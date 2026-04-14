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Conflicto universitario: los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

En el marco del conflicto que enfrentan por la implementación de la ley de financiamiento hay clases públicas este martes en Córdoba y Entre Ríos y en Zeballos al 1300

14 de abril 2026 · 11:06hs
Conflicto universitario: los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Conflicto universitario: los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Conflicto universitario: los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sacan hoy sus clases a la calle en el marco del reclamo que los docentes vienen desarrollando por la actualización de salarios y la implementación de la ley de financiamiento educativo, que el gobierno nacional se niega a implementar.

La movida está organizada por los gremios que nuclean al profesorado de la UNR (Coad) y la UTN (Fagdut) como parte del plan de lucha lanzado por los sindicatos para reclamar la aplicación de la ley reglamentada en octubre pasado que dispone un aumento en los salarios docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y las subas otorgadas desde diciembre de 2023.

A partir de las 10, se instalaron tres gazebos blancos en el cruce de la peatonal Córdoba y Entre Ríos, donde se desarrollan las clases curriculares de varias carreras de la facultad de Humanidades. Las acciones son parte de la carpa itinerante por la universidad y la soberanía, una iniciativa federal que impulsan los gremios que integran la Conadu.

clases en la calle unr 2

Las actividades comenzaron hace cinco días en la plaza San Martín y se presentan como "un espacio de toda la comunidad universitaria, para encontrarnos, para debatir, para fortalecer la unidad en nuestras demandas y para convocar una vez más a todos los argentinos a ser parte de la defensa de la universidad pública y gratuita".

Este martes, desde las 10, la programación incluye talleres de estampado de remeras (a cargo de las cátedras de Grabado de la carrera de Bellas Artes) y clases de lenguajes artísticos, historia de la cultura argentina y latinoamericana o arte argentino del siglo XX. Por la tarde habrá una clase sobre crisis climática (a las 15) y de salud mental y educación sexual integral (a las 17).

clases en la calle unr3

En la UTN

En tanto profesores y alumnos de la UTN se sumarán hoy, a las 12, a la clase pública que se desarrollará en la puerta de la facultad Regional Rosario, de Zeballos 1341. Allí se birndará una clase curricular de Arquitectura de las Computadoras, perteneciente a la carrera "Ingeniería en Sistemas de Información".

Desde la Fagdut advirtieron que las actividades se desarrollarán en varias facultades y espacios públicos en la ciudad y el país, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento inmediato de los salarios docentes y no docentes.

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