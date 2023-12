Las organizaciones sociales rosarinas marchan contra el ajuste de Javier Milei

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asamblea del 19 y 20 Rosario (@asamblea19y20)

También pedirán justicia por Yanina García, Marcelo Pacini, Graciela Machado, Rubén Pereyra, Walter Campos, Ricardo Villalba, Juan Delgado , Graciela Acosta, Claudio "Pocho" Lepratti, los rosarinos que murieron tras la represión policial de diciembre del 2001.

En la antesala de la convocatoria, el referente del Frente de Izquierda Unidad de Santa Fe, Octavio Crivario, remarcó: "Hay un ajuste en curso que no pasa sin que se aceiten las medidas represivas, por eso este 20 salimos a las calles a defender el derecho a manifestarse de quienes sufrirán el ajustazo de Milei. A este discurso represivo encarnado por Patricia Bullrich se suma Pullaro, pero nosotros no vamos a permitir que esto pase, ni el ajuste ni que un gobierno se atribuya el derecho de decir quién se manifiesta y quién no".

Al respecto, sentenció: "Las verdaderas fuerzas del cielo son las grandes patronales mineras, las empresas que aumentaron las nafta, son las empresas que saquean nuestros recursos naturales acá mismo en el río Paraná, son las grandes patronales, de la cuales Milei es empleado".

El gobierno provincial planteó matices en la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y que, según adelantó el gobierno nacional, se comenzará a aplicar este miércoles cuando las organizaciones sociales lleven adelante su movilización para evocar los sucesos trágicos de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, señaló que la posición de la administración de Maximiliano Pullaro, en sintonía con Nación, es no permitir cortes de calles o rutas, pero también aclaró que "hay que pulsear las situaciones".

"Todo se debe evaluar en su justa dimensión. No es lo mismo que un grupo pequeño impida la circulación por una calle o ruta o que bloqueé el ingreso a una fábrica, a que se realice una manifestación masiva que va recorriendo calles, dirigiéndose hacia una plaza. Eso es difícil de disuadir y en esto hay que pulsear las situaciones", señaló el titular de la cartera política del gobierno santafesino.

Qué pasa en Buenos Aires

Además de la marcha local, las miradas del país están puestas en la Ciudad de Buenos Aires, donde los piqueteros marcharán contra el gobierno de Javier Milei y desafiarán por primera vez el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo se realizará a partir de las 16 y se dará en el marco del aniversario del estallido social de diciembre de 2001.

"Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida", indicó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en diálogo con Radio Colonia durante la previa de la marcha.

"Esta es la primera movilización, no los vamos a dejar ajustar. Seremos miles de trabajadores. Lo de Caputo es un golpe a los trabajadores", ahondó.

A su vez, el dirigente piquetero sostuvo que los canales de comunicación con el secretario de Familia y Niñez, Pablo De la Torre, están cerrados. “Nunca pude hablar con De la Torre y le pedimos una reunión específicamente y urgente frente a esta situación”, explicó Belliboni.

Las organizaciones sociales confirmaron este martes que se movilizarán a pesar de la implementación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad y las advertencias de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien anunció que le quitará los planes sociales a las personas que asistan a las marchas y corten las calles.