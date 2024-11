La tormenta Colapinto se hizo sentir muy fuerte este sábado en Interlagos

El pedido de que no hable

Las voces en off afirmaron además que le pidieron que no hablara con los medios excepto con los oficiales, después de la polvareda que levantó el jueves con su frase: “Si Williams no puede darme un asiento debería dejarme ir”, a lo que siguieron versiones cada vez más fuertes de su pase a Red Bull. Inclusive, la visita el viernes del jefe de ese equipo, Christian Horner, al sector del histórico que fundó Sir Frank, no pudo ser de ninguna manera una casualidad como después justificaron de ambos lados.