemos adherir en forma parcial o no adherir en nada. Estamos en ese proceso de análisis", explicó el funcionario a través de La Red Rosario. A contramano de lo que plantean los impulsores de la reforma, consideró que la apertura hacia los talleres mecánicos, concesionarias e importadoras puede llegar a generar un aumento en el costo del trámite en vez de abaratarlo, una advertencia que también lanzaron desde la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe.

¿Qué puede cambiar en la RTO de Santa Fe?

Si bien todavía no está dicha la última palaba, el secretario de la APSV aseguró que la provincia no extenderá los plazos obligatorios para las revisiones. En el caso de las unidades cero kilómetro, cuyo primer control debe realizarse dentro de los 3 años en la provincia, sentenció: "No estamos de acuerdo en que esperen 5 años".

Desde el gobierno santafesino plantearon que ampliar el periodo para hacer la RTO puede aumentar el riesgo de siniestros viales por las fallas que producen a medida que se usan los rodados. "Nosotros tenemos un observatorio donde miramos qué daños tienen los vehículos. Son datos objetivos que nosotros tenemos, ojalá que la nación también los pueda mensurar y tener", argumentó en cuanto a la estadística de los controles.

>> Leer más: RTO: creció un 15% interanual la atención en los talleres de Rosario

Al margen de la postura de cada jurisdicción, la Secretaría de Transporte de Argentina creará un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos con inscripción gratuita, de acuerdo a los términos de la resolución 32/26. A nivel local, Torres enfatizó que todavía no están convencidos respecto de las ventajas que ofrece esta modificación y remarcó: "Tenemos que saber muy bien quién va a hacer los controles".

"Aquí tenemos un sistema bastante bien armado en comparación con otras provincias", sostuvo el titular de la agencia estatal. Al respecto, recordó que el trámite puede hacerse en 28 establecimientos distribuidos para cubrir la demanda en todo el territorio. Al mismo tiempo, reconoció que el incumplimiento de la RTO es la infracción de tránsito más frecuente "por lejos", al punto de que se registra entre ocho y nueve veces más que los excesos de velocidad y la falta de otra documentación obligatoria.

¿Cuánto cuesta la RTO en Santa Fe?

Actualmente, la revisión técnica obligatoria de un automóvil particular cuesta 75.000 pesos en Santa Fe. La normativa vigente limita la actualización y sólo se modifica de acuerdo al aumento del precio del combustible.

El decreto nacional no sólo ofrece la posibilidad de hacer el trámite en talleres particulares u otros comercios del rubro automotor. También apunta a desregular los cobros, pero en la provincia creen que el tiro puede salir por la culata. "Si alguien va a a una concesionaria y le cobran 250.000 pesos, están en todo su derecho porque los precios están liberados", comentó titular de la APSV en cuanto al efecto que puede tener la reforma.

>> Leer más: El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

El funcionario admitió que es "muy lindo, fácil y agradable a los oídos decirle a la gente que se va a abrir y que va a poder elegir" dónde hace la inspección. De inmediato, acotó: "Yo quiero saber cuál va a ser la calidad de las revisiones".

En medio del nuevo proceso de evaluación de los cambios que pueden implementarse con la base de la nueva normativa, Torres reiteró que la prioridad máxima es garantiazar la seguridad vial en la provincia. "Sólo vamos a hacer lo que les convenga a los santafesinos", concluyó.

El gobierno "profundiza el error" en la RTO

Los representantes del Estado provincial no son los únicos que están disconformes con la propuesta de desregulación en Argentina. El director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, consideró que el gobierno nacional "profundiza el error" al habilitar la apertura de nuevos puntos de control.

El titular de la entidad apuntó que Santa Fe no es el único lugar donde se rechaza la adhesión al nuevo régimen, ya que Buenos Aires y Córdoba también descartaron la medida. En diálogo con LT8 añadió que la RTO "se desarrolla con parámetros de independencia e imparcialidad en todo el mundo", de modo que no es conveniente introducirla en los talleres particulares o las concesionarias.

>> Leer más: Sólo el 33% de los vehículos en Santa Fe circula con la RTO al día

El representante de los encargados de las inspecciones afirmó que la normativa genera un "conflicto de intereses" porque convierten a los mecánicos en "juez y parte" a la hora de evaluar un coche. "Te reviso el auto, te detecto la anomalía y te cambio el repuesto", enumeró en cuanto a la posible respuesta de un técnico habilitado.

López está convencido de que la desregulación del trámite implica mayor riesgo para la seguridad vial. Al respecto, recordó que siete de cada diez vehículos presentan anomalías medias o graves en la primera revisión. Luego opinó que el cambio de frecuencia de los controles responde a una "mirada de facilismo" y replicó: "Acá, la prioridad es bajar los muertos y bajar los accidentes".

Noticias relacionadas
Las motos de baja cilindrada aparecen como una solución económica para los trabajadores.

Motos de baja cilindrada: una alternativa económica que se impone en el país

Rubén Tato junto a miembros de la APSV al recibir la patente histórica Nº0030.

Pasión y legado: un camino de más de medio siglo de fidelidad a los autos clásicos

La indumentaria es fundamental para los motociclistas ante las bajas temperaturas.

Las claves para los motociclistas ante el frío y el invierno

El Ferrari Luce se convirtió en el primer modelo 100% eléctrico de la marca.

Ferrari revolucionó el mercado de lujo, se electrificó y llegó al Papa León XIV

Ver comentarios

Las más leídas

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Lo último

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños

La planta piloto de la facultad de Bioquímicas recibió la aprobación de la Anmat para producir el jarabe que garantizará el acceso a un tratamiento esencial

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños
Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria
La Ciudad

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Ovación
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Murió José Nene Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Murió José "Nene" Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Policiales
El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

La Ciudad
Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional
Salud

Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
Información General

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo
La Ciudad

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial
Mundial 2026

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: Llego, llego
Mundial 2026

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: "Llego, llego"

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina
Mundial 2026

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para quemar un búnker
Policiales

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas
Zoom

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas

Echan a sacerdote exorcista que dijo que los ovnis son en realidad demonios
Información General

Echan a sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"

Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro
Información General

"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle
La Ciudad

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo
Policiales

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000