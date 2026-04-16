Más de 24 horas de actividades sin parar: docentes de la UNR hicieron un ruidazo

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) organizó un abrazo simbólico el jueves 16 de abril de 2026 en defensa de la universidad pública.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) organizó un ruidazo el jueves 16 de abril de 2026 en defensa de la universidad pública.

La convocatoria para abrir de par en par las puertas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) concluyó este jueves después de 24 horas de actividades, pero el reclamo en defensa de la educación pública no se apagó. El sindicato de docentes inició un ruidazo poco después del cierre de la agenda propuesta por la institución.

El encuentro se puso en marcha a última hora de la mañana, cuando profesores, dirigentes y estudiantes se reunieron en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) . De esta manera se gestó una especie de epílogo de las clases abiertas y demás propuestas educativas que se desarrollaron sin cesar desde el inicio del último miércoles en todas las casas de estudio.

La iniciativa de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) coincidió con el aniversario de la firma del convenio colectivo de trabajo (CCT) de quienes dictan clases en las universidades nacionales. Además, la manifestación es el último capítulo en el cierre de una semana de actividades de una carpa itinerante que pasó por distintos sectores de la ciudad para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento de la educación superior .

"Ante la ofensiva que lleva a cabo el gobierno de Milei, salimos a las calles y a las plazas del país para hacer visibles nuestros reclamos" , expresaron desde el sindicato con respecto a la situación de la institución y de sus trabajadores. A partir de las 11 de la mañana, la consigna empezó a ponerse en acción en la esquina de avenida Pellegrini y Ayacucho.

Ruidazo Coad 1 Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Los manifestantes colocaron grandes carteles cruzados sobre ambas calles para pedir un aumento de presupuesto inmediato. Sin embargo, el tránsito permaneció abierto en todo momento, ya que sólo los desplegaban cuando el semáforo estaba en rojo.

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Minutos más tarde se formó una larga fila sobre Pellegrini para rodear parte del edificio donde también funciona el Instituto Politécnico Superior (IPS). A continuación, cada persona fue marcando el pulso con aplausos a medida que se desplegó el abrazo simbólico frente a la avenida.

Abrazo simbólico Coad Video: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Desde el jueves 9 de abril, Coad había organizado otras actividades similares en Rosario. Antes del fin de semana, la carpa por la universidad y la soberanía estuvo montada en la plaza San Martín. Allí se sumó la voz de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) en el reclamo de salarios dignos y mayor presupuesto para educación.

La peor crisis desde 1983

En el marco de la protesta de este jueves, el secretario general del gremio, Federico Gayoso, aseguró que el sistema universitario atraviesa "la peor crisis del 83 a esta parte". Al respecto, recordó: "El 65 % de los compañeros y compañeras cobran 230.000 pesos de bolsillo. Esto explica por qué cada día renuncian más".

El titular de Coad destacó la presencia de autoridades de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en Rosario para celebrar el nuevo aniversario de la firma del convenio colectivo de trabajo. "Nos parece muy importante ponerlo en valor sobre todo hoy, cuando se pretende dejar sin efecto un monton de convenios colectivos con la reforma laboral", explicó.

Más temprano, el presidente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), Alejo Rossi, se quejó del "atropello y deslegitimación" que promueve el gobierno nacional. En diálogo con LT8, señaló: "Se quiere poner a la universidad pública en un lugar que no se merece".

El dirigente estudiantil aseguró que el reclamo por la ley de financiamiento "está más firme que nunca" e hizo un balance muy positivo sobre las 24 horas de clases abiertas y actividades en la UNR. "Lo que falta es que la educación sea puesta como prioridad. Nosotros lo tenemos muy claro. Si insisten en no escucharnos, nos encontrarán de nuevo en las calles".