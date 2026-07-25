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Los trapos de Newell's: agradecimiento a sus embajadores y a la selección argentina

Lionel Messi, Licha Martínez, Lionel Scaloni, Walter Samuel y el seleccionado argentino tienen su reconocimiento en las banderas desplegadas en el Coloso

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de julio 2026 · 17:06hs
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Lionel Messi y su bandera en la cancha de Newells.

Lionel Messi y su bandera en la cancha de Newell's.
El micro de Newells también llevó el emblema de sus héroes

El micro de Newell's también llevó el emblema de sus héroes, Lionel Scaloni, Lionel Messi, Licha Martínez y Walter Samuel.

El eco del Mundial que finalizó hace una semana sigue retumbando en las canchas del fútbol argentino. En el estadio del Coloso también se puso de manifiesto. Apenas se abrieron las puertas del estadio de Newell's para el partido entre la Lepra y Talleres, en la tribuna Lionel Messi ya se encontraba desplegada una bandera colosal con las figura del capitán argentino.

En esa bandera aparece dibujado un Messi de chico con la camiseta de Newell's y otro ya mayor con la casaca argentina y la copa del mundo.

La gratitud de los hinchas de Newell's hacia sus emblemas de la selección argentina se expresó en varios trapos. Es por la necesidad de manifestarles gratitud a quienes representaron al país en el Mundial, aparte de expresar el orgullo por tratarse de figuras surgidas del club del Parque.

La bandera de Messi es la que resaltó por su tamaño. Pero no es el único personaje formado en la entidad y al que se le le rinde homenaje.

Licha Martínez, Scaloni y Samuel

Lisandro Martínez tiene también un trapo, con la frase "Huevos, garra, corazón", lo mismo que el entrenador Lionel Scaloni y su ayudante Walter Samuel. Ambos aparecen dibujados junto a la frase "La historia del fútbol".

El gran desempeño de los futbolistas del seleccionado argentino en la Copa del Mundo tuvo otras demostraciones de afecto en las banderas. "Gracias selección por los huevos y corazón", dice uno de los estandartes colgado en el alambrado detrás del arco del Palomar.

>> Leer más: En Newell's habrá más opciones en la zaga: García Basso se acerca al Parque

En la misma popular Lionel Messi se colocaron en el suelo banderas argentinas con el escudo de Newell's para que los hinchas las fueran levantando y haciendo flamear.

"La selección de todos", la que emocionó tanto durante el Mundial, tuvo la correspondiente expresión de cariño de la hinchada rojinegra. Con un afecto especial para los de la casa que llevaron su fútbol por distintas partes del planeta y nada menos que por el Mundial.

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