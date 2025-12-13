Jorge Massón y una década frente a la Comuna de Ybarlucea

Marcado por la concreción de obras y mejoras significativas en distintos puntos de la localidad, Massón se embarca en un nuevo período para reforzar el trabajo orientado al desarrollo

La Comuna de Ybarlucea llevó adelante este miércoles 10 de diciembre el acto oficial de asunción de autoridades correspondientes al período 2025–2027 .Durante el acto se formalizó la continuidad del presidente comunal Jorge Massón, quien cumple 10 años de gestión sostenida.

La ceremonia contó con una amplia participación de vecinos, instituciones y referentes locales y de la región, entre ellos el intendente de Funes, Roly Santacroce.

Marcado por la concreción de obras y mejoras significativas en distintos puntos de la localidad, Massón se embarca en un nuevo período para reforzar una década de trabajo orientado al desarrollo , la planificación y la modernización de los servicios públicos.

“Es tan grande la demanda, dado también un crecimiento sinigual que mucho tiene que ver con todo lo que hemos hecho desde nuestra gestión en estos 10 años, que son pocos los momentos en los que realmente nos sentimos realizados. Pero, al mirar atrás vemos un avance en nuestra localidad, llevando adelante obras que transforman Ybarlucea , cumpliendo en la medida de lo posible, con el desarrollo de infraestructura y acompañando a nuestras instituciones”, expresó Massón.

El presidente comunal agradeció el acompañamiento de la comunidad y subrayó que este nuevo período permitirá profundizar un modelo de gestión que prioriza infraestructura, seguridad, espacios públicos y una administración más cercana a los vecinos.

Agregó que “los primeros fueron de ordenamiento, donde nos centramos en desarrollar y fortalecer áreas de trabajo, junto a un gran equipo, que permitió consolidar en Ybarlucea proyectos de infraestructura para cada uno de los barrios, generar un vínculo con nuestros vecinos gracias propuestas sociales, deportivas y culturales como así también acompañar el crecimiento de las instituciones educativas como el Jardín Comunal propio y desarrollando el nuevo edificio del Jardín Provincial y ampliaciones en escuelas”.

Con el aplauso de los presentes y un clima cargado de emoción, el acto cerró reafirmando el vínculo entre la gestión comunal y la comunidad de Ybarlucea. A diez años de trabajo continuo, la nueva etapa se inicia con la misma convicción: seguir construyendo, junto a cada vecino y vecina, un pueblo que crece, se desarrolla y proyecta un futuro cada vez mejor.

