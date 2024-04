La UTA amenaza con un paro de colectivos en Amba que no afecta a Rosario

Reclaman ante la posibilidad de que los empresarios no cumplan el acuerdo firmado. En Rosario y la provincia de Santa Fe, el transporte funcionará normalmente.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) llamó a cumplir con la paritaria del sector y amenazó con un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) este lunes, desde las 18, que no afecta el servicio de colectivos de Rosario y la provincia de Santa Fe.

El gremio que lidera Roberto Fernández advirtió la semana pasada mediante un comunicado que, en caso de no llegar a un acuerdo salarial con la secretaría de Transporte, este lunes podría haber una paralización del servicio en el Amba. Desde la UTA señalaron que los representantes del sector empresario adelantaron que no podrán cumplir con el acta acuerdo firmada por las partes el pasado 2 de febrero, homologada el 19 de febrero, "alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la secretaría de Transporte".