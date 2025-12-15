La Capital | La Región | Piñero

Tras 34 años de un mismo presidente comunal, Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari

La nueva presidenta comunal remarcó que comienza una etapa de renovación institucional, sostenida en valores claros como la honestidad, el respeto, el trabajo y la solidaridad

15 de diciembre 2025 · 13:25hs
Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari.

Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari.

Este domingo, Piñero cerró una etapa de más de treinta años conducida por una misma persona y comenzó un tiempo nuevo con la asunción de Carina Gaspari como presidenta comunal, en un hecho histórico que sintetiza una voluntad clara de cambio, de sanación institucional y de recuperación de la confianza ciudadana.

Durante el acto de asunción, Gaspari destacó el valor de una decisión colectiva construida con el tiempo, el esfuerzo y la convicción de que era posible cambiar la historia del pueblo. Ante autoridades provinciales, referentes institucionales y vecinos, señaló que el cambio no es solo de nombres, sino de una forma distinta de gobernar, basada en la cercanía, la transparencia y el compromiso con la comunidad.

La nueva presidenta comunal remarcó que comienza una etapa de renovación institucional, sostenida en valores claros como la honestidad, el respeto, el trabajo y la solidaridad. En ese sentido, afirmó que “la comuna va a ser de todos y para todos”, y que cada vecino podrá saber qué se hace, cómo se hace y para quién se hace.

Gaspari subrayó que esta nueva gestión estará marcada por la presencia territorial y una política entendida como herramienta de servicio, enfocada en resolver los problemas reales de la gente. “No prometo magia. Prometo trabajo, gestión y estar presente”, expresó.

Con una fuerte referencia a su vocación de servicio y a su recorrido como médica, explicó que su decisión de asumir responsabilidades públicas nace del mismo compromiso: escuchar, acompañar y cuidar. “Desde la política también se puede sanar y transformar la vida de una comunidad”, afirmó.

En su mensaje, destacó además la fortaleza social de Piñero: jóvenes que quieren proyectar su futuro en el pueblo, familias que nunca bajaron los brazos, instituciones que sostienen la vida comunitaria y emprendedores que apuestan al desarrollo local.

El cierre dejó una definición política clara: “Hoy no ganó una persona, hoy ganó Piñero”, sintetizando el espíritu de esta nueva etapa que se abre con unidad, esperanza y trabajo compartido.

Con la asunción de Carina Gaspari, Piñero inicia un tiempo nuevo, dejando atrás un ciclo de más de 34 años y abriendo una etapa de transparencia, renovación y reconstrucción de la confianza.

Noticias relacionadas
El padre Salvador Yaco en la Parroquia Santa Catalina: Jesucristo puso blanco sobre negro

El padre Yaco: "Jesús era subversivo, no por violento sino porque vino a dar vuelta todo"

San Lorenzo encendió el espíritu navideño con un cronograma de actividades.

Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño

El intendente Enri Vallejos junto a los autores de “Obrar Escuchando”, María Rosa Vivaldo y Tobías Crudelli, durante la presentación realizada en el bar Vilaseca.

"Obrar Escuchando", una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista

El presidente comunal agradeció el acompañamiento de la comunidad y subrayó que este nuevo período permitirá profundizar un modelo de gestión que prioriza infraestructura, seguridad, espacios públicos y una administración más cercana a los vecinos. 

Jorge Massón y una década frente a la Comuna de Ybarlucea

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Lo último

Tras 34 años de un mismo presidente comunal, Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari

Tras 34 años de un mismo presidente comunal, Piñero inicia una nueva etapa con Carina Gaspari

Anses: cuánto se cobrará por la Tarjeta Alimentar en diciembre

Anses: cuánto se cobrará por la Tarjeta Alimentar en diciembre

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Su abogada dijo que la viralización del clip donde el chico cuenta su historia llevó a que se anotaran numerosos postulantes en el Ruaga.

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Ovación
Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina
Ovación

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Ignacio Boero: Anunciaremos el DT de Newells entre mañana y el miércoles

Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Astore sobre la economía de Newells: Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino

Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

Policiales
Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos
Policiales

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

La Ciudad
Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía
El Mundo

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"