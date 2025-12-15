Tras 34 años de un mismo presidente comunal, Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari

La nueva presidenta comunal remarcó que comienza una etapa de renovación institucional, sostenida en valores claros como la honestidad, el respeto, el trabajo y la solidaridad

Este domingo, Piñero cerró una etapa de más de treinta años conducida por una misma persona y comenzó un tiempo nuevo con la asunción de Carina Gaspari como presidenta comunal, en un hecho histórico que sintetiza una voluntad clara de cambio, de sanación institucional y de recuperación de la confianza ciudadana.

Durante el acto de asunción, Gaspari destacó el valor de una decisión colectiva construida con el tiempo, el esfuerzo y la convicción de que era posible cambiar la historia del pueblo . Ante autoridades provinciales, referentes institucionales y vecinos, señaló que el cambio no es solo de nombres, sino de una forma distinta de gobernar, basada en la cercanía, la transparencia y el compromiso con la comunidad.

La nueva presidenta comunal remarcó que comienza una etapa de renovación institucional, sostenida en valores claros como la honestidad, el respeto, el trabajo y la solidaridad. En ese sentido, afirmó que “la comuna va a ser de todos y para todos”, y que cada vecino podrá saber qué se hace, cómo se hace y para quién se hace.

Gaspari subrayó que esta nueva gestión estará marcada por la presencia territorial y una política entendida como herramienta de servicio, enfocada en resolver los problemas reales de la gente. “No prometo magia. Prometo trabajo, gestión y estar presente”, expresó.

Con una fuerte referencia a su vocación de servicio y a su recorrido como médica, explicó que su decisión de asumir responsabilidades públicas nace del mismo compromiso: escuchar, acompañar y cuidar. “Desde la política también se puede sanar y transformar la vida de una comunidad”, afirmó.

En su mensaje, destacó además la fortaleza social de Piñero: jóvenes que quieren proyectar su futuro en el pueblo, familias que nunca bajaron los brazos, instituciones que sostienen la vida comunitaria y emprendedores que apuestan al desarrollo local.

El cierre dejó una definición política clara: “Hoy no ganó una persona, hoy ganó Piñero”, sintetizando el espíritu de esta nueva etapa que se abre con unidad, esperanza y trabajo compartido.

Con la asunción de Carina Gaspari, Piñero inicia un tiempo nuevo, dejando atrás un ciclo de más de 34 años y abriendo una etapa de transparencia, renovación y reconstrucción de la confianza.